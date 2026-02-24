Beautyholic

Banu Suntharalingam von Beautyholic: Warum niedrige Preise kein Kundenproblem sind – sondern ein Selbstwert-Thema

Volle Terminkalender bedeuten nicht automatisch stabile Umsätze. In zahlreichen Studios schwanken die Einnahmen trotz hoher Auslastung, weil Preise bewusst niedrig angesetzt werden, um neue Kundinnen nicht abzuschrecken. Warum dieses Muster selten ein reines Marktproblem ist und welche Rolle das eigene unternehmerische Selbstverständnis dabei spielt, erklärt Banu Suntharalingam, Gründerin von Beautyholic und Mentorin für selbstständige Kosmetikerinnen.

Viele Kosmetikstudios arbeiten mit hoher Fachkompetenz und großem persönlichen Einsatz. Die Gründung war für zahlreiche Inhaberinnen ein bewusster Schritt in die Selbstständigkeit: unabhängig sein, das eigene Studio aufbauen und Kundinnen mit hochwertigen Behandlungen ein gutes Gefühl geben. Genau darin liegt für viele die berufliche Erfüllung. Im Alltag zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild. Trotz voller Wochen fehlt es an stabilen Umsätzen und echter Planungssicherheit. Preise werden vorsichtig kalkuliert, um niemanden abzuschrecken. Buchungen kommen unregelmäßig, finanzielle Spielräume bleiben begrenzt. Gleichzeitig wächst der innere Druck, eigentlich mehr verlangen zu müssen, ohne genau zu wissen, wie sich das durchsetzen lässt. Bleibt dieses Muster bestehen, arbeiten Studioinhaberinnen dauerhaft unter ihrem Potenzial und geraten wirtschaftlich ins Hintertreffen. „Wenn Preise aus Unsicherheit entstehen statt aus Klarheit, führt das langfristig zu finanzieller Instabilität und unternehmerischer Überforderung“, betont Banu Suntharalingam, Gründerin von Beautyholic.

An genau diesem Punkt setzt Banu Suntharalingam an. Als Beauty- und Marketingexpertin begleitet sie mit Beautyholic selbstständige Kosmetikerinnen beim Aufbau wirtschaftlich stabiler Studios. Aus der Zusammenarbeit mit über 450 Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiß sie, welche strukturellen und unternehmerischen Faktoren über nachhaltigen Erfolg entscheiden. „Preise sind kein isolierter Zahlenwert. Sie stehen immer im Zusammenhang mit Positionierung, Nachfrage und dem Selbstverständnis der Inhaberin“, erklärt Suntharalingam. Ihr Ansatz basiert daher nicht auf kurzfristigen Preiserhöhungen, sondern auf klarer Positionierung, planbarer Kundengewinnung und stabilen Prozessen. Ziel ist es, Studios so aufzustellen, dass Preise nachvollziehbar durchgesetzt werden können und wirtschaftliche Sicherheit entsteht.

Warum Qualität allein keine stabilen Preise sichert

Zahlreiche Kosmetikstudios bieten fachlich hochwertige Leistungen an, investieren in Produkte, Weiterbildungen und zufriedene Kundinnen – und bleiben dennoch preislich deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert. Kalkuliert wird defensiv, mit dem Ziel, niemanden abzuschrecken und die Auslastung nicht zu gefährden. Diese Zurückhaltung entsteht jedoch selten aus objektivem Marktdruck. Häufig sind es Unsicherheit und die Sorge vor Ablehnung, negativen Reaktionen oder ausbleibenden Buchungen, die die Preisentscheidung beeinflussen. Statt unternehmerische Kennzahlen wie Profitabilität oder einen angemessenen Unternehmerlohn konsequent zu berücksichtigen, definieren viele Inhaberinnen ihren Erfolg primär über Fleiß, Perfektion und Kundenzufriedenheit. Der Preis wird damit weniger strategisch festgelegt, sondern emotional abgesichert.

