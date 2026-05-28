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Preise anheben, ohne Stammkundinnen zu verlieren: Was Kosmetikstudios laut Banu Suntharalingam beachten müssen

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Hagen (ots)

Über Jahre unveränderte Preise treffen auf steigende Produkt-, Material- und Betriebskosten. Für viele Inhaberinnen von Kosmetikstudios stellt sich deshalb die Frage, wie sie notwendige Preisanpassungen angehen können, ohne ihre Stammkundinnen zu verunsichern. Banu Suntharalingam von Beautyholic erklärt, worauf es dabei ankommt.

In vielen Kosmetikstudios läuft der Betrieb weiter wie gewohnt: Termine werden gebucht, Kundinnen erscheinen regelmäßig und die Inhaberinnen kümmern sich um Behandlungen, Beratung und Service. Gleichzeitig steigen im Hintergrund die Kosten für Produkte, Materialien und laufende Ausgaben. Die Preisliste bleibt jedoch häufig unverändert. Was früher ausgereicht hat, deckt heute in vielen Fällen die tatsächlichen Kosten nicht mehr. Dadurch bleibt die Mehrbelastung beim Studio, obwohl Qualität, Produkte und Service weiterhin auf hohem Niveau angeboten werden sollen. Wer notwendige Anpassungen trotzdem weiter aufschiebt, gerät zunehmend unter Druck. „Wer seine Preise nicht anpasst, obwohl die Kosten steigen, arbeitet irgendwann gegen sich selbst“, sagt Banu Suntharalingam, Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic.

Zwischen dieser Erkenntnis und der tatsächlichen Umsetzung liegt für viele Studioinhaberinnen jedoch eine große Hürde. „Viele Kosmetikerinnen haben nicht Angst vor der Preiserhöhung an sich, sondern vor der Reaktion ihrer Kundinnen“, fügt sie hinzu. Die Expertin kennt diese Unsicherheit aus ihrer Arbeit mit selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios. Mit Beautyholic unterstützt sie ihre Kundinnen dabei, wirtschaftlich tragfähige Entscheidungen zu treffen und ihr Studio langfristig erfolgreicher zu führen. Worauf es bei Preisanpassungen besonders ankommt, zeigt der folgende Überblick.

Preiserhöhung ankündigen: Warum Offenheit Vertrauen schützt

Eine Preisanpassung ist für viele Studioinhaberinnen ein sensibler Schritt, weil sie direkt das Verhältnis zu den eigenen Kundinnen berührt. Umso wichtiger ist es, diesen Schritt nicht zu verstecken oder nur indirekt umzusetzen. Werden Leistungen gekürzt, Pakete verändert oder Abläufe angepasst, ohne dies offen zu erklären, kann schnell Misstrauen entstehen. Gerade langjährige Kundinnen kennen den bisherigen Umfang einer Behandlung und merken, wenn sich etwas verändert.

Deshalb sollten Kosmetikstudios frühzeitig mitteilen, ab welchem Datum neue Preise gelten und warum die Anpassung notwendig wird. „Eine klare, ehrliche Kommunikation ist das Fundament jeder erfolgreichen Preisanpassung“, sagt Banu Suntharalingam. Entscheidend ist eine Begründung, die Kundinnen nachvollziehen können: gestiegene Produkt- und Materialkosten, höhere laufende Ausgaben und der Anspruch, weiterhin hochwertige Behandlungen, gute Produkte und verlässlichen Service anbieten zu können. So wirkt die Preisanpassung nicht willkürlich, sondern wie ein nachvollziehbarer und fair vorbereiteter Schritt.

Mehrwert statt Mehrkosten: Wie Kundinnen profitieren können

Eine Preiserhöhung wird leichter nachvollziehbar, wenn Kundinnen nicht nur den neuen Preis sehen, sondern auch den Wert dahinter erkennen. „Wer eine Preiserhöhung mit einem spürbaren Mehrwert verbindet, macht aus einer potenziellen Hürde eine Chance“, erklärt Banu Suntharalingam. Deshalb sollten Kosmetikerinnen klar benennen, was ihre Behandlungen leisten und welchen Nutzen Kundinnen davon haben. Das kann über hochwertige Produkte, neue Kuren, zusätzliche Services oder verbesserte Angebote geschehen. Entscheidend ist, dass der Nutzen für die Kundinnen sichtbar wird und die Anpassung nicht nur als Mehrkosten wahrgenommen wird.

Besonders sinnvoll kann es sein, die Zeit vor der Preisanpassung aktiv zu nutzen. Studios können Kundinnen beispielsweise Kuren, Abomodelle oder Behandlungspakete noch zum bisherigen Preis anbieten. So erhalten Kundinnen die Möglichkeit, sich Leistungen zu alten Konditionen zu sichern, bevor die neuen Preise gelten. Für das Studio entsteht gleichzeitig mehr Planungssicherheit, weil wiederkehrende Buchungen und Einnahmen besser kalkulierbar werden.

Neue Anfragen statt Abhängigkeit: Warum Kundengewinnung Sicherheit schafft

Viele Kosmetikstudios verlassen sich über Jahre hinweg vor allem auf ihre Stammkundinnen. Das ist nachvollziehbar, macht Preisanpassungen aber besonders schwer: Wer jeden möglichen Verlust sofort in der Auslastung spürt, wird notwendige Erhöhungen eher aufschieben. „Stammkunden sind die wichtigste Grundlage für stabile Umsätze im Kosmetikstudio“, sagt Banu Suntharalingam. Gerade deshalb sollten Studios diese Kundinnen bewusst einbeziehen, sich wirtschaftlich aber nicht ausschließlich auf sie stützen.

Kontinuierliche Neukundengewinnung nimmt diesen Druck heraus. Wenn regelmäßig neue Anfragen entstehen, bleibt die Auslastung stabiler und einzelne Absagen fallen weniger stark ins Gewicht. Gleichzeitig gilt: Auch in Zeiten steigender Kosten sind viele Kundinnen bereit, moderate Preisanpassungen mitzugehen, wenn die Qualität der Behandlung stimmt. Wer bestehende Kundinnen hält und zugleich neue gewinnt, schafft eine deutlich sicherere Grundlage für die weitere Entwicklung des Studios.

Fazit: Preisanpassungen brauchen Klarheit, keine Angst

Preiserhöhungen müssen für Kosmetikstudios kein Bruch mit der Stammkundschaft sein. Entscheidend ist, dass Inhaberinnen den Schritt nicht aus Angst weiter aufschieben, sondern ihn als notwendigen Teil ihrer wirtschaftlichen Entwicklung verstehen. Wer bestehende Kundinnen fair informiert und gleichzeitig neue Kundinnen gewinnt, schafft mehr Sicherheit für Umsatz und Auslastung. Banu Suntharalingam und Beautyholic unterstützen selbstständige Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei, ihr Geschäft wirtschaftlich stabiler aufzustellen und kontinuierlich neue Kundinnen zu gewinnen. So wird aus einer notwendigen Preisanpassung ein Schritt hin zu mehr unternehmerischer Sicherheit.

Sind Sie Inhaberin eines Kosmetikstudios und möchten notwendige Preisanpassungen klar und fair umsetzen, ohne Ihre Stammkundinnen zu verunsichern? Möchten Sie zugleich neue Kundinnen gewinnen und Ihr Studio langfristig erfolgreicher führen? Dann melden Sie sich jetzt bei Banu Suntharalingam von Beautyholic und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!

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