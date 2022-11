EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

EVG Martin Burkert: EU-Kommission muss mehr für Klimaneutralität im Verkehr tun. Forderungen an Kommissionspräsidentin von der Leyen

Von der Vorstandssitzung der Europäischen Transportarbeiter:innen Föderation (ETF) in Wien geht ein klarer Appell an die Europäische Kommission aus. Martin Burkert, Mitglied des Vorstandes der ETF sowie Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), fordert die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen auf, mehr für die Klimaneutralität im Verkehr zu tun.

"Wir müssen gemeinsam europäisch für unser Ziel kämpfen: Keine Verkehrs-Emissionen bis 2050!", so Burkert. In Anbetracht der globalen Klimakatastrophe sei die EU gefordert, dringend mehr in klimafreundlichen Verkehr zu investieren. Für Burkert und die ETF darf die EU-Kommission den Green Deal nicht aus den Augen verlieren.

EVG-Chef Burkert fordert konkrete Maßnahmen von der EU-Kommissionspräsidentin:

Der Schienenverkehr muss zum Verkehrsträger Nummer 1 in Europa werden. Die Digitalisierung der Schiene ist dringend umzusetzen - im Schienengüterverkehr die digitale automatische Kupplung (DAK) einzuführen. Es braucht nachhaltig gute Beschäftigungsbedingungen im Verkehr und hohe Ausbildungsniveaus. Dazu gehört ein angemessenes Sprachniveau im grenzüberschreitenden Schienenverkehr - mindestens auf dem Level B1. Die Erfolgsgeschichte des einheitlichen europäischen Triebfahrzeug-Führerscheins für die Arbeitnehmer:innen gilt es fortzuschreiben.

ETF-Info: Die Europäische Transportarbeiter:innen Föderation (ETF) ist eine paneuropäische Gewerkschaftsorganisation, die Transportgewerkschaften aus der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und den mittel- und osteuropäischen Ländern umfasst. Die ETF wurde auf einem Gründungskongress in Brüssel am 14. und 15. Juni 1999 ins Leben gerufen - die Wurzeln reichen allerdings in die paneuropäischen Transportgewerkschaftsorganisationen der 60er Jahre zurück.

Heute vertritt die ETF mehr als 5 Millionen Verkehrsbeschäftigte aus mehr als 200 Verkehrsgewerkschaften und 38 europäischen Ländern. Diese Arbeitnehmer:innen sind in allen Bereichen der Transportindustrie zu finden, zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

