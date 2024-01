BingX

BingX schließt Deal mit Chelsea als offizieller Krypto-Börsenpartner ab

BingX, eine der führenden Kryptowährungsbörsen mit mehr als 10 Millionen Nutzern weltweit, hat sich offiziell als offizieller Sleeve-Partner für die Chelsea-Männerspieltrikots für den Rest der Saison 2023/24 sowie für die Männertrainingstrikots für die zwei darauffolgenden Spielzeiten qualifiziert.

Diese strategische Partnerschaft ist der erste Vorstoß von BingX in die Sport- und Unterhaltungsbranche und zeugt von einem gemeinsamen Engagement für Exzellenz. Sie bringt zwei Branchenführer zusammen, die die Zukunft gestalten werden. Der Chelsea FC mit seiner reichen Geschichte und seinem Engagement, Maßstäbe zu setzen, schließt sich mit BingX zusammen, das seit seiner Gründung im Jahr 2018 die Kryptowährungslandschaft revolutioniert hat.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer des FC Chelsea, kommentierte: "Wir freuen uns, das Jahr 2024 mit der Bekanntgabe einer äußerst spannenden Partnerschaft für den Club zu beginnen. Unsere Zusammenarbeit mit einer der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsbörsen der Welt ist ein Zeichen für die Ambitionen des Clubs, innovativ zu sein und unser Partnerschaftsnetzwerk auszubauen. BingX und Chelsea teilen die Leidenschaft und das Engagement, in die Zukunft zu investieren, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Spielzeiten."

Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: "Diese Zusammenarbeit zwischen BingX und Chelsea zeigt, dass wir gemeinsame Visionen für die Zukunft haben. Beide Unternehmen verfolgen einen visionären Ansatz und gemeinsam können wir innovative Erlebnisse schaffen, die unsere Nutzer und die Chelsea-Fans begeistern werden. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um die Gegenwart, sondern auch um die Gestaltung einer Zukunft, in der außergewöhnliche und bahnbrechende Erlebnisse unsere gemeinsame Reise bestimmen werden."

Im Rahmen dieser dynamischen Partnerschaft werden Chelsea und BingX bei einer Reihe von Aktivitäten zusammenarbeiten, die sich auf das globale Markenwachstum konzentrieren und sowohl Chelsea-Fans als auch BingX-Nutzer mit spannenden digitalen Inhalten ansprechen. Die Marke BingX wird an der berühmten Stamford Bridge und auf dem Trainingsgelände des Clubs prominent vertreten sein. BingX wird mit Hunderten von Millionen loyalen Chelsea-Fans auf der ganzen Welt verbunden sein, sowie mit Milliarden von Zuschauern, die jede Saison die Premier League verfolgen.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine der führenden Kryptowährungsbörsen mit mehr als 10 Millionen Nutzern weltweit. BingX bietet diversifizierte Produkte und Services an, darunter Spot, Derivate, Copy Trading und Asset Management - alle für die sich entwickelnden Bedürfnisse der Nutzer, vom Anfänger bis zum Profi. BingX ist bestrebt, eine vertrauenswürdige und transparente Plattform zu bieten, die den Nutzern innovative Tools und Funktionen zur Verfügung stellt, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.

Über Chelsea Football Club

Der 1905 gegründete FC Chelsea ist Londons führender Fußballclub mit Sitz im ikonischen Stadion Stamford Bridge, das 40.000 Zuschauern Platz bietet. Der Verein, der auch "The Blues" genannt wird, gewann 2012 zum ersten Mal die Champions League, fünfmal die Premier League, achtmal den FA Cup, fünfmal den Football League Cup, zweimal die UEFA Europa League, zweimal den UEFA Cup Winners' Cup, zweimal den UEFA Super Cup und 1955 einmal die Football League Championship.

