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"Man stirbt nur einmal": Ausstellung in der Bad Wildunger Wandelhalle nähert sich Tod und Abschied mit Humor

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Bad Wildungen (ots)

Deutsches Institut für Bestattungskultur und Städtische Museen Bad Wildungen zeigen 80 Cartoons und Karikaturen, Vernissage am 11. Juni.

Was geschieht, wenn Cartoonistinnen und Cartoonisten auf den Tod treffen? In der Wandelhalle Bad Wildungen ist in diesem Sommer darauf eine ebenso humorvolle wie nachdenkliche Antwort zu sehen. Unter dem Titel "Man stirbt nur einmal" zeigen das Deutsche Institut für Bestattungskultur in Kooperation mit den Städtischen Museen Bad Wildungen und der Galerie Komische Meister Dresden 80 ausgewählte Cartoons und Karikaturen zu Sterben, Tod und Friedhofskultur.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, dem 11. Juni 2026 um 18:30 Uhr im Foyer des 2. Obergeschosses der Wandelhalle Bad Wildungen eröffnet. Kuratiert wurde "Man stirbt nur einmal" von der Galerie Komische Meister Dresden, die dafür Arbeiten vielfach ausgezeichneter deutscher Cartoonistinnen und Cartoonisten zusammengestellt hat. Zur Vernissage führt die Galerie mit einer Laudatio und einer Karikaturen-Videopräsentation in die Ausstellung ein. Anschließend ist sie vom 12. Juni bis zum 23. August 2026 zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Das DIB hat seinen Sitz an der Holzfachschule Bad Wildungen und befasst sich mit Fragen der Bestattungskultur, der Qualifizierung im Bestatterhandwerk und der Bestattungsvorsorge. Mit der Ausstellung greift das Institut ein Thema auf, das eng mit seiner Arbeit verbunden ist: den gesellschaftlichen Umgang mit Endlichkeit, Abschied und Trauer.

Die ausgestellten Arbeiten betrachten das letzte Kapitel des Lebens mit schwarzem Humor, feiner Ironie und gelegentlich provokanter Zuspitzung. Sie erzählen von Tod und Abschied, ungewöhnlichen Bestattungsritualen und vom Sensenmann, der mal als gefürchtete Gestalt, mal als erstaunlich alltäglicher Zeitgenosse erscheint. Dabei geht es nicht darum, Trauer ins Lächerliche zu ziehen. Vielmehr kann Humor einen Zugang zu einem Thema schaffen, über das viele Menschen nur schwer sprechen können.

"Die Ausstellung lädt dazu ein, über Sterben und Tod einmal anders nachzudenken. Humor nimmt dem Thema nicht seine Würde, aber er kann helfen, darüber ins Gespräch zu kommen", sagt DIB-Geschäftsführerin Andrea Belegante.

Auch Lisa Beutler, Leiterin der Städtischen Museen Bad Wildungen, freut sich auf die gemeinsame Ausstellung: "Wir freuen uns sehr auf diese spannende Zusammenarbeit zu einem außergewöhnlichen Thema. Die Cartoons zeigen, dass auch ein ernster Gegenstand mit Klugheit, Feingefühl und Humor betrachtet werden kann."

Ergänzt wird die Schau durch zwei Veranstaltungen mit dem Hospizverein Bad Wildungen e. V.: Am Dienstag, dem 7. Juli, und am Dienstag, dem 11. August, jeweils um 15 Uhr, hält der Palliativmediziner und Vereinsvorsitzende Dr. Erhard Hain einen Kurzvortrag in der Sonderausstellung. Zudem besteht die Möglichkeit, sich an verschiedenen Thementischen zu informieren und auszutauschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Während der Laufzeit der Ausstellung bietet das DIB begleitend Informationen zum Thema Bestattungsvorsorge an.

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