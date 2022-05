Hotel Gut Kramerhof

Herbst im Kaisergebirge der Kitzbüheler Alpen

Die Landschaft rund um das Kaisergebirge ist perfekt für Ihren Wanderurlaub. Hier finden Sie saftige Almwiesen, anspruchsvolles Gelände und schroffe Felswände und als Belohnung aussichtsreiche Gipfel und urige Almhütten. Bei solch einer Kulisse im Blick wird Ihnen das Wandern wirklich leicht fallen.

Besonders die Ferienregion St. Johann in Tirol bietet eine riesige Auswahl an verschiedenen Themenwanderwegen, Weitwanderwegen, Familienwanderungen und Hüttentouren. Über 200 km markierte Wander- & Forstwege in allen Schwierigkeitsgraden warten auf Sie. Auch als Einsteiger haben Sie die Möglichkeit, die Aussichtspunkte der Region zu erreichen, denn die Bergbahnen bringen Sie auch im Sommer bequem zum Gipfel.

TIPP: Mit der preiswerten Kitzbüheler Alpen Sommer Card können Sie die Seilbahnen mit nur einem Ticket so oft nutzen wie Sie möchten.

Die Region St. Johann in Tirol ist außerdem Startpunkt der ersten Etappe vom berühmten Adlerweg - ein Weitwanderweg, der auf 33 Etappen durch ganz Tirol verläuft.

Ein idyllischer und malerisch gelegener Ort in der Ferienregion St. Johann ist Kirchdorf in Tirol - das kleine Paradies am Wilden Kaiser. Zwischen den Kitzbüheler Alpen, den Chiemgauer Alpen und den magischen Gipfeln des Kaisergebirges empfängt Sie hier eine heile Welt, die sich den traditionellen Charme eines zauberhaften Bauerndorfs bis heute bewahrt hat. Hier dürfen Sie echte Tiroler Gastfreundschaft, die Ruhe einer kleinen Gemeinde mit 3.800 Einwohnern und eine einmalige Naturkulisse erwarten!

In Gasteig bei Kirchdorf, auf einer leichten Anhöhe mit herrlichem Kaiserblick, befindet sich das Hotel "Gut Kramerhof" - die perfekte Urlaubsadresse für Ihren Wanderurlaub in den Kitzbüheler Alpen. Zum einen können Sie direkt vom Hotel aus zu schönen Wanderwegen, Radtouren und vielen anderen Aktivitäten aufbrechen und zum anderen erleben Sie hier eine Urlaubsvielfalt, die Seinesgleichen sucht. Hier erwartet Sie 4-Sterne-Hotelkomfort kombiniert mit eigenem Bauernhof und Reitstall - kurz gesagt: ein Paradies für Aktive und Naturliebhaber. Das Hotel liegt eingebettet in die wunderschöne Landschaft des Kaisergebirges und bietet unvergleichliche Abenteuer, entspannende Stunden in der hoteleigenen Sauna oder Infrarotkabine, kulinarische Leckerbissen und heimeligen Wohlfühlkomfort.

Ein Wanderurlaub im Kaisergebirge verspricht einfach mehr

Herbstkaiser - 03.09.2022 bis 06.11.2022 7 Nächte ab EUR 507,50 inklusive:

1 kaiserliches Begrüßungsgetränk

Kramerhof's Verwöhnpension bestehend aus: reichhaltigem Frühstück vom Buffet, Nachmittagsjause und Kuchen (von 15.00 bis 17.00 Uhr), Wahlmenü mit Salat am Abend

unbeschränktes Saunavergnügen

unbeschränktes Tischtennisvergnügen & Tennis inkl. kostenloser Leihschläger

unbeschränktes Fischereivergnügen am hauseigenen Angelteich, kostenlose Leihangeln gegen Kaution an der Rezeption erhältlich

leihweise Mountainbikes, kostenlose Nordic Walking Leihstöcke

unbeschränkter, kostenloser Eintritt in das Freibad Kirchdorf

