SEP AG

SEP zum dritten Mal in Folge Leader im PUR-S-Diamant 2023 von techconsult

Bild-Infos

Download

Holzkirchen/Kassel (ots)

SEP ist erneut - und damit schon zum dritten Mal in Folge - zum "Leader" des Professional User Ratings: Security Solutions (PUR-S) 2023 von techconsult gewählt worden. Die von Anwendern vergebene Bewertung der relevanten Lösungen im Bereich "Backup & Recovery" hat insgesamt 30 Hersteller gelistet. Mit Topleistungen sowohl in der Lösungsbewertung als auch in der Bewertung auf Herstellerebene platziert sich SEP vor allen anderen Wettbewerbern. Damit erhält der Softwarehersteller "Made in Germany" die Auszeichnung als "Champion". Die unabhängige Anwenderbefragung des Research -und Analystenhauses techconsult fand bereits zum siebten Mal durch Befragung von über 2.000 Anwenderunternehmen statt.

Von den Anwendern besonders hervorgehoben werden speziell der Funktionsumfang, die Leistungsfähigkeit aber auch die Benutzerfreundlichkeit der Lösung. Besonders gelobt wird unter anderem die Leistungsfähigkeit von SEP sesam. So werden die Möglichkeiten automatisierter Backups honoriert und die große Auswahl unterschiedlicher Backup-Typen oder auch das Management der erzeugten Backups mit sehr gut bewertet. Ebenfalls überzeugt sind die Anwender von der Benutzerfreundlichkeit von SEP sesam. Für die einfache und unkomplizierte Installation und Implementierung der Lösung, einer intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche oder auch mit ausführlicher User-Dokumentation erhält SEP sesam Spitzenbewertungen und eine Gesamtbewertung von 73,3 von 100 Punkten. Die hervorragenden Leistungen von SEP sesam überzeugen Anwender auf ganzer Linie. Nicht nur werden die Erwartungen der Anwender vollkommen erfüllt, sie würden SEP sesam jederzeit erneut erwerben und weiterempfehlen.

"Uns ist das Tripple gelungen und wir konnten erneut die Auszeichnung als Champion der Champions im PUR-S-Diamanten von techconsult erreichen. Das ist eine große Ehre und das gesamte SEP-Team freut sich sehr darüber. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bewertung von Anwendern und Kunden kommt", sagt Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG. "Die Auszeichnung spornt uns an, auch künftig unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, um eines ihrer wichtigsten Güter, die Daten, zu sichern."

In Kürze stellt SEP seine neueste Version von SEP sesam vor. SEP Sesam "Apollon" erweitert die Funktionen und die Datensicherheit und wird erneut die Kundenzufriedenheit durch eine verbesserte Handhabung steigern. Die Datensicherungslösung SEP sesam ist "Made in Germany" - von der Entwicklung bis zum Support - ohne Backdoors und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken. Die Kunden schätzen die Möglichkeit, mehrerer Backup-Systeme in nur einer zentral verwalteten Backup-Lösung zu konsolidieren. Der neu vorgestellte SEP Immutable Storage (SiS) ermöglicht die unveränderliche Speicherung von Daten. Dies ist somit ein besonderer Schutz für Backup-Daten, die immer häufiger Ziel von Ransomware-Attacken werden. Der SEP Cloud Application Protection Service (CAPS) ermöglicht zudem eine DSGVO-konforme Cloud-to-Cloud-Backup- und Data Loss Prevention-Lösung für Microsoft 365, Salesforce, G Suite/Workspace, Azure AD, Dynamics 365, Power BI und Zendesk.

Zusammenfassung der Bewertungen der SEP Ergebnisse von techconsult

https://www.sep.de/de/unternehmen/auszeichnungen/techconsult-pur-s-2023-award

Weitere Auszeichnungen von SEP

http://awards.sep.de

Über "PUR SECURITY SOLUTIONS 2023"

Das "Professional User Rating: Security Solutions 2023 (PUR S) ist eine unabhängige Anwenderbefragung des Research -und Analystenhauses techconsult. Über 2000 Anwenderunternehmen wurden zur Bewertung von IT-Security-Lösungen aus 7 Lösungsbereichen gebeten, darunter auch "Backup & Recovery". Die Bewertungen erfolgten in den Dimensionen Company Rating und Technology/Solution Rating mit mehr als 50 Kriterien in 14 Unterkategorien.

Über techconsult

Als Research- und Analystenhaus ist techconsult seit 30 Jahren der Partner für Anbieter und Nachfrager digitaler Technologien und Services. Die techconsult GmbH wird vom geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Peter Burghardt am Standort Kassel mit einer Niederlassung in München geleitet.

Über SEP AG

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung "SEP sesam" sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken "Made in Germany". Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München. Support und Vertrieb erfolgt in Amerika über die SEP Corporation. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.sepsoftware.com

Original-Content von: SEP AG, übermittelt durch news aktuell