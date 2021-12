Hotel Gut Kramerhof

Endlich Schnee, juchhe! Da kommt Winterfreude auf im Hotel Gut Kramerhof in Kirchdorf am Wilden Kaiser

Kirchdorf (ots)

Es sind die schönsten Tage des Jahres, auf die Sie sich schon so lange gefreut haben! Endlich geht es in den wohlverdienten Winter-Urlaub. Der perfekte Platz für Ihre Urlaubstage ist das Hotel Gut Kramerhof in Kirchdorf bei St. Johann in Tirol. Eingebettet in die wunderschöne Natur der Kitzbüheler Alpen bietet der Kramerhof (samt eigenem Bauernhof) unvergleichliche Abenteuer, eine imposante Kulisse für Ihren Urlaub und das Erlebnis, die Natur hautnah zu spüren.

Der Winter im Kaisergebirge verspricht einfach mehr. Langeweile hat hier keine Chance, denn zu vielseitig ist das Angebot.

Gepflegte Pisten in schöner Natur, und das fast vor der Haustüre! Direkt in Kirchdorf erwarten Sie 5 bestens gepflegte Pistenkilometer in leichtem bis mittlerem Schwierigkeitsgrad. Auf den Abfahrten herrscht wenig Trubel, was vor allem Einsteigern und ungeübten Wintersportlern gefallen wird. Voll auf ihre Kosten kommen Familien, denn es gibt eine Anfänger-Übungswiese inklusive Kinderland. Der Skibus hält praktischerweise direkt vor dem Hotel.

Das Skigebiet St. Johann - nur 6 km vom Hotel entfernt - bietet schon mehr Pistenvergnügen. 42 Pistenkilometer, ein Funpark für Snowboarder, Nachtskifahrten und Einkehrmöglichkeiten. Die Abfahrten richten sich sowohl an Einsteiger als auch an absolute Könner. Die wohl größte Herausforderung bietet die schwarz markierte Saureggabfahrt, eine sechs Kilometer lange FIS-Strecke mit 600 Metern Höhenunterschied.

Für Rodelbegeisterte gibt es eine hauseigene, 2 km lange Natur-Rodelbahn. Den Start der Naturrodelbahn erreichen die Gäste über einen Wanderweg, der durch die verschneite Landschaft führt. Wem das zu weit ist, lässt sich ganz einfach per Jeep oder Traktor auf den Berg befördern. In schneearmen Wintern wird die Rodelbahn beschneit. Das Rodelvergnügen ist hier bis in die späten Abendstunden möglich, da die gesamte Strecke beleuchtet wird.

Langlauf-Fans aufgepasst, Sie befinden sich hier im Tiroler Langlaufparadies. Möchten Sie gleich vom Hotel aus in die nächste Loipe starten? Kein Problem, denn am Hotel starten die Kramerhofloipe und die Höhenloipe Gasteig - beide sind miteinander verbunden. Die Kramerhofloipe ist eine blaue (leichte) Loipe und die Höhenloipe ist etwas anspruchsvoller (rote Loipe). Langlaufski können Sie direkt im Hotel ausleihen.

Wer noch nicht genug hat, den erwarten in den Kitzbüheler Alpen rund 250 Loipenkilometer.

Schneeschuhwanderungen sind das neue Winterwandern. Unberührter Schnee, naturbelassene Winterlandschaften und traumhafte Impressionen: beim Schneeschuhwandern erleben sowohl Abenteurer als auch Genießer unvergessliche Ausflüge. Das tolle ist, dass Sie die Schneeschuhe im Hotel ausleihen können und einige Touren von dort aus starten, wenn gewünscht auch mit Begleitung eines erfahrenen Bergführers.

Nach einem aktiven Wintertag genießen Sie entspannende Stunden in der hoteleigenen Sauna oder Infrarotkabine bevor Sie kulinarisch mit heimischen Schmankerln als auch internationalen Leckerbissen verwöhnt werden.

---------------------------------------------

Winterfreuden im Kramerhof

09.01.-05.02. und 06.03.-23.04.2022

7 Nächte in der ausgewählten Kategorie inkl.

- 1 kaiserliches Begrüßungsgetränk pro Person

- 7x reichhaltiges Frühstücksbuffet

- 7x Wahlmenü mit Salatbuffet am Abend

- täglich Nachmittagsjause, Kuchen und Tagessuppe von 15 - 17 Uhr

- unbeschränktes Saunavergnügen

- Benutzung der hauseigenen Rodelbahn inkl. kostenloser Verleihrodeln

- gratis Skibus nach Kirchdorf und St. Johann in Tirol

- 70 km gut gespurte Langlaufloipen direkt hinter dem Hotel

- Top Kinderermäßigungen

ab Euro 511,- pro Person

-------------------------------------------

Original-Content von: Hotel Gut Kramerhof, übermittelt durch news aktuell