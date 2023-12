Beautyholic

Banu Suntharalingam: Effiziente Strategien zur Senkung der No-Show-Rate bei Kundenterminen

Hagen

In Kosmetikstudios ist es entscheidend, sicherzustellen, dass die Kunden ihre Termine möglichst einhalten und es nicht zu unangekündigten Absagen kommt. Angesichts des steigenden Wettbewerbsdrucks ist dazu eine gezielte Herangehensweise erforderlich. Banu Suntharalingam ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic und hilft mit ihrem Angebot Kosmetikerinnen dabei, automatisiert und nachhaltig Kunden zu gewinnen und die Erscheinungsrate zu Terminen zu erhöhen. Wie aber gelingt das im Detail?

Viele Kosmetikstudios stehen vor einem gemeinsamen Problem: No-Shows belasten nicht nur ihre finanzielle Stabilität, sondern stören auch den reibungslosen Betriebsablauf. Unangekündigte Absagen führen zu Einnahmeverlusten, verlorenen Ressourcen und Leerlaufzeiten, die das gesamte Geschäftsmodell beeinträchtigen. Zudem hat der Mangel an Verbindlichkeit einen negativen Einfluss auf das Vertrauensverhältnis zwischen Studio und Kunde. "Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass Kunden auch wirklich zu ihren Terminen kommen", erklärt Banu Suntharalingam, Geschäftsführerin von Beautyholic. "Besonders in Zeiten, in denen es immer mehr Kosmetikstudios gibt und sie auf verschiedenen Plattformen werben, ist es entscheidend, Anfragen von Kunden ernst zu nehmen, um zu verhindern, dass sie zu anderen Studios wechseln."

"Um dieser Herausforderung zu begegnen, ist eine proaktive Herangehensweise erforderlich", fährt die Expertin fort. "Hierbei spielen effiziente Kommunikation, schnelle Terminvereinbarung und kluge Buchungsprozesse eine zentrale Rolle, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und No-Shows weitestgehend zu minimieren." Banu Suntharalingam weiß, wovon sie spricht: Mit ihrem Team hilft sie Kosmetikerinnen dabei, automatisiert und nachhaltig Kunden zu gewinnen und die Erscheinungsrate zu Terminen zu erhöhen. Bereits mehr als 450 Studios in Deutschland, der Schweiz und Österreich konnten von ihrer Expertise profitieren und mühelos ihre Terminkalender füllen. Wie sich die No-Show-Rate bei Kundenterminen senken lässt, veranschaulicht die Expertin anhand der folgenden sechs Strategien.

Strategie 1: Schnelle Kommunikation gewährleisten

Viele Kosmetikstudios erhalten Anfragen über verschiedene Kanäle wie Instagram, WhatsApp oder Facebook. Erfahrungen haben gezeigt, dass eine schnelle Reaktion besonders effizient ist. Dabei bietet sich insbesondere die telefonische Kontaktaufnahme an, um Anliegen und eventuell offene Fragen vonseiten der Kunden direkt zu klären. Das erleichtert die Terminvereinbarung und fördert das Vertrauen und die Verbindlichkeit zwischen Kosmetikerin und Kunde.

Strategie 2: Verständnis für No-Show-Ursachen entwickeln

Um No-Shows zu verhindern, ist es entscheidend, die Gründe dafür zu verstehen. Kunden müssen nicht nur entsprechenden Bedarf haben, sondern benötigen auch ausreichend Vertrauen und Informationen. Unklarheiten im Buchungsprozess sollten daher gezielt verbessert werden, um No-Shows von Beginn an entgegenzuwirken.

Strategie 3: Zügige Terminvereinbarung ermöglichen

Termine mit Kunden sollten so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von zehn Tagen nach der Buchung stattfinden. Nach diesem Zeitraum steigt die No-Show-Rate erheblich. Der Fokus sollte darauf liegen, den Kunden zeitnah zu überzeugen, um Interesse und Verbindlichkeit zu erhalten.

Strategie 4: Automatisierte Benachrichtigungen versenden

Automatisierte E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen sind hervorragend geeignet, um bevorstehende Termine zu bestätigen oder Kunden daran zu erinnern. Der Inhalt sollte dabei gut durchdacht sein, um Kunden zum pünktlichen Erscheinen zu motivieren.

Strategie 5: Ein proaktives Absagemanagement pflegen

Bei Terminabsagen sollten Kosmetikerinnen sofort versuchen, einen Ersatztermin zu vereinbaren. Proaktives Handeln bei Terminabsagen, am besten telefonisch, kann dabei helfen, Unsicherheiten direkt zu klären.

Strategie 6: Erweiterte Buchungsprozesse einführen

Falls die vorherigen Maßnahmen nicht greifen, kann es hilfreich sein, den Buchungsprozess um zusätzliche Schritte wie Abfragen, Bestätigungen oder Anzahlungen zu erweitern. Der Fokus sollte dabei darauf liegen, die Verbindlichkeit zu steigern, ohne Kunden abzuschrecken. Die Erhebung von Anzahlungen sollte in diesem Zusammenhang nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden, da zu viele Online-Formalitäten die Kundenbindung beeinträchtigen können.

