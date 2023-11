The Royal Commission for AlUla (RCU)

ROYAL COMMISSION FOR ALULAS ERHALTUNGSZUCHTPROGRAMM FÜR ARABISCHE LEOPARDEN BEGRÜSST SIEBEN NEUE JUNGE LEOPARDEN

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Die Geburten von 7 Jungtieren sind mehr als doppelt so hoch wie die Geburten im Jahr 2022, wodurch sich die Gesamtzahl der Arabischen Leoparden in der RCU seit 2020 um fast 100% auf insgesamt 27 erhöht hat.

Die Jungtiere wurden alle innerhalb der letzten fünf Monate geboren, wobei hochqualifiziertes tierärztliches Personal und Leopardenpfleger rund um die Uhr zur Verfügung standen, um ihre Entwicklung und Pflege zu überwachen.

Die Royal Commission for AlUla (RCU) hat im Jahr 2023 die erfolgreiche Geburt von bisher sieben Jungtieren des Arabischen Leoparden überwacht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Erhaltungszuchtprogramm, mit dem die Art aus ihrem kritisch gefährdeten Status gerettet werden soll.

Die Jungtiere wurden alle im Erhaltungszuchtcenter der RCU in Taif im Nordwesten Saudi-Arabiens geboren. Die RCU begrüßte die Neuankömmlinge in den letzten fünf Monaten, womit sich die Gesamtzahl der Arabischen Leoparden im Zentrum auf 27 erhöht hat. Das sind fast doppelt so viele wie die ursprünglich vorhandenen 14 Arabischen Leoparden, als die RCU ihr Projekt zur Erhaltung der Art im Jahr 2020 startete.

Die langfristige Wiederansiedlung von Arabischen Leoparden in freier Wildbahn wird ein Höhepunkt der umfassenden Regeneration der natürlichen Umgebung von AlUla sein, die im Einklang mit der saudischen Vision 2030 steht. Der Arabische Leopard steht auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature und ist als "stark gefährdet" eingestuft. Die Zahl der auf der Arabischen Halbinsel noch wild lebenden Leoparden wird auf weniger als 200 geschätzt. In Anerkennung der Notwendigkeit, diese lebenswichtige Art zu erhalten, haben die Vereinten Nationen den 10. Februar zum Internationalen Tag des Arabischen Leoparden erklärt.

Die Geburt von sieben Leoparden ist ein großer Erfolg für das Erhaltungszuchtprogramm, in dessen Rahmen im vergangenen Jahr drei Jungtiere geboren wurden. Von den neuen Jungtieren werden fünf von ihren Müttern im Zentrum aufgezogen, ohne zusätzliche Betreuung durch das Personal, das auf Distanz bleiben wird, um eine starke mütterliche Bindung zu gewährleisten.

Die verbleibenden zwei Jungtiere werden von RCU-Mitarbeitern von Hand aufgezogen, nachdem sie von ihrer Mutter nach der Geburt ausgesetzt worden waren. Obwohl dies in Gefangenschaft oder in freier Wildbahn ein natürliches und häufiges Vorkommnis ist, haben die Mitarbeiter die verlassenen Neugeborenen schnell aus ihrem Gehege entfernt, nachdem sie das Verhalten der Mutter genau beobachtet hatten.

Das Umsetzen der Jungtiere in eine speziell eingerichtete Kinderstube verhindert nicht nur Verletzungen oder Unfälle der Mutter, sondern erhöht auch ihre Überlebenschancen in einem so frühen und gefährdeten Lebensabschnitt erheblich. In Übereinstimmung mit den strengen Naturschutzrichtlinien werden die Jungtiere von einem engagierten Mitarbeiter aufgezogen, der rund um die Uhr bei ihnen bleibt, in ihrer Nähe schläft und sie etwa alle zwei Stunden füttert.

Abdulaziz Alenzy, Manager des RCU-Zuchtcenters, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass im RCU-Zuchtprogramm sieben neue Arabische Leopardenjunge sicher geboren wurden und sich gut entwickeln. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unseren laufenden Bemühungen, die Art zu erhalten, indem wir die Population jedes Jahr vergrößern, um unser ultimatives Ziel zu erreichen: die Wiederansiedlung von Leoparden in der Wildnis von AlUla und im weiteren arabischen Raum."

Das Team des Erhaltungszuchtprogramms der RCU beobachtet die Leoparden rund um die Uhr mit Überwachungskameras. Wenn die Mitarbeiter die Anzeichen erkennen, dass eine arabische Leopardin trächtig ist, bemühen sie sich, die werdende Mutter während dieser kritischen Zeit von etwa 12 Wochen nicht zu stören oder sich ihr zu nähern, und verlassen sich ausschließlich auf die Kameras.

Alenzy fügte hinzu: „Natürlich ist es besser, wenn die Mutter ihr Junges annimmt und es natürlich aufzieht. Aber manchmal, oft bei neuen Müttern, besteht die Gefahr, dass sie ihr Junges aufgrund mangelnder Erfahrung aussetzen. Sie wissen nicht, wie sie das Jungtier ernähren sollen. In der Wildnis würden sie es einfach dem Tod überlassen. Da es sich bei dem Arabischen Leoparden um ein so wichtiges Tier handelt, haben wir in unserer Einrichtung die Entscheidung getroffen, einzugreifen.

„Jungtiere, die von Hand aufgezogen werden, sind genauso wichtig wie die, die von ihren Müttern aufgezogen werden. Nach der Handaufzucht müssen sie jedoch wieder zu den anderen Leoparden zurückgebracht werden, was ein spezielles Training und viel Geduld erfordert. Nach fünf bis sechs Wochen setzen wir sie wieder für ein paar Stunden täglich in das Gehege, um sie wieder zu integrieren. Wir stellen sie auch von Milch auf feste Nahrung um – das kann ein anstrengender Prozess sein, aber er zeigt, wie wichtig es ist, jedes einzelne Jungtier zu retten."

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2270889/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270891/Arabian_Leopard_Cub_RCU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270894/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270896/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2270897/Arabian_Leopard_Cubs_RCU.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/royal-commission-for-alulas-erhaltungszuchtprogramm-fur-arabische-leoparden-begrusst-sieben-neue-junge-leoparden-301981761.html

Original-Content von: The Royal Commission for AlUla (RCU), übermittelt durch news aktuell