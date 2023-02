K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum

Willkommen im Club!

Erster Business Club mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz in Berlin gegründet

Berlin (ots)

In Berlin geht im Februar der K.I.E.Z. Business Club an den Start. Er ist der erste Business Club, der sich speziell an KI-Interessierte richtet. Ziel ist die Förderung von Wissens- und Erfahrungsaustausch regionaler Unternehmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz.

"Nicht erst seit der Veröffentlichung von ChatGPT ist klar, dass KI in den kommenden Jahren tiefgreifende Veränderungen für viele Unternehmen mit sich bringen wird", sagt Dr. Tina Klüwer, Director AI, K.I.E.Z. "Bei Mittelständlern, aber auch bei Konzernen gibt es einen großen Bedarf für persönlichen Austausch zu diesem Thema. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, unsere Community zu öffnen und ein Angebot - speziell für etablierte Unternehmen zu schaffen", so Klüwer weiter.

Der K.I.E.Z. Business Club empfängt seine Mitglieder am AI Campus Berlin, wo K.I.E.Z. auch einen erfolgreichen Accelerator für wissenschaftsbasierte KI-Start-ups betreibt. Die Atmosphäre ist offen, die Wege zur nächsten KI-Expert*in kurz.

Das hat auch Andreas Heinecke, CEO von l1r1, überzeugt: "Wir haben für unser Unternehmen gezielt die Nähe zur KI-Community gesucht. Beim K.I.E.Z. Business Club haben wir nicht nur ein hervorragendes Kompetenznetzwerk mit erfahrenen Unternehmer*innen, sondern auch Zugang zu jungen KI-Start-ups und namhaften Wissenschaftler*innen der Berliner Universitäten."

Der K.I.E.Z. Business Club organisiert regelmäßig Veranstaltungen mit KI-Expert*innen und Entrepreneur*innen mit marktverändernden Ideen.

Über K.I.E.Z.

K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum - ist eine Initiative zur Förderung von Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Startups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.

K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin sowie Charité - Universitätsmedizin Berlin.

K.I.E.Z. ist eines von vier bundesweiten EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird über vier Jahre mit 6,85 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.

www.kiez.ai/business-offerings

Über l1r1

Bei l1r1 handelt es sich um eine Berliner Ausgründung des Leipziger Forschungs- und Transferinstituts InfAI. l1r1 entwickelt eine Lösung für die sprachgesteuerte Automatisierung von geschäftlichen Verwaltungsaufgaben. Wir entwickeln und bedienen Unternehmenssoftware heute im Wesentlichen noch immer so, wie es Anfang der 1980er mit den ersten PCs mit grafischer Benutzeroberfläche eingeführt wurde.

Unsere KI-Technologie DeepIntent(TM) revolutioniert die Bedienung von Software mit den Technologien von heute. Eine Technologie, die das Verständnis der Bedeutung der Geschäftsobjekte, der Geschäftsprozesse und grundlegende Zusammenhänge des jeweiligen Fachbereichs beherrscht. Das ermöglicht, in der Interaktion mit dem Nutzenden das gewünschte Ergebnis zu liefern, ohne dass der Nutzende den langwierigen Prozess der Ergebniserstellung selbst durchführen muss. Nutzbar wird das mit heylara.de, dem ersten Produkt auf Basis dieser Technologie, speziell für die Automatisierung der Buchhaltung kleiner und mittlerer Unternehmen, die damit einen großen Schritt hin zu mehr Produktivität machen. Buchhaltung wird damit so einfach wie der Dialog mit einem Freund und so schnell wie Gedanken des Nutzenden.

Das Produkt HeyLara ändert die Art und Weise, wie kleine und mittelständische Unternehmen Aufgaben, die innerhalb der Buchhaltung anfallen, erledigen. HeyLara wird dies zukünftig völlig automatisiert erledigen.

