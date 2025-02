Wunschgutschein

Neue Trends beim Schenken: WUNSCHGUTSCHEIN präsentiert den Geschenke-Report 2024/2025

Von der kleinen Geste zur großen Freude: Was Schenken für uns bedeutet

Bild-Infos

Download

Brilon (ots)

Der große WUNSCHGUTSCHEIN Geschenke-Report 2024/2025* gibt Einblicke ins Verhältnis der Deutschen zum Schenken, rückt spannende Fakten in den Fokus und regt insbesondere beim Thema "nachhaltiges Schenken" zum Nachdenken an. Schenken ist weit mehr, als nur ein hübsch verpacktes Päckchen zu überreichen. Es geht um kleine und große Gesten, die zeigen: "Ich habe an dich gedacht!". Ob zu besonderen Anlässen oder einfach so zwischendurch - Geschenke haben etwas Magisches. Deshalb hat der Multi-Brand-Gutscheinanbieter WUNSCHGUTSCHEIN in einer aktuellen Studie genau untersucht, was uns beim Schenken antreibt, wie wir uns dabei fühlen und natürlich auch, was die beliebtesten Geschenke zu den wichtigsten Anlässen sind.

Geburtstage bei den Geschenkanlässen auf Platz 1

Die wichtigsten Anlässe zum Schenken sind für die Befragten Geburtstage (76 %), dicht gefolgt von Weihnachten (67 %). Nach diesen beiden großen Festen folgen kleine Aufmerksamkeiten, um "Danke" (30 %) zu sagen. Hochzeitsgeschenke liegen mit 27 % bei den Befragten auf Platz 4, gefolgt vom Muttertag (24 %) auf Platz 5.

Gutscheine gelten als beliebtestes Geschenk

Egal zu welchem Anlass, die Frage nach dem Geschenk ist regelmäßig eine, die dem einen oder anderen schlaflose Nächte bereiten kann. Das muss aber nicht sein, denn die Antwort kann so einfach sein wie die Frage selbst: Gutscheine! Diese sind beliebter als ihr Ruf. Das zeigen auch die Ergebnisse der aktuellen Umfrage. So gaben 33 % der Befragten an, zuletzt Gutscheine verschenkt zu haben. Erst danach folgen Geld-Geschenke (26 %), gemeinsame Zeit (21 %) und praktische Geschenke (20 %).

Frauen setzen häufiger auf den Allrounder

67 % der Befragten halten einen Gutschein für das perfekte Geburtstagsgeschenk, wobei Frauen sich mit 74 % etwas sicherer sind als Männer (59 %). Warum das so ist, lässt sich nur erahnen: Möglicherweise haben Frauen öfter als Männer die Erfahrung gemacht, dass für sie etwas Unpassendes ausgesucht wurde, und möchten anderen dieses Erlebnis ersparen.

Universalgutscheine - die perfekte Lösung zum Verschenken

Die Beliebtheit von Gutscheinen ist unumstritten. Aber auch hier gibt es ein spezielles Highlight - den Universalgutschein. Sein Vorteil: Er kann online und offline eingelöst werden und ist weder an eine Mark noch ein Geschäft oder eine bestimmte Artikelkategorie gebunden. Genau diese Flexibilität schätzen die Befragten, denn sie erlaubt es den Beschenkten, tatsächlich immer genau das auszuwählen, was sie erfreut. Aber es gibt noch weitere Pluspunkte:

43 % schätzen die Vielseitigkeit und Flexibilität, die ein Universalgutschein mit sich bringt. Darüber hinaus empfinden ihn 39 % als "immer das richtige Geschenk".

Auch die schnelle und unkomplizierte Verfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle: 30 % der Befragten gaben an, dass ein Universalgutschein für sie eine bequeme Möglichkeit darstellt, ein Geschenk zu machen.

19 % gaben an, dass sie einen Universalgutschein als Last-Minute-Geschenk positiv einschätzen. Insbesondere die 18- bis 24-Jährigen setzen gern auf ihn, wenn spontan ein Geschenk hermuss (36 %).

Dank seiner Vielseitigkeit gilt ein Universalgutschein zudem als eine ideale Geschenkidee für "schwierige Fälle", also diejenigen unter uns, die im Grunde schon alles haben und nichts brauchen.

Nachhaltigkeit beim Schenken gewinnt an Bedeutung

Nachhaltigkeit spielt auch beim Schenken eine wichtige Rolle. Die WUNSCHGUTSCHEIN-Umfrage zeigt: Jeder Fünfte legt großen Wert darauf. Gaben 2023 noch 32 % der Befragten an, Wert auf ein nachhaltiges Geschenk zu legen, sind es heute bereits 40 %. Universalgutscheine werden von 12 % der Befragten als nachhaltige Form des Schenkens gesehen. Unter den 18- bis 24-Jährigen sehen das sogar 19 % so.

Auf ein allmähliches Umdenken in der Gesellschaft deuten aber nicht nur die aktuellen Zahlen hin, sondern auch die Begründung diverser Befragter, wieso Universalgutscheine nachhaltige Geschenke darstellen: Sie können von den Beschenkten stets so eingelöst werden, dass sie tatsächlich vorhandene Wünsche erfüllen - womit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Geld sinnvoll ausgegeben wird.

Über WUNSCHGUTSCHEIN

WUNSCHGUTSCHEIN ist ein Produkt der 2014 gegründeten Wishcard Technologies Group. In Deutschland hat der Universalgutschein mit integrierter Grußkarte, der im stationären Handel sowie digital vertrieben wird, den deutschen Gutscheinmarkt revolutioniert. Mit Platzierungen bei über 90.000 Verkaufsstellen ist der WUNSCHGUTSCHEIN die unangefochtene Nr. 1 im Bereich der Multibrand-Geschenkgutscheine in Deutschland. Der Gutschein ist in über 500 Online-Shops - darunter zahlreiche bekannte Marken wie Amazon, Zalando, iTunes, Ikea oder H&M - und in über 5.000 Filialen einlösbar. Im B2B-Segment setzt das Unternehmen auf innovative Lösungen vom klassischen Mitarbeiter- und Kundengutschein bis zu steueroptimierten Angeboten speziell für Mitarbeiter.

* Online-Umfrage durch YouGov Deutschland GmbH unter 2.569 Personen zwischen dem 26. und 28.08.2024. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Original-Content von: Wunschgutschein, übermittelt durch news aktuell