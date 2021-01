die Bayerische

Einstieg in den E-Sport: Versicherungsgruppe die Bayerische neuer Partner von Berlin International Gaming

Die Versicherungsgruppe die Bayerische geht neue Wege und weitet ihr Sponsoring-Engagement auf den Zukunftsmarkt E-Sport aus. Mit Beginn der Saison 2021 startet die Bayerische als offizieller Versicherungspartner von Berlin International Gaming (BIG), einer der erfolgreichsten E-Sport-Organisationen Europas. Als Hauptpartner des BIG League of Legends Teams unterstützt die Versicherungsgruppe außerdem den vielfachen Meister und Europe-Masters-Gewinner des Actions-Strategie-Spiels.

"Schon länger beobachten wir den Siegeszug des E-Sports in Europa mit großer Begeisterung.", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit unserem Engagement bei Berlin International Gaming setzen wir nun den ersten Schritt in diesem jungen, dynamischen und rasant wachsenden Umfeld. Es freut uns ungemein dies Seite an Seite mit einem der absoluten Big-Player der deutschen E-Sport-Vereine zu tun. Wir können es kaum erwarten gemeinsam mit BIG und der großen Fan-Gemeinde auf Titeljagd zu gehen."

"Es ehrt uns als Club sehr, ein solch traditionsreiches Versicherungsunternehmen erstmalig als Partner in den E-Sport begleiten zu dürfen.", sagt Daniel Finkler, CEO Berlin International Gaming. "Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein in unserer Historie und zeigt die Relevanz des deutschen E-Sport-Marktes. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit."

Berlin International Gaming, weltweit bekannt unter dem Kürzel BIG, ist eine der erfolgreichsten europäischen E-Sport-Organisationen mit Sitz in Berlin. Derzeit beschäftigt der deutsche Verein Top-Teams und Spieler in den Titeln League of Legends, CS:GO, Quake, StarCraft, FIFA, Valorant und Trackmania. Seit 2017 konnte sich der Verein an der Weltspitze etablieren und zahlreiche Achtungserfolge in verschiedenen Disziplinen feiern. Das Partnerportfolio von BIG umfasst OMEN (HP), Corsair, Red Bull, Betway, SkinBaron, Backforce (Interstuhl) und Volvic.

Das League Of Legends Team von BIG konnte sich 2019 insgesamt sechs Meisterschaften sichern, darunter drei Premier-Tour-Siege und eine deutsche Meisterschaft. Als Höhepunkt des League Of Legends Teams gilt der Gewinn der European Masters Summer 2019 im polnischen Kattowitz. Seit 2020 spielt das Team in der Prime League, der höchsten Spielklasse für League Of Legends im DACH Raum.

Als offizieller Versicherungspartner von Berlin International Gaming entwickeln die beiden Partner zukünftig zielgruppenorientierte E-Sport-Produkte und Dienstleistungen.

Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt die Bayerische ein umfangreiches Hauptpartner-Rechtepaket im Bereich League Of Legends sowie zusätzliche Rechte in den renommierten Spiele-Titeln "Trackmania" mit Rennfahrer Dennis "Massa" Lotze und "Starcraft 2" mit Tobias "ShoWTimE" Sieber.

Bei allen Rechtepaketen legen die Bayerische und Berlin International Gaming einen Fokus auf Markensichtbarkeit und die Zielgruppenansprache über digitale Kanäle. Damit möchte die Versicherungsgruppe ihre Bekanntheit in der jungen Zielgruppe steigern und Mehrwerte für die E-Sport-Community kreieren.

Seit 2016 ist die Bayerische als Hauptsponsor des Traditions-Fußballvereins TSV 1860 München und damit als Versicherungspartner prominent im traditionellen Sport vertreten. Darüber hinaus unterstützt das Versicherungsunternehmen auch Vereine und Projekte im Breitensport und engagiert sich bei sozialen Partnerschaften. Die beiden Markenbotschafter Samuel Koch und die mehrmalige Olympiasiegerin Magdalena Neuner, Markenbotschafterin der nachhaltigen Versicherungs- und Vorsorgemarke Pangaea Life, runden das aktuelle Sponsoring-Portfolio des Unternehmens ab.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,8 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft.

