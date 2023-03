Khatrao Consulting GmbH

Fast jeder kennt seine Stimme, doch kaum jemand sein Gesicht: Er spricht Hörbücher und Videos ein - und verdient damit über 10.000 Euro im Monat

Worms (ots)

Als Kind wächst er in schwierigen Verhältnissen in Worms auf, hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wird mehrfach operiert. Doch auch das besaß Patrick Khatrao schon immer: eine außergewöhnliche Stimme. Aus seiner Passion machte er seine Profession - mittlerweile ist seine Stimme deutschlandweit bekannt.

"Meine Stimme schien mein einziges Talent zu sein. Daher habe ich alles daran gesetzt, Sprecher zu werden. Heute bin ich wirklich dankbar dafür, dass ich davon leben kann", verrät Patrick Khatrao. Er sprach bis heute über 1.000 Videos und Hörbücher ein und wird jeden Monat von über 100.000 Menschen gehört. Gerne verrät Patrick Khatrao in diesem exklusiven Ratgeber, was seinen Weg geprägt hat und was sein Erfolgsgeheimnis ist.

Qualität als Schlüssel für den Erfolg

Mit nur 13 Jahren musste Patrick Khatrao viermal notoperiert werden. Er erholte sich glücklicherweise von seiner lebensbedrohlichen 90 Grad Skoliose. Jedoch war er auf den Rollstuhl angewiesen und musste das Laufen neu lernen. Aufgrund seiner Lebensumstände kam der Jugendliche jedoch auch auf die Idee, Sprecher zu werden. Schon damals erkannte er den Stellenwert einer überzeugenden Qualität. Mehr als 100 eingesprochene Hörbücher und über 4.000 Voice-over bestätigen es: Qualität bei den Aufnahmen, beim Marketing und im Vertrieb sind für den Erfolg als Sprecher unverzichtbar.

Wichtige Voraussetzungen im Fokus haben

Wer seine Stimme erfolgreich vermarkten möchte, muss einige wichtige Voraussetzungen mitbringen. Spaß etwa, aber auch das Selbstbewusstsein, sich und seine Fähigkeiten zu zeigen. Viele Menschen haben diesbezüglich Hemmungen. Dabei ist auch der Anspruch, seinen Kunden einen optimalen Service bieten zu wollen, unverzichtbar. Liefern Sprecher mehr als der Kunde bestellt hat, wird die Zusammenarbeit ein Erfolg.

Strukturiert beim Geschäftsaufbau vorgehen

Für den Aufbau der Selbstständigkeit ist es im ersten Schritt essenziell, die richtige Sprechtechnik für verschiedene Formate wie Imagefilme, Erklärvideos oder Werbungen zu lernen. Danach folgt die Aufnahme am PC. Hierbei geht es darum, in der heimischen Umgebung eine hervorragende Qualität zu erreichen. Anschließend ist die Kundengewinnung zu meistern.

Mutig den eigenen Träumen folgen

Als Sprecher lässt sich sehr gutes Geld verdienen. Das beweisen die Einnahmen von Patrick Khatrao. Wer wie er als Quereinsteiger monatlich 25.000 Euro verdienen möchte, muss in jedem Fall sein Handwerkszeug beherrschen. Eine überzeugende Qualität ist unabdingbar, aber nur ein Baustein des Erfolgs. Darüber hinaus gilt es, mutig seinen eigenen Weg zu gehen. Zukünftige Sprecher sollten Beweise dafür suchen, dass auch sie ihren Traum leben können. Patrick Khatraos inspirierende Erfolgsgeschichte darf als Beispiel hierfür dienen.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Moderator und Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/start

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell