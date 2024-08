knuspr

Eigenmarken: So spart Deutschland beim Lebensmitteleinkauf

Knuspr Umfrage zeigt, worauf Verbraucher bei Eigenmarken achten

München (ots)

Die Inflation macht sich beim Lebensmittelkauf weiterhin deutlich bemerkbar. Auch wenn die Teuerung in Deutschland zuletzt auf rund 1,1 Prozent(1) zurückgegangen ist, bleiben die Verbraucher sparsam. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Online-Supermarkts Knuspr in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Appinio: 64 % der Deutschen sparen derzeit beim Wocheneinkauf und fast die Hälfte (47 %) macht aufgrund der gestiegenen Preise Abstriche bei der Qualität der Produkte.

Eigenmarken als bevorzugte Sparlösung

Um beim Lebensmitteleinkauf zu sparen, setzen viele Verbraucher auf Eigenmarken: 78 % der Befragten halten sie für die beste Möglichkeit, um beim Wocheneinkauf Kosten zu senken. Zudem kaufen 65 % heute mehr Eigenmarken als noch vor drei Jahren, und 57 % bevorzugen sie gegenüber Markenprodukten. Besonders deutlich zu erkennen ist diese Präferenz bei den 25- bis 34-Jährigen, von denen 70 % Eigenmarken vorziehen. Beim Kauf von Eigenmarken legen die Befragten insbesondere Wert auf den Preis (82 %), die Qualität (71 %) und die Zutatenliste (38 %).

Die Top 5 Produktkategorien für Eigenmarken

Nicht in allen Produktkategorien wird gerne zu Eigenmarken gegriffen. Zu den beliebtesten Kategorien zählen:

Vorratsschrank (Nudeln, Konserven, Müsli usw.) (45 %) Haushaltsprodukte (Putzen & Reinigen, Hygieneprodukte usw.) (41 %) Kühlregal (37 %) Tiefkühlprodukte (36%) Getränke (36%)

Gleichzeitig sehen viele Verbraucher bei Eigenmarken noch Verbesserungspotenzial: Vor allem bei regionalen Produkten (33 %) und Tiefkühlware (22 %) wünschen sich die Befragten eine größere Auswahl. Zusätzlich hätten 21 % gerne mehr Eigenmarken im Kühlregal, bei Premiumprodukten, Fleisch und Fisch, Getränken sowie bei Bio-Produkten.

Genuss bleibt vorrangig mit Markenprodukten verbunden

Trotz der Beliebtheit von Eigenmarken bleibt bei Verbrauchern eine gewisse Skepsis: Knapp ein Drittel (30 %) der Befragten empfindet Eigenmarken in Qualität und Geschmack schlechter als Markenprodukte, und fast 60 % würden bei bestimmten Markenprodukten niemals auf eine gleichwertige Eigenmarken-Alternative umsteigen. Auch Genuss wird oft nicht mit Eigenmarken assoziiert: 53 % der Befragten greifen lieber zu Markenprodukten, wenn sie sich etwas Besonderes gönnen möchten.

Zudem ist fast die Hälfte der Befragten dazu bereit, für ein Lieblings-Markenprodukt einen deutlich höheren Preis zu zahlen, auch wenn ein vergleichbares Eigenmarken-Produkt zur Verfügung steht: 41 % würden bis zu 50 % mehr für das entsprechende Markenprodukt ausgeben, und jeder Zehnte ist bereit, das Doppelte zu zahlen. Diese Bereitschaft nimmt jedoch mit steigendem Alter ab: Während mehr als die Hälfte (53 %) der 18- bis 24-Jährigen bereit ist, bis zu 50 % mehr zu zahlen, sind es bei den 55- bis 65-Jährigen nur etwa 34 %.

Knuspr setzt auf Qualität und Vielfalt bei Eigenmarken

Mark Hübner, Geschäftsführer von Knuspr, betont: "Qualität und Genuss haben in unserem Sortiment oberste Priorität - sei es bei regionalem Obst und Gemüse oder bei besonderen Spezialitäten. Das gilt natürlich auch für unsere Eigenmarken, die wir sorgfältig herstellen, um erstklassige Qualität im Preiseinstieg zu ermöglichen. Oft werden Eigenmarken nicht mit Genuss in Verbindung gebracht, dabei sind sie in vielerlei Hinsicht gleichwertig oder sogar hochwertiger als Markenprodukte. Ein kurzer Blick auf die Zutatenliste und die Herkunftsangabe genügt, um sich von der Qualität der Produkte zu überzeugen."

Knuspr bietet aktuell über 300 Eigenmarken-Produkte in nahezu allen Kategorien an, einschließlich neuer Ergänzungen wie Babypflegeprodukte und demeter-zertifizierte Babynahrung. Mehr über die Knuspr-Eigenmarken erfahren Sie hier: https://www.knuspr.de/thema/knuspr-guenstig

---

(1) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_266_611.html

Methodik: Bei der repräsentativen Online-Umfrage wurden vom 7. bis 8. August 2024 1.000 Verbraucher im Alter von 18-65 Jahren befragt. Die Umfrage wurde vom Marktforschungsunternehmen Appinio im Auftrag von Knuspr durchgeführt. Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.

