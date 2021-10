ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/21

Woche 40/21 So., 3.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.05 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 2.00) 23.35 ZDF-History (VPS 23.30) 0.25 heute Xpress (VPS 0.15) 0.30 Kommissar Beck (VPS 0.20) 1.55 Starsky & Hutch (VPS 1.45) 2.45 Stralsund – Doppelkopf (VPS 2.35) 4.15 Terra Xpress (VPS 4.05) 4.40 zdf.formstark (VPS 4.35) 4.45- Die Lausitz 5.30 Mi., 6.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Ein Kartell des Schweigens Wie Kindesmissbrauch vertuscht wurde Film von Klaus Martens und Peter F. Müller Kamera: Frederik Walker Deutschland 2021 ____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.35 ZDFzoom (HD/UT) Ein Kartell des Schweigens Wie Kindesmissbrauch vertuscht wurde Film von Klaus Martens und Peter F. Müller (von 22.45 Uhr) Kamera: Frederik Walker Deutschland 2021 Woche 42/21 So., 17.10. 16.30 planet e.: Gegen Gift Bitte korrekte Schreibweise beachten: Film von Berndt Welz Bitte streichen: Bernd (Korrektur bitte auch am Mo., 18.10., 4.10 Uhr beachten.)

