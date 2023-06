Bürgerrat veröffentlicht Vorschläge für gerechte Bildung: Schultermin mit KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch in Berlin-Marzahn am 10. Juli / Presseeinladung

Bürgerrat Bildung und Lernen

Bürgerrat veröffentlicht Vorschläge für gerechte Bildung: Schultermin mit KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch in Berlin-Marzahn am 10. Juli

Bürgerrat Bildung und Lernen veröffentlicht Empfehlungen für gerechte Bildung

"K/eine Chance - Vorschläge für eine gerechte Bildung": Unter diesem Titel veröffentlicht der bundesweit aktive unabhängige Bürgerrat Bildung und Lernen seine Empfehlungen zum Thema "Chancengleichheit".

Die offizielle Übergabe an Katharina Günther-Wünsch, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) findet am 10. Juli im Rahmen eines Termins an der Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule in Berlin-Marzahn statt.

Presse- und Fototermin: Montag, 10. Juli 2023, 10.40 Uhr, Liebensteiner Str. 24, 12687 Berlin

Der Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen hängt hierzulande stark vom Geldbeutel ihrer Eltern ab. Repräsentative Studien belegen immer wieder: Die Bildungschancen in Deutschland sind ungerecht verteilt. Eine wirkliche Verbesserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Problem immer weiter verschärft. Hier setzt der bundesweit aktive unabhängige Bürgerrat Bildung und Lernen an.

Seit Ende 2020 ist er im Einsatz. Im Bürgerrat kommen Menschen aus ganz Deutschland zusammen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Sie bilden einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten haben knapp 300 von ihnen nun gemeinsam Vorschläge erarbeitet, wie Bildung zukunftsfähig und gerecht gestaltet werden kann. Es sind Vorschläge aus der Mitte der Gesellschaft für die Gesellschaft. Einige Empfehlungen zielen auf tiefgreifende Veränderungen des Bildungssystems. Mit seinen Vorschlägen will der Bürgerrat Denkanstöße geben und Diskussionen eröffnen. Er richtet sich an alle, die in Sachen Bildung etwas zu entscheiden haben: Politiker*innen (auf Bundes und Landesebene), Verwaltungen, Kommunen, Schulleiter*innen, u.v.a..

Unter dem Titel "K/eine Chance - Vorschläge für eine gerechte Bildung" werden die Empfehlungen am

10. Juli bei einem Termin in einer Berliner Schule veröffentlicht: Katharina Günther-Wünsch, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und Schulsenatorin in Berlin wird mit Mitgliedern des Bürgerrats über ihre Vorschläge sprechen. Zu dem Termin laden wir Sie herzlich ein.

Presse- und Fototermin

Vorschläge für eine gerechte Bildung: Offizielle Übergabe der Bürgerrats-Empfehlungen an die KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch

Montag, 10. Juli 2023, 10.40 Uhr | Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule | Liebensteiner Str. 24, 12687 Berlin

Der Bürgerrat Bildung und Lernen ist der größte unabhängige Bürgerrat in Deutschland. Auch Kinder und Jugendliche (U16) arbeiten im Bürgerrat aktiv mit. Organisiert und finanziert wird das Gremium von der unabhängigen und gemeinnützigen Montag Stiftung Denkwerkstatt in Bonn.

Bürgerrat Bildung und Lernen: www.buergerrat-bildung-lernen.de

Offener Brief #besserlernen: www.besserlernen.schule

