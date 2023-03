ENDLICH, Charles: Mach dein King.

BURGER KING Deutschland GmbH

Burger King® überreicht König Charles III. beim Staatsbesuch in Berlin eine neue Krone im Zeichen von Gleichberechtigung und Individualität - zusammen mit 1.500 gekrönten Fans

53 lange Jahre musste Prinz Charles warten, nun heißt es für König Charles III. endlich: Mach dein King. Doch bis er die ersehnte Königskrone wirklich in Empfang nehmen darf, vergehen noch weitere lange 38 Tage. Um ihm die Zeit bis zur Krönung zu verkürzen, wartet in Berlin bereits seine neue Krone auf ihn -- und mit ihr gleich 1.500 gekrönte Fans, die ein Zeichen für Diversität und Individualität setzen.

Bei seinem Staatsbesuch in Berlin am 29. März soll König Charles III. von Burger King® die königliche Sonderedition der bekannten Burger King® Krone überreicht bekommen. Sie steht für Gleichberechtigung, Toleranz und Individualität. Natürlich ist diese Sonderedition in Design und Größe der echten Edwardskrone, die bis heute zur Krönung der britischen Monarchen dient, nachempfunden. So macht Burger King® es König Charles III. noch ein bisschen einfacher, die Krone schon vor der offiziellen Krönung zu tragen.

"King sein heißt für uns: Authentisch sein, tolerant sein, nehmt euch selbst nicht zu ernst. Seid einfach so, wie ihr seid. Ganz nach unserem Motto 'Mach dein King'", sagt Klaus Schmäing, Director Marketing bei der BURGER KING Deutschland GmbH, und ergänzt: "Das wäre was, wenn wir König Charles III. die Krone tatsächlich von King zu King in Berlin überreichen könnten. Welche Krone wird er dann bei seiner offiziellen Krönung tragen? Das sehen wir dann am 6. Mai."

Original-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell