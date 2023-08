DCG-Health

3. Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin: Neuigkeiten aus Forschung und Praxis

Berlin (ots)

Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Health Care Management GmbH (DCG-Health GmbH) und das renommierte Guangdong Krankenhaus für Traditionelle Chinesische Medizin in Guangzhou, China, laden zum dritten Mal zur Deutsch-Chinesischen Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin ein. Die zweitägige Veranstaltung findet vom 13. bis 14. September 2023 in den Räumlichkeiten der Kaiserin-Friedrich-Stiftung in Berlin und digital statt und bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Mediziner:innen, Heilpraktiker:innen, Gesundheitsexpertinnen und -experten sowie allen Interessierten der TCM .

Am 13. September stehen die Integration von chinesischer und westlicher Medizin sowie innovative Forschungsvorhaben im Fokus. Dabei werden Behandlungskonzepte verschiedener deutscher und chinesischer Krankenhäuser vorgestellt. Das Institut für chinesische Lebenswissenschaften präsentiert einen Beitrag über Data-Mining in chinesischen Arzneirezepturen für die molekularbiologische Forschung sowie über die neuesten Forschungsergebnisse zur Anwendung der TCM in der Prävention.

Am 14. September widmet sich die Konferenz der praktischen Anwendung der TCM. Unter den namhaften Referentinnen und Referenten erwartet Sie Professor Zhang, Präsident des TCM-Krankenhauses Guangzhou und Leiter der Expertengruppe für die Bekämpfung von COVID-19-Epidemien mit TCM. Er wird über die TCM-Behandlung von Long Covid referieren. Professor Fu, der als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Akupunktur des Weltverbands der Gesellschaften für chinesische Medizin über fast 35 Jahre Erfahrung in der Erforschung von Akupunktur und Moxibustion gesammelt hat, wird über die aktuellen Entwicklungen bei der Akupunktur berichten. Ein weiteres Highlight erwartet die Teilnehmer:innen mit dem Vortrag von Professor Andreas Michalsen von der Charité Berlin, der die Möglichkeiten der Prävention und Therapie von metabolischen Erkrankungen durch Heilfasten, Intervallfasten und pflanzenbasierte Ernährung präsentiert.

Interessierte können vor Ort in Berlin teilnehmen oder die Konferenz per digitalem Livestream mitverfolgen. Ärztliche Teilnehmer:innen können CME-Fortbildungspunkte erhalten.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.tcm-konferenz.com

