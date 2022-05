Hotel Gut Kramerhof

Berge erleben und den Sommer genießen im Wanderparadies "Kitzbüheler Alpen"

Mit einem umfangreichen Wander- und Radwegenetz zu den aussichtsreichen Gipfeln mit Blick über die Kitzbüheler Alpen, den Wilden Kaiser, die Hohen Tauern bis hin zu den Loferer und Leoganger Steinbergen, bietet die Region eine große Spielwiese für Sportbegeisterte.

Über 200 km Wanderwege warten auf Sie! Besonders in der Region St. Johann in Tirol finden Sie eine riesige Auswahl an verschiedenen Wanderwegen für alle Könnerstufen. Hier erwarten Sie einerseits schroffe Felsen und andererseits saftige Almwiesen, aussichtsreiche Gipfel, spannende Themenwanderwege, urige Almhütten und echte Kraftplätze! Gepaart mit der bezaubernden Landschaft zwischen Kitzbüheler Horn und Wilder Kaiser ist diese Region fast schon ein Geheimtipp.

Bei solch einer Berg- und Naturkulisse wird Ihnen das Wandern wirklich leicht fallen. Es gibt Wege über blumenreiche Almwiesen, zu Bergseen und Wasserfällen, auf hohe Gipfel oder durch tiefe Schluchten. Auch für weniger Geübte, denn zahlreiche markierte Wander- und Forstwege in allen Schwierigkeitsgraden führen durch die Ortschaften der Region.

Die Kitzbüheler Alpen sind auch eine Berg-Erlebniswelt für die ganze Familie Die spannenden Ausflugsziele am Berg sind speziell für Familien ein Highlight. Mehr als 10 Erlebniswelten für Familien stehen am Programm. Entdecken Sie den Kletterwald Hornpark, den Triassic Park, das Hexenwasser und vieles mehr. Die Ausflugsziele bieten allesamt aufregende Abenteuer für Klein und Groß. Erleben Sie magische Entdeckungsreisen in die Welt der Dinos, Hexen, Geister und Natur.

TIPP: 1 Ticket für alle Berg-Erlebniswelten. Mit der preiswerten Kitzbüheler Alpen Sommer Card können Sie die Seilbahnen und Erlebniswelten mit nur einem Ticket so oft nutzen wie Sie möchten.

Ein besonderer Wohlfühltipp für ihren Bergsommer in den Kitzbüheler Alpen ist das familiär geführte Hotel "Gut Kramerhof" in Kirchdorf in Tirol

Das Hotel mit eigenem Bauernhof und Reitstall liegt eingebettet in die wunderschöne Natur des Kaisergebirges und bietet unvergleichliche Abenteuer, eine imposante Kulisse für Ihren Urlaub und das Erlebnis, die Natur hautnah zu spüren. Die Erholung an frischer Bergluft, die Authentizität des beschaulichen Dorflebens, das Spüren, Schmecken und Erleben des Echten sowie die Herzlichkeit der Menschen stehen hier im Vordergrund. Zum einen können Sie direkt vom Hotel aus zu schönen Wanderwegen, Radtouren und vielen anderen Aktivitäten aufbrechen und zum anderen erleben Sie hier eine Urlaubsvielfalt, die Seinesgleichen sucht. Vom Bauernhof bis zum Vier-Sterne-Komfort, alles wird geboten!

Nach einem aktiven Tag genießen Sie entspannende Stunden in der hoteleigenen Sauna oder Infrarotkabine bevor Sie kulinarisch mit heimischen Schmankerln als auch internationalen Leckerbissen verwöhnt werden.

Der Kramerhof ist der perfekte Platz für einen Urlaub mit der Familie in der Region St. Johann in Tirol, denn der Sommer im Kaisergebirge verspricht einfach mehr.

Kennenlerntage vom 24.04. bis 17.07.2022 (ausgenommen Pfingsten 04.-19.06.2022)

3 oder 4 Nächte, (SO bis DO, oder DO bis SO) ab EUR 262,- inkl. Kramerhof's Verwöhnpension:

reichhaltiges Frühstücksbuffet am Morgen

tägliche Nachmittagsjause (Kuchen und pikante Spezialitäten) von 15 - 17 Uhr

3-Gang-Wahlmenü mit Salatbuffet am Abend

kostenlose Nutzung der Sauna und Infrarotkabine

Verleih von Walkingstöcken und Fahrrädern

unbeschränktes Tennisvergnügen inkl. Leihausrüstung

Weitere Informationen unter: www.kramerhof.at

