DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH

20. Hessischer Bestattertag mit kompaktem Format und starkem Praxisbezug

Bad Wildungen (ots)

Am 9. Mai 2026 hat der 20. Hessische Bestattertag im Auditorium der Holzfachschule Bad Wildungen Bestatterinnen und Bestatter, Fachleute und Gäste aus dem Handwerk zusammengeführt. Im Mittelpunkt des vom Deutschen Institut für Bestattungskultur ausgerichteten Fachkongresses standen aktuelle Entwicklungen aus Praxis, Kultur und Recht. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein.

DIB-Geschäftsführerin Andrea Belegante eröffnete den Bestattertag und verwies auf das bewusst kompaktere und stärker praxisorientierte Format. "Die vielen guten Gespräche und die positive Resonanz haben gezeigt, dass dieses neue Angebot angenommen wird. Der Bestattertag war dichter, klarer und näher an den aktuellen Fragen der Betriebe. Genau das war unser Ziel", sagte Belegante.

Dr. Hüseyin Kurt, Koordinator der Arbeitsgemeinschaft der Türkischen Moscheevereine in Frankfurt, vermittelte einen lebendigen Einblick in die Arbeit muslimischer Bestatter in Deutschland. Die anschließende Live-Demonstration zur Tuchbestattung mit dem Frankfurter Bestatter Hamdi Esen stieß auf großes Interesse.

Am Nachmittag sprach die Kulturwissenschaftlerin Dr. Alexandra Rau über künstliche Intelligenz und die Transformation von Trauerkulturen. Der Gießener Rechtsanwalt und Autor Marcel Sonnenberg richtete den Blick auf Langlebigkeit, Sterblichkeit und gesellschaftlichen Wandel. Den fachlichen Schlusspunkt setzte Christoph Keldenich, Vorsitzender der Verbraucherinitiative Aeternitas, mit einem Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bestattungsrecht.

Neben dem Fachprogramm wurden Urkunden und Meisterbriefe an den Berufsnachwuchs überreicht und Betriebe für besonders hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Der 21. Hessische Bestattertag ist für den 10. April 2027 in Bad Wildungen geplant.

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