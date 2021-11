ELIXOO - Kosmetik aus dem Kosmos

ELIXOO

Meteoritenextrakt ist die besondere Zutat aus dem Weltall für die einzigartigen Beauty Booster von ELIXOO

Dennis Nowak ist ein Visionär. In 26 Jahren hat er bereits zahlreiche große Erfolge in unterschiedlichen Branchen verzeichnen können, zuletzt in der Kosmetikindustrie. Nun möchte er mit neu erlangtem Wissen die Schönheitsbranche revolutionieren.

Eines Abends sieht Dennis Nowak eine riesige, strahlendhelle Sternschnuppe über dem Meer verglühen. Sein Interesse an diesem eindrucksvollen Naturschauspiel bringt ihn während seiner Internetrecherche zum Meteoriten und insbesondere dessen Spurenelement - und Mineralienreichtum. Hinzugezogene Wissenschaftler:innen einer Universität bestätigen seine Vermutung: dieses Millionen Jahre alte Gestein birgt vielversprechende Möglichkeiten für Haut und Haar.

Gemeinsam mit dem Team aus Wissenschaftler:innen gelingt es ihm erstmals einen Meteoriten zu verflüssigen, um diesen in Pflegeprodukten als Inhaltsstoff zu nutzen.

Das Familienunternehmen startet nun mit acht hochwertigen Pflegeprodukten, die in eigenen Laboren hergestellt werden. Das Sortiment reicht von Shampoo bis Gesichtscreme und ist im Online-Shop unter www.elixoo.com erhältlich. Die Preise der Produkte liegen im Bereich des Luxussegments.

Die Kraft der Inhaltsstoffe

Meteoritenextrakt ist nicht nur selten, es ist außerdem reich an lebenswichtigen Spurenelementen und vielen weiteren Ingredienzien, die in diesem seltenen Gestein aufeinandertreffen. Die ungewöhnliche Zusammensetzung der Stoffe lässt die ELIXOO-Produkte hocheffektiv wirken. Wie so oft gilt aber auch hier: "Die Mischung macht's". Erst im Zusammenspiel mit weiteren Inhaltsstoffen wie CBD, Vitamin A und E, Oligo-Hyaluronsäuren und essenziellen Ölen entfalten die Produkte ihre volle Kraft für das Maximum an Anti-Aging Wirkung, Zellaktivierung, Regenerations-Optimierung und anti-entzündlichen Effekten.

Die Ethik in der ELIXOO-Komet(h)ik

Das innovative Kosmetikunternehmen möchte die Welt mit ihren Hochleistungsprodukten nicht nur schöner, sondern auch nachhaltiger gestalten. So sind sämtliche Produkte vegan und tierversuchsfrei. Außerdem frei von Parabenen, Silikonen, Paraffin, Mikroplastik und synthetischen Duftstoffen.

Die Verpackungen kommen ohne schädliche Treibmittel oder Gase aus, sind dabei 100 % luftdicht und lassen keine Bakterien oder Keime an die Texturen.

