Cambrex

Cambrex schließt 38 Millionen Dollar teure Kapazitätserweiterung in High Point, North Carolina, ab

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire)

Cambrex gab heute den Abschluss der 38 Millionen Dollar teuren Kapazitätserweiterung seiner Produktionsanlage für niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe (API) in High Point, North Carolina, bekannt. Durch diese Erweiterung verdoppelt sich die Produktionskapazität der Anlage. Sie umfasst neue, hochmoderne analytische und chemische Entwicklungslabors, zwei neue klinische Produktionsräume und einen kleinen kommerziellen Produktionsbetrieb mit drei Arbeitszentren und 2.000-Liter-Reaktoren.

„Als wir im Jahr 2021 mit diesem Projekt begannen, ging unsere Vision weit über Kapazität hinaus", sagte Tom Loewald, CEO von Cambrex. „Wir haben eine Anlage entworfen, die den Anforderungen der Kunden auch in Zukunft gerecht werden kann, wenn sich die Branche weiterentwickelt, mit modernster Technologie und Laborausstattung, einer energieeffizienten Infrastruktur und einem klinischen bis kommerziellen Produktionsmaßstab."

Die Fähigkeiten von High Point ergänzen die Fähigkeiten der zuvor übernommenen Snapdragon Chemistry, die sich auf Forschung und Entwicklung von API-Batch- und Continuous-Flow-Prozessen spezialisiert hat. Die Kombination von Snapdragon Chemistry und der Erweiterung in High Point ermöglicht es Kunden, einen einzigen Anbieter für die Skalierung der Flow-Chemie von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung zu nutzen.

Zusätzlich zu der neuen Infrastruktur wurden mehr als 70 neue Arbeitsplätze geschaffen, da Cambrex weiterhin erfahrene pharmazeutische F&E-Wissenschaftler und -Mitarbeiter in der Region ansiedelt. Dan Bowles, Vizepräsident und Geschäftsführer von Cambrex High Point, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über diese Expansion in North Carolina, die ohne die Unterstützung der Führung und der Wirtschaftsentwicklungsprogramme des Bundesstaates und deren Fokus auf die Förderung der qualifizierten und vielfältigen Arbeitskräfte in der Region nicht möglich gewesen wäre."

Cambrex baut seine Fähigkeiten und Kapazitäten in seinem nordamerikanischen und europäischen Netzwerk weiter aus, um die wachsende Nachfrage nach ausgelagerten Produktentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen zu befriedigen.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -Herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.400 Experten, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten für Markenprodukte und Generika für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen.

Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Biokatalyse, kontinuierlicher Flow, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung, Stabilitätslagerung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2236063/High_Point.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-schlieWt-38-millionen-dollar-teure-kapazitatserweiterung-in-high-point-north-carolina-ab-301943798.html

Original-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuell