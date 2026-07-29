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CHRIST Juweliere und Uhrmacher entscheidet sich für fulfillmenttools und commercetools als zukunftsfähige Commerce-Architektur

KÖLN (ots)

CHRIST Juweliere und Uhrmacher modernisiert sein Order Management und setzt dabei auf fulfillmenttools.

Gemeinsam mit der Transformationsberatung KPS implementiert der Schmuckhändler das Agentic Order Management System (OMS) - im Zuge einer breiteren Transformation, in der CHRIST seine Commerce-Architektur mit der Composable-Commerce-Plattform von commercetools modular und zukunftsfähig aufstellt. Die neue Systemlandschaft greift über Filialen und den digitalen Kanäle hinweg, in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Ein Abschied von starren Systemstrukturen

Für international tätige Händler ist die Fähigkeit, flexibel und schnell auf Kund:innennachfragen zu reagieren, ein zentraler Erfolgsfaktor. Dies gilt insbesondere im Schmuckhandel, der durchspezifische Anforderungen geprägt ist: hochpreisige Produkte, komplexe Bestandsstrukturen sowie Kund:innen, die an jedem Touchpoint ein erstklassiges und nahtloses Einkaufserlebnis erwarten.

CHRIST verfügt über eine über Jahre gewachsene, starke operative Basis. Mit dem Wandel der Handelslandschaft sind jedoch auch die Anforderungen gestiegen. Eine monolithische Systemarchitektur allein bietet nicht mehr die notwendige Flexibilität, um ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis sicherzustellen. Insbesondere die kanal- und länderübergreifende Steuerung von Bestellungen über Filialen und Online-Shops hinweg erfordert heute einen modularen und skalierbaren Ansatz.

Dank des Advanced Order Routing von fulfillmenttools kann CHRIST kanalübergreifend in Echtzeitverlässliche Verfügbarkeits- und Lieferinformationen bereitstellen. Ob online oder in der Filiale -Kund:innen erhalten jederzeit präzise und konsistente Auskünfte. Das Ergebnis: höhere operativeFlexibilität und ein spürbar verbessertes Einkaufserlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg.

"Order Management ist Herz und Gehirn jeder Omnichannel-Architektur - es ist letztlich der entscheidende Faktor für Differenzierung und Kund:innenerlebnis. Mit fulfillmenttools haben wir den richtigen Partner gefunden, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer agileren und zukunftssicheren Commerce-Landschaft, die uns die notwendige Modularität bietet, um uns schnellweiterzuentwickeln und die Erwartungen unserer Kund:innen als Premium-Schmuckhändler zu erfüllen." Michael Berghoff, Chief Digital Officer bei CHRIST Juweliere

Ein modularer Weg in die Zukunft

Statt eines vollständigen Austauschs der Kernsysteme entschied sich CHRIST für einen gezielten, architekturgetriebenen Ansatz. Durch die schrittweise Entkopplung zentraler Komponenten, die Einführung von commercetools Sphere als API-native Commerce-Plattform und die Headless-Aktivierung des ERP-Systems schafft das Unternehmen die technische Grundlage, um an entscheidenden Stellen passgenaue Best-of-Breed-Lösungen zu integrieren. KPS, als langjähriger Partner von CHRIST, spielt dabei eine zentrale Rolle, bringt umfassende Handelsexpertise ein und begleitet die architektonischen Weichenstellungen, die die Transformation nachhaltig und skalierbar machen. fulfillmenttools bildet die zentrale Instanz für die Orchestrierung des Order Managements und gewährleistet, dass jede Bestellung, unabhängig von ihrem Ursprung, intelligent gesteuert und effizient im gesamten europäischen Netzwerk von CHRIST abgewickelt wird.

"Mit unserem Agentic OMS unterstützen wir CHRIST dabei, das volle Potenzial seiner Omnichannel-Strategie auszuschöpfen: durch mehr Agilität, intelligentere Fulfillment-Entscheidungen und die Flexibilität, über Märkte hinweg zu skalieren. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsfähige Commerce-Architektur, die das weitere Wachstum von CHRIST unterstützt." Linda Kuhr, Managing Director bei fulfillmenttools

Über CHRIST

Das marktführende Juwelierunternehmen CHRIST ist die erste Adresse für hochwertigen Schmuck und Uhrmacherkunst. Seit 1863 bietet CHRIST traditionsreiche Juwelierskompetenz und höchste Qualität, die sich in den CHRIST Echtschmuck-Kollektionen in den Bereichen Diamant, Gold und Silber wiederfinden. Darüber hinaus bietet CHRIST als vertrauensvoller Partner eine faszinierende Vielfalt an Trauringen, Hochzeitsschmuck und unvergänglichen Symbolen der Liebe. Das Uhrensegment umfasst renommierte Marken und internationale Brands. CHRIST steht für exklusiven Service und exzellente Beratungskompetenz und beschäftigt derzeit über 2.000 Mitarbeiter:innen.

Über fulfillmenttools

fulfillmenttools bietet ein agentisches Order Management System, das Fulfillment-Prozesse mit KI-gestützter Entscheidungsfindung vereint. Die Plattform ersetzt starre Regeln durch eingebettete KI-Agenten, die Entscheidungen über den gesamten Bestellzyklus hinweg automatisieren - von Routing und Verfügbarkeitszusagen bis zum Exception-Handling. So ermöglicht die Plattform Händlern und Marken weltweit, das Bestellerlebnis für Kund:innen zu verbessern, Effi zienzen zu steigern und damit Umsatz und Profi tabilität zu erhöhen. Die MACH-zertifi zierte, API-First-Architektur bündelt Bestände, Bestellungen und Fulfi llment in einer zentralen Entscheidungsebene. Das Ergebnis: ein intelligenteres, schnelleres und widerstandsfähigeres Fulfi llment-System, das sich permanent weiterentwickelt.

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