Hotel Gut Kramerhof

Ein Wintermärchen erleben im Hotel Gut Kramerhof in Kirchdorf am Wilden Kaiser - inmitten der Kitzbüheler Alpen

Kirchdorf / Tirol (ots)

Wenn sich die weiße Pracht über die Berge und Wiesen legt und wie Diamanten in der Sonne glitzert, die Natur in eine Art Ruhezustand geht und man beim Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Schneeschuhwandern oder Winterwandern Spuren in den Schnee zieht, dann schreibt das Wintermärchen in den Kitzbüheler Alpen wieder ein neues Kapitel. Genießen Sie den Winterzauber, die herrliche Natur am und rund um den Wilden Kaiser und lassen Sie den Alltag hinter sich. Nehmen Sie sich die Zeit und erholen Sie sich im familiär geführten Hotel Gut Kramerhof in Kirchdorf in Tirol, umgeben von der wild-romantischen Natur des Wilden Kaisers.

Das Hotel Gut Kramerhof mit eigenem Bauernhof und Reitstall (Reiten ist erst ab Ostern möglich) liegt eingebettet in die wunderschöne Natur der Kitzbüheler Alpen und bietet unvergleichliche Abenteuer, eine imposante Kulisse für Ihren Urlaub und das Erlebnis, die Natur hautnah zu spüren. Die Erholung an frischer Bergluft, die Authentizität des beschaulichen Dorflebens, das Spüren, Schmecken und Erleben des Echten sowie die Herzlichkeit der Menschen stehen hier im Vordergrund.

Der perfekte Platz für den Urlaub mit Familie in der Region St. Johann in Tirol, denn der Winter im Kaisergebirge verspricht einfach mehr.

Mehr als 1.000 Pistenkilometer in den umliegenden 10 Skigebieten, 250 feinste Loipenkilometer, 100 Kilometer Winterwanderwege und beliebte Schneeschuhrouten: die Urlaubsregion Kitzbüheler Alpen ist eine prall gefüllte Erlebniswelt, die jeden Winter unvergesslich macht! Vom Hotel Gut Kramerhof aus können Sie die schönsten Wintersport- und Freizeitmöglichkeiten unkompliziert erreichen und sogar Langlaufskier und Schneeschuhe direkt im Hotel ausleihen.

Rodeln: eine hauseigene, 2 km lange Natur-Rodelbahn und die Jausenstation Bacheralm erwarten Sie. Den Start der Naturrodelbahn erreichen die Gäste über einen Wanderweg, der durch die verschneite Landschaft führt. Wem das zu weit ist, lässt sich ganz einfach per Jeep oder Traktor auf den Berg befördern. In schneearmen Wintern wird die Rodelbahn beschneit. Das Rodelvergnügen ist hier bis in die späten Abendstunden möglich, da die gesamte Strecke beleuchtet wird.

Pferdeschlittenfahrten: hier geht es in lustiger Runde mit der Pferdekutsche durch die majestätische Winterlandschaft zu den Bergwiesen. Eine perfekte Unternehmung für Familien und Freunde. Romantische Pferdeschlittenfahrten sind direkt am Gut Kramerhof möglich.

Segway-Wintertouren: mit dem Segway durch den Schnee? Ja! Dank der passenden Offroad-Bereifung bietet der Segway die wohl spannendste Kombination aus Mobilität und Action. Die Ausfahrten können in Kirchdorf gebucht werden.

Entspannen und Relaxen: nach erlebnisreichen Urlaubstagen haben Sie sich etwas Wellness verdient, um Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen! Das gelingt am besten im Kirchdorfer Wellness Center "Kaiserquell". Zum Repertoire gehören eine Finnische Blockhaus-Sauna, ein Aromadampf- und Inhalationsbad, Massageduschen und vieles mehr. Gäste vom Hotel Gut Kramerhof genießen zudem ermäßigten Eintritt.

Langeweile hat im winterlichen Kaisergebirge keine Chance! Und wenn Sie doch einmal einen Tipp für die Freizeitgestaltung benötigen, können Sie jederzeit im Hotel nachfragen.

--------------

Angebot: Winterzauber für Genießer

von 10.12. bis 22.12.2022

von 09.01. bis 05.02.2022

von 06.03. bis 23.04.2022

7 Nächte inkl. ¾ Pension zum Spezialpreis von Euro 511,- pro Person (ohne Skipass)

und ab Euro 765,- pro Person inkl. 6-Tage-Skipass für das Skigebiet St. Johann in Tirol

-----------------------

Hotel Gut Kramerhof

Familie Lackner

Schwendterstraße 73

A-6382 Kirchdorf / Tirol

Tel. +43 5352 6901

info@kramerhof.at

www.kramerhof.at

