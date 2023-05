SEP AG

Neue Version SEP sesam Apollon - Daten-Sicherheit fängt beim Backup an

Bild-Infos

Download

Holzkirchen (ots)

SEP hat die neue Version SEP sesam Apollon vorgestellt. Die Schwerpunkte hat der Hersteller von plattformunabhängigen Backup- und Disaster Recovery-Lösungen "Made in Germany" auf die drei Schlüsselbereiche Sicherheit, Bedienerfreundlichkeit und Vielfalt gelegt. Hervorzuheben sind der neue S3 Object Lock, durch den Daten auf dem S3-Speicher vor Änderungen oder Löschung geschützt werden, der Restore Virus-Check mit Ikarus, womit der Daten-Restore auf Viren überprüft wird, ein Redesign der WebUI sowie des Simple und Advanced Mode und die CAPS-Integration in die Management-Oberfläche. Außerdem unterstützt SEP sesam Apollon nun auch Resilient Change Tracking (RCT) für Hyper-V VM-Disks und reduziert damit den Speicherplatzverbrauch erheblich. SEP sesam Apollon steht ab sofort unter www.sep.de/download als 30 Tage Vollversion, inklusive deutschsprachigem Support, zum Download bereit.

Der Schutz der Daten seiner Kunden ist für SEP eines der wichtigsten Anliegen. Daher stand dieser Bereich bei der Entwicklung der neuen Version im Mittelpunkt. Die Unterstützung der Object Lock Funktion ermöglicht es Kunden, ihre Daten auf Amazon S3 Cloud Speicher, Wasabi Cloud Speicher und anderen S3-kompatiblen Cloud Implementierungen vor Änderungen oder Löschung zu schützen. Durch die Einführung des Restore Virus-Checks mit Ikarus wird sichergestellt, dass keine korrumpierten Daten beim Wiederherstellen zurückgespielt werden. Zudem bietet SEP immutable Storage (SiS) einen effektiven Schutz der Backup-Daten für Linux Filesysteme vor Ransomware-Angriffen, indem gespeicherte Daten während ihrer gesamten Lebensdauer in ihrer unveränderten Form vollständig statisch bleiben. Für Windows-Systeme steht mit Blocky4sesam ein vollintegrierter Ransomware-Schutz zur Verfügung. SEP bietet zudem eine Vielfalt an weiteren Schutzmechanismen wie No-Backdoors, technische Sicherheit von DSGVO- und Compliance Anforderungen sowie dass die Daten und Logfiles in Deutschland/der EU bleiben.

Die Bedienerfreundlichkeit von SEP sesam Apollon wurde weiter verbessert. Die WebUI präsentiert sich mit einer benutzerfreundlicheren Gestaltung, einer vereinfachten Menüstruktur und einem kombinierten Status und Dashboard. Der Simple Mode bietet eine reduzierte Auswahl an Tools für eine einfachere Bedienung, während der Advanced Mode weiterhin auf alle Funktionen zugreifen lässt. Zudem ermöglicht die CAPS Integration den zentralisierten Zugriff des Cloud App Protection Service für MS 365, Dynamics 365, Salesforce und Google Workspace direkt von der SEP sesam Management-Konsole aus.

Zusätzlich wurden in SEP sesam Apollon eine Vielzahl an neuen Funktionen eingeführt, um die Vielfalt der Backup- und Datensicherungsanforderungen der Kunden zu erfüllen. Das SEP Customer Experience Program (SCE) ermöglicht es, anonymisierte technische Informationen zu teilen und somit zur kontinuierlichen Verbesserung von SEP sesam beizutragen. Die Unterstützung von Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT) für VM-Disks bietet eine effiziente Sicherung von geänderten Datenblöcken und reduziert den Speicherplatzverbrauch. Mit der Möglichkeit zum Import von DataStores wird die Flexibilität und Vereinfachung bei Backups auf Disk Storage erhöht. Zusätzlich ermöglicht das Mediapool Failover-Feature eine reibungslose Sicherung durch die Nutzung eines vorab definierten Failover-Mediapools, falls der primäre Medienpool nicht verfügbar ist.

Weiterhin ist SEP sesam Apollon, mit insgesamt 10 verschiedenen Hypervisoren, eine der Backup-Lösungen, welche die unterschiedlichsten virtuellen Umgebungen nativ unterstützt. Seinen Namen hat SEP sesam Apollon vom griechischen Gott des Frühlings, des Lichts, der Heilung, der Weissagung, der Künste und der Bogenschützen. Daran knüpft das neue Release von SEP sesam an - es trifft zielgenau und performant die Datensicherungsbedürfnisse seiner Kunden und Anwender.

"SEP sesam Apollon markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unserer Backup- und Datensicherungslösung", sagt Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG. "Wir haben eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um ihre Anforderungen an Sicherheit, Bedienerfreundlichkeit, Vielfalt und Performance zu verstehen und diese in der neuen Version umzusetzen. SEP sesam Apollon bietet eine robuste und zuverlässige Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Daten effektiv zu schützen und im Ernstfall schnell wiederherzustellen."

SEP bietet verschiedene Lizenzmodelle an. Die vereinfachte Unit-Lizensierung ermöglicht eine schnelle Konfiguration und ist direkt auf der Website von SEP möglich. Diese reichen von der einfachen Volumenlizenzierung nach TB-Datenvolumen, bis hin zur speziellen Lösung und Lizenzierung für Managed Service Provider (MSPs) zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Mit der kostenlosen Community Edition können heimische Anwender die Vorzüge von SEP sesam in limitiertem Umfang und nach kostenloser Registrierung ebenfalls nutzen.

Weitere Informationen

Informationen zu SEP sesam Apollon

https://www.sep.de/de/sep-sesam/sep-sesam-apollon

Detaillierte Release Notes

https://wiki.sepsoftware.com/wiki/index.php/Release_Notes_5.1.0_Apollon

Informationen zu SEP Immutable Storage (SiS)

https://www.sep.de/de/loesungen/sep-immutable-storage

Informationen zu Blocky4sesam

https://www.sep.de/de/loesungen/blocky4sesam

30-Tage Vollversion von SEP sesam inkl. kostenlosem Support

http://www.sep.de/download

Unit-Lizenz-Konfigurator direkt bei SEP

https://www.sep.de/de/partner/partner-lounge/konfigurator

Kostenlose Community Edition

https://www.sep.de/de/download-support/download-community-version

Über SEP AG

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung "SEP sesam" sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken "Made in Germany". Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München. Support und Vertrieb erfolgt in Amerika über die SEP Corporation. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.sepsoftware.com

Original-Content von: SEP AG, übermittelt durch news aktuell