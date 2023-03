Khatrao Consulting GmbH

Erfolgreich als Synchronsprecher - Auf diese 5 Dinge kommt es an

Patrick Khatrao ist der Geschäftsführer der Golden Voice Academy. Als einer der erfolgreichsten Sprecher bildet er mit dieser auch andere Sprecher aus. Damit bietet er auch Quereinsteigern, etablierten Schauspielern, Sprechern und Sängern die Chance, ihre Stimme für ein zweites berufliches Standbein zu nutzen. Erfahren Sie im Folgenden, wie es gelingen kann, als Synchronsprecher erfolgreich zu werden.

Die Arbeitswelt hat sich gewandelt. Während früher mehrheitlich rein der finanzielle Aspekt betrachtet wurde, rücken heute mehr und mehr die persönlichen Fähigkeiten und Talente in den Vordergrund. Als besonders beliebt erweist sich derzeit die Branche der Synchronsprecher. Diese Branche hatten bisher aber nur die wenigsten auf dem Schirm. Sprecher kommen überall dort zum Einsatz, wo Stimmen zum Vertonen benötigt werden. Das können Filme und Serien, aber auch Hörbücher und andere Projekte sein. "Doch es braucht mehr, als nur eine interessante Stimme, um ein erfolgreicher Sprecher zu sein", erklärt Patrick Khatrao von der Golden Voice Academy. Er ist bekannt aus über 100 Hörbüchern auf Audible. Hinzu kommen tausende Aufnahmen als Synchronsprecher für Fernsehen und Werbung sowie zahlreiche Dokumentationen und Lehrvideos. Er kennt die Branche und ihre Herausforderungen damit genau und hat im Folgenden verraten, welche fünf Tipps angehende Synchronsprecher auf ihrem Weg beachten sollten, um erfolgreich zu werden.

1. Realisieren, dass es funktioniert

Ebenso wie die meisten angehenden Schauspieler und Künstler müssen sich Synchronsprecher zu Beginn ihrer Karriere oft viel Kritik ihrer Umgebung anhören. Angehörige und Freunde raten ihnen davon ab, weil damit vermeintlich wenig Geld zu verdienen sei. Allerdings ist die Arbeit mit der eigenen Stimme nicht nur Kunst, sondern auch echtes Handwerk: Nicht nur werden Hörbücher immer beliebter, in Deutschland werden zudem traditionell fast alle ausländischen Serien und Filme synchronisiert. Der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Sprecher besteht daher darin, zu verstehen, dass es wirklich funktioniert. Schließlich hat die Branche stets Bedarf an talentierten Sprechern. Wer die Arbeit entsprechend ernst nimmt und sich umfassend engagiert, kann daher langfristig als Synchronsprecher erfolgreich werden.

2. Die eigenen Fähigkeiten professionalisieren und eine Dienstleistung aufbauen

Die Stimme ist das Handwerkszeug in der Synchronisation. Darum gilt es, im nächsten Schritt sein Handwerkszeug zu professionalisieren. Angehende Sprecher müssen daher erst einmal lernen, professionell zu sprechen. Hinzu kommt eine entsprechende Aufnahmetechnik in hoher Qualität. Ist dies geschafft, muss das Gelernte zu einer Dienstleistung ausgebaut werden. Dabei geht es darum, Kunden zu generieren - schließlich sind diese entscheidend, um auch entsprechende Aufträge zu erhalten.

3. Hörbücher besprechen und Anteile daran nehmen

Um vom Synchronsprechen leben zu können, haben sich Hörbücher erfahrungsgemäß als sehr vorteilhaft erwiesen. Schließlich ist es hier möglich, Anteile an den Hörbüchern zu nehmen und sich entsprechend vergüten zu lassen. Der sogenannte Royalty Share ermöglicht es Sprechern damit auf simple Art und Weise, mit Hörbüchern für einen planbaren Geldeingang zu sorgen und langfristig davon leben zu können.

4. Ein guter Geschäftspartner sein

Wichtig ist zudem, nicht nur ein guter Sprecher mit Verständnis für das eigene Handwerk zu sein. Synchronsprecher arbeiten stets mit verschiedenen Publizisten, Produzenten und Technikern zusammen, daher sollten sie vor allem auch ein guter Geschäftspartner sein. Dabei gilt es, seinen Kunden schnell zu antworten und sie über den aktuellen Stand des Projekts auf dem Laufenden zu halten. Zusätzlich bietet es sich an, auch einmal etwas mehr zu liefern, als eigentlich verlangt war. Damit zeigen Sprecher einen guten Willen und hinterlassen einen bleibend positiven Eindruck bei ihren Kunden.

5. Bewertungen sammeln und Preise anpassen

Letztlich sollten Synchronsprecher nach den ersten erfolgreich vertonten Projekten unbedingt konkrete Kundenbewertungen sammeln und weiter an ihrer Außendarstellung arbeiten. Wenn daher die ersten Honorare eingegangen sind, ist es bereits an der Zeit für eine Anpassung der eigenen Preise. Der Grund liegt in der Kundenerwartung: Wer bei guten Bewertungen entsprechend höhere Preise nimmt, wird sofort als viel professioneller wahrgenommen. Wenn Synchronsprecher als hochwertige Dienstleister wahrgenommen werden und mehr verdienen wollen, sollten sie daher möglichst frühzeitig damit beginnen, die eigenen Preisvorstellungen anzuheben. Wer dann noch regelmäßige Kundenakquise betreibt, sich auf Hörbücher konzentriert und ständig an der Verbesserung seiner sprachlichen Fähigkeiten arbeitet, wird bald als Synchronsprecher erfolgreich sein.

