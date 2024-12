Primono Group AG

Gemeinsam stark: Primono und Anker SOLIX

Bis zu 1.000 Photovoltaikprojekte mit Energiespeicher jährlich

Leipzig (ots)

Gemeinsame Sache für die Energiewende: Das machen ab Januar die bundesweit tätige Primono Group mit Hauptsitz in Leipzig und Anker SOLIX, eine Tochtermarke von Anker Innovations, dem weltweit führenden Anbieter von Ladetechnologien. Beide haben jetzt eine Premium-Partnerschaft vereinbart, die als Grundstein für eine enge und nachhaltige Zusammenarbeit dient. Ziel der Vereinbarung ist, gemeinsam bis zu 1.000 Photovoltaikprojekte pro Jahr in Deutschland zu realisieren, bei denen die modularen Systeme von Anker SOLIX als Energiespeichersysteme dienen.

"Die Energiewende klappt nur, wenn wir auf die besten Technologien setzen, und hier ist der Energiespeicher natürlich mit die wichtigste Komponente überhaupt. Umso mehr freue ich mich über die Premiumpartnerschaft mit Anker SOLIX. Gemeinsam werden wir neue Maßstäbe in unserer Branche legen", sagt Uwe Hallas, Geschäftsführer der Primono-Unternehmensgruppe. Ihm geht es bei der Partnerschaft nicht in erster Linie zum Zahlen, "sondern darum, die Zukunft glaubwürdig aktiv nachhaltig zu gestalten."

Die Primono Gruppe bietet über ihren Geschäftsbereich Primono Energie bundesweit eine umfassende Palette an Dienstleistungen rund um die Installation von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen an und hat in den vergangenen zwei Jahren über 1.400 Projekte mit Energiespeichersystemen realisiert.

Auch seitens Anker SOLIX betont Kelvin Cao, CEO von Anker SOLIX Europa, die Bedeutung dieser Premium-Partnerschaft: "Die strategische Ausrichtung beider Unternehmen ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wir freuen uns darauf, ab dem nächsten Jahr gemeinsam erfolgreich zu sein."

Primono und Anker SOLIX sehen die Zusammenarbeit als einen entscheidenden Schritt, um ihre Visionen zu verwirklichen und ihre Marktpositionen zu stärken. Im Zuge der Premiumpartnerschaft will Primono seine Vertriebsaktivitäten deutlich steigern und sucht dafür in allen Bundesländern weitere Vertriebspartner in Form von freien Handelsvertretern.

