Die Stimme richtig einsetzen: Experte verrät, wie man bei Vorträgen endlich souverän auftritt

Für viele Führungskräfte ist es eine riesige Herausforderung, vor Publikum zu sprechen und dabei souverän aufzutreten. Dabei werden sie im Laufe ihrer Karriere häufig mit dieser Situation konfrontiert. Eine wichtige Rolle spielt dann die Stimme, die in Vortragssituationen sehr wichtig ist.

"Eine bewusste Atemtechnik, die richtige Körperhaltung und eine gezielte Stimmmodulation haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Wirkung des Vortrags", sagt Patrick Khatrao, professioneller Sprecher für Hörbücher und Werbung. Gerne verrät er in diesem Artikel, wie die Stimme dazu genutzt werden kann, in Vorträgen souverän aufzutreten.

1. Nervosität abbauen

Eine richtig eingesetzte Stimme kann in Vortragssituationen ein starkes Instrument sein. Genauso kann ein ganzer Vortrag scheitern, wenn unsere Stimme nervös, schwach oder gehetzt klingt. Durch sie drücken wir unsere Stimmung aus - wenn wir uns also unsicher fühlen, verliert auch unsere Stimme zwangsläufig an Volumen, Klarheit und Überzeugungskraft. Um in Vorträgen souverän aufzutreten, sollten Sprecher daher in erster Linie darauf achten, Nervosität abzubauen. Wer sich gut fühlt, wenn er auf die Bühne kommt, wird beim Sprechen automatisch sicherer, selbstbewusster und besser klingen - und wird dadurch in die Lage versetzt, das Publikum mitreißen zu können.

2. Fehler akzeptieren

Auf keinen Fall sollten sich Sprecher selbst zu ernst nehmen. Authentisch wirken sie erst, wenn sie dazu in der Lage sind, sich Fehler zu erlauben. Auf diese Art und Weise klingt die Stimme automatisch natürlicher, authentischer und unverfälschter. Außerdem kann Humor ein mächtiges Instrument sein, wenn es darum geht, das Publikum für sich zu gewinnen.

3. Ausreichend Sprechpausen machen

Sprechpausen haben den Vorteil, dass die Zuhörer Zeit bekommen, über das Gehörte nachzudenken. Außerdem dienen sie dazu, Spannung zu erzeugen. Aus diesem Grund sollten Sprecher auf keinen Fall Angst davor haben, regelmäßig Pausen im Vortrag einzulegen, um das Gesagte wirken zu lassen. Wer dabei noch lächelnd in die Runde schaut, kann sich sicher sein, dass das gut beim Publikum ankommt.

4. Deutlich sprechen

Natürlich sollte der Vortragsinhalt für alle Zuhörer verständlich sein. Entsprechend wichtig ist es, auf eine laute und deutliche Aussprache zu achten. Indem Sprecher den Mund weit öffnen und dabei die Arme mitnehmen, sorgen sie automatisch für eine deutlichere Artikulation und eine klangvollere Stimme.

5. Locker bleiben

Zu guter Letzt ist es trotz aller Tipps wichtig, sich nicht zu sehr auf Regeln zu versteifen, denn am Ende zählt vor allem eines: ein selbstbewusster, authentischer und lebendiger Auftritt, der Emotionen im Publikum weckt. Entsprechend müssen Sprecher, die wirklich etwas bei ihren Zuhörern bewirken möchten, das eigene Visier zumindest ein Stück weit herunterlassen, um sich selbst wirklich in Vortragssituationen gehen lassen zu können.

