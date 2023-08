DCG-Health

3. Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin

Bereits zum dritten Mal lädt die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Health Care Management GmbH (DCG-Health GmbH) gemeinsam mit den vielfach ausgezeichneten Ärzten des Guangdong Krankenhauses für Traditionelle Chinesische Medizin in Guangzhou, China zur Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin ein!

Auf der zwei-tägigen Konferenz wechseln sich in binationalen Vortragssessions hochrangige deutsche und chinesische Referierende der TCM ab. Die Konferenz bietet eine vielseitige Plattform für den Austausch zwischen Mediziner:innen, Heilpraktiker:innen, Gesundheitsexpertinnen und -experten sowie Interessierten der TCM. Ärztliche Teilnehmer:innen können für die Teilnahme CME-Fortbildungspunkte erhalten.

Die Konferenz findet vom 13. bis 14. September 2023 in den Räumlichkeiten der Kaiserin-Friedrich-Stiftung für das ärztliche Fortbildungswesen in Berlin statt. Alternativ können die Teilnehmenden die Veranstaltung per digitalem Livestream verfolgen.

Am 13. September stehen die Integration von chinesischer und westlicher Medizin sowie innovative Forschungsvorhaben im Fokus. In einer spannenden Gegenüberstellung präsentieren deutsche und chinesische Experten die Behandlungskonzepte des TCM-Krankenhauses in Guangdong sowie der Abteilung für Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin. Um den Tag mit inspirierenden Gesprächen abzurunden, sind alle Teilnehmer:innen und Referierende herzlich ab 19:00 Uhr zu einem Get-together in die Räumlichkeiten der Kaiserin-Friedrich-Stiftung eingeladen.

Am 14. September werden innovative Anwendungs- und Praxisbeispiele für die Gesundheitsversorgung vorgestellt. Professor Michalsen von der Charité Berlin zeigt die Möglichkeiten der Prävention und Therapie von metabolischen Erkrankungen durch Heilfasten und pflanzenbasierte Ernährung auf. Des Weiteren steht die länderübergreifende Frage der Finanzierung von TCM-Leistungen im Mittelpunkt. Dr. Chen, Ärztlicher Direktor des Guangdong-Krankenhauses für TCM, berichtet über die Erkenntnisse aus dem Aufbau eines TCM-spezifischen Krankenversicherungssystems am Beispiel der Provinz Guangdong. Dr. Werner, Direktor der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, gibt ferner einen Einblick in die sektorenübergreifende Integration der TCM im deutschen Gesundheitssystem.

www.tcm-konferenz.com