Gleichzeitig verstärkt der Vergleich mit Studios, die höhere Preise durchsetzen und nach außen erfolgreicher wirken, den inneren Druck. Orientierung entsteht daraus kaum, stattdessen wächst das Gefühl, wirtschaftlich zurückzubleiben. „Der Preis ist immer auch ein Ausdruck des eigenen unternehmerischen Selbstverständnisses“, betont Banu Suntharalingam. „Wer sich seines Wertes nicht sicher ist, wird ihn am Markt nicht konsequent vertreten.“ Bleibt dieses Muster bestehen, fehlt es an Kontrolle über die wirtschaftliche Entwicklung. Preise werden reaktiv angepasst, statt aus Klarheit und Struktur heraus entschieden. Die Folge sind schwankende Umsätze und eine Instabilität, die langfristig Substanz kostet.

Warum höhere Preise allein keine nachhaltige Strategie sind

Wer erkennt, dass dauerhaft niedrige Preise keine tragfähige Strategie sind, sucht häufig nach dem gegenteiligen Ansatz. Hochpreis-Versprechen wirken dabei besonders attraktiv: höhere Preise, weniger Kundinnen, gleicher oder größerer Umsatz. In der Theorie klingt das plausibel. In der Praxis beruhen solche Strategien jedoch oft auf idealisierten Annahmen über eine jederzeit verfügbare Nachfrage und eine Zielgruppe, die ohne Zögern bereit ist, deutlich mehr zu investieren. „Ein hoher Preis allein erzeugt noch keinen höheren Wert“, erklärt Banu Suntharalingam von Beautyholic. „Er funktioniert nur dann, wenn Nachfrage, Positionierung und Vertrauen bereits vorhanden sind.“ Genau diese Voraussetzungen fehlen jedoch in vielen unterpreisigen Studios.

Hinzu kommt, dass Stammkundinnen und Neukundinnen unterschiedlich entscheiden. Während bestehende Kundinnen bereits Vertrauen aufgebaut haben und Preisveränderungen eher nachvollziehen können, bewerten neue Interessentinnen ein Studio ausschließlich anhand des ersten Eindrucks. Gibt es keine starke Marke, keine klar sichtbaren Ergebnisse und keine überzeugende Kommunikation, steigt mit einem hohen Einstiegspreis vor allem das wahrgenommene Risiko. Vertrauen entsteht nicht durch Preis, sondern durch wiederholte positive Erlebnisse, sichtbare Resultate und konsistente Außenwirkung. Wird der Preis ohne klare Positionierung angehoben, verschärft sich das ursprüngliche Problem häufig sogar, weil Unsicherheit auf beiden Seiten wächst.

Welche Strukturen langfristig wirtschaftliche Stabilität ermöglichen

Nachhaltige Preisgestaltung entsteht weder aus Vorsicht noch aus einem radikalen Hochpreiswechsel, sondern aus Struktur. Grundlage ist eine klare Positionierung, die definiert, wofür ein Studio steht, welche Zielgruppe konkret angesprochen wird und welchen sichtbaren Mehrwert Kundinnen erwarten dürfen. Erst wenn Leistungen verständlich kommuniziert und Ergebnisse nachvollziehbar dargestellt werden, entsteht eine Argumentationsbasis für stabile Preise. Ebenso entscheidend ist eine planbare Kundengewinnung. Wer regelmäßig qualifizierte Anfragen erhält und die eigene Auslastung steuern kann, trifft Preisentscheidungen nicht mehr aus Angst vor Leerlauf, sondern aus unternehmerischer Klarheit.

Damit verbunden sind verlässliche Prozesse statt zufälliger Buchungsschwankungen. Strukturierte Abläufe, gezieltes Marketing und eine kontrollierbare Terminplanung sorgen dafür, dass Nachfrage nicht dem Zufall überlassen bleibt. Mit wachsender Kontrolle über Auslastung und Umsatz steigt auch die Sicherheit in der eigenen Preisvertretung. „Unternehmerischer Selbstwert entsteht, wenn Inhaberinnen ihre Prozesse, ihre Nachfrage und ihre Wertschöpfung bewusst steuern können“, betont Banu Suntharalingam von Beautyholic. „Preise werden dann nicht aus Unsicherheit festgelegt, sondern aus einer Position der Klarheit und Verantwortung.“ Genau dieser Schritt vom inneren Zweifel zur strukturellen Kontrolle bildet die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität und langfristige Entwicklung.

