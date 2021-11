Hotel Wöscherhof

Das Zillertal: mehr Skivergnügen geht nicht - 542 bestens präparierte Pisten und 180 topmoderne Liftanlagen

Uderns im Zillertal

Der Winter im Zillertal ist ein Traum für Wintersportler. Die 542 Pistenkilometer werden auf verschiedene Regionen sowie Höhenlagen und Schwierigkeitsgrade aufgeteilt. So z. B. ist die Zillertal Arena das größte Skigebiet im Zillertal mitinsgesamt 139 Pisten-km.

Skivergnügen das ganze Jahr über bietet der Hintertuxer Gletscher. In der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 dürfen Sie sich auf ungespurte Tiefschneehänge, präparierte Pisten und spannende Buckelpisten freuen. Das Zillertal ist ein Paradies für Aktivurlauber, die im Wintersport etwas erleben möchten.

Doch wer's ruhiger angehen will, der findet hier auch gemütliche Abfahrten wie z. B. im Skigebiete Hochfügen-Hochzillertal und Spieljoch. 46 Liftanlagen bringen die Skifahrer zu den Pisten in allen Schwierigkeitsgraden sowie zu unberührten Tiefschneehängen. Hochfügen und Hochzillertal sind zu einem der größten Skigebiete in Österreich verschmolzen. Vor allem passionierte Skifahrer finden hier herrliche Abfahrten, und auch Freerider kommen auf ihre Kosten. Das Skigebiet Spieljoch in Fügen eignet sich dagegen besonders für Anfänger und Familien. Ebenso gibt es am Fuße der Talstation eine Übungswiese - jene ist besonders für ungeübte Fahrer und Kinder geeignet.

Besonders praktisch: Ab einer Dauer von zwei Tagen können Sie den Zillertaler Superskipass in allen Skigebieten im Zillertal inklusive Hintertuxer Gletscher nutzen. So steht einer täglichen Abwechslung nichts mehr im Wege!

Und mittendrin das Wellnesshotel Wöscherhof ****superior, eines der Top-Wellnesshotels in der Region und vom Relax-Guide mit 2 Lilien ausgezeichnet. Besser könnte Ihr Ausgangspunkt für einen abwechslungsreichen Skiurlaub im Zillertal nicht sein! Nur 50 Meter vom Hotel entfernt hält der Gratis-Skibus und bringt Sie rasch in alle diese Skigebiete. Wer es noch bequemer möchte, der nutzt den hoteleigenen Skishuttle. Mit dem Hotel-Skitaxi werden Sie in wenigen Minuten ganz bequem direkt zur Seilbahn nach Hochzillertal oder Spieljoch chauffiert.

Besonders der Wellnessbereich wird Sie begeistern. Hier erwarten Sie mehrere Saunen und Schwimmbäder, ein Private Spa und traumhafte Kosmetik-Angebote. NEU ist der Panorama Spa (Erwachsenen-Bereich, textilfrei) im 3. Stock der neuen Wellness-Residenz mit: Finnischer Sauna, Salzsauna, Dampfbad, Tauchbecken, Plauder-Lounge mit romantischem Effektfeuer und Ruheräumen zum Träumen. Im Erdgeschoß befindet sich die neue Vital-Oase für Massagen, Körperbehandlungen und Kosmetik. Für all jene, denen das Skifahren noch nicht genug Bewegung ist, gibt es einen großen hoteleigenen Fitnessraum.

Die gemütlichen und individuell eingerichteten Zimmer & Suiten laden zum Wohlfühlen & Wohnen im Zillertal ein. Holz, Stein sowie Naturfarben spiegeln die Naturverbundenheit des modernen 4-Sterne-Superior-Hauses wieder. Auch kulinarisch spielt das Hotel alle Stücke. Freuen Sie sich auf die Genießer-Halbpension! Schlemmen Sie gesund und nach Herzenslust im gemütlichen Ambiente - und zwar vom Anfang Ihres Aufenthalts bis zum Schluss.

"Best of Zillertal" - Wochen vom 29.01. bis 25.02.2022 und vom 06.03. bis 16.04.2022

7 Übernachtungen im Wohlfühl-Zimmer inkl. 6-Tage Zillertaler Superskipass und EUR 25,00 Wellnessgutschein einzulösen in der Wöscherhof VitalOase ab EUR 1.185,-- pro Person

Hotel Wöscherhof ****superior

Familie Daigl

Kirchweg 26

A-6271 Uderns im Zillertal

Tel.: +43 5288 63054

office@woescherhof.com

www.woescherhof.com

