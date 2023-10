Proman

Proman und Mitsubishi unterzeichnen Absichtserklärung zur Entwicklung einer extrem kohlenstoffarmen Ammoniakanlage im Weltmaßstab in Lake Charles, USA

Proman hat mit der Mitsubishi Corporation eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um den Bau einer extrem kohlenstoffarmen Ammoniakanlage im Weltmaßstab in Lake Charles, Louisiana zu prüfen. Die geplante Anlage würde durch die Nutzung modernster Kohlenstoffabscheidungs- und -bindungs-Technologien pro Jahr etwa 1,2 Millionen Tonnen sauberes Ammoniak produzieren.

Die geplante extrem kohlenstoffarme Ammoniakanlage soll sich am bestehenden Standort von Proman in Lake Charles befinden, in der Nähe von Promans Erdgas-zu-Methanol-Anlage, welche sich ebenfalls in der Entwicklung befindet.

Promans Geschäftsführer, David Cassidy, begrüßte die Vereinbarung: „Wir freuen uns sehr, diese extrem kohlenstoffarmen Ammoniakanlage im Weltmaßstab mit der Mitsubishi Corporation zu entwickeln. Proman ist bereits ein führender Düngemittelhersteller. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere globale Produktion auszuweiten, um die kritische Rolle des Ammoniaks als Düngemittel, Kraftstoff und zukünftige dekarbonisierte Energiequelle voranzutreiben. Nach Fertigstellung wird diese hochmoderne Anlage mit branchenführender Kohlenstoffabscheidung ein wichtiger Schritt zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach Ammoniak als sauberem Kraftstoff sein. Wir fühlen uns geehrt, hierbei mit Mitsubishi zusammenzuarbeiten."

Die Unterzeichnungszeremonie zwischen Proman und der Mitsubishi Corporation fand auf der „Third International Conference on Fuel Ammonia (CFA)" statt, die von Japans Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie organisiert wurde. Ammoniak, das in der Anlage produziert wird, soll in erster Linie als sauberer Kraftstoff nach Japan exportiert werden, um Emissionen von Kohlekraftwerken zu reduzieren. Dies entspricht Japans nationaler Strategie, den inländischen Ammoniakverbrauch zu steigern, um seine Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

REDAKTIONELLE HINWEISE

Informationen zu Proman:

Proman ist ein integriertes Energieunternehmen und einer der weltweit größten Hersteller von Methanol und Düngemitteln.

Ammoniak-basierte Düngemittel spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Ernährungssicherheit und der Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung. Im September 2023 gab Proman den Finanzabschluss einer Investition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar in eine Ammoniakanlage von 2.220 Tonnen pro Tag in Topolobampo, Mexiko, bekannt. Der Bau ist nun im Gange. Die Investition wird die Ammoniakproduktionskapazität von Proman auf 2,8 Millionen Tonnen pro Jahr erweitern.

Proman engagiert sich für die Entwicklung von kohlenstoffarmem und umweltfreundlichem Methanol und Ammoniak, die als sauberere Alternativen zu fossilen Brennstoffen dienen. Dies ist ein Weg zur drastischen Reduzierung der Emissionen in einer Reihe von Sektoren, einschließlich Transport und Schwerindustrie.

Proman hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten, Trinidad und Oman, bei kontinuierlicher Expansion in Mexiko, Kanada und den VAE. Es ist ein weltweit führendes Unternehmen für Methanol, Düngemittel und andere Produkte, wie beispielsweise Melamin. Wir verfügen über eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Petrochemie-Anlagenbau und -Betrieb, sowie Marketing, Logistik und Versand. www.proman.org

Informationen zu Mitsubishi:

Mitsubishi Corporation (MC) ist ein globales integriertes Unternehmen, das weltweit zusammen mit seinen Niederlassungen und Tochtergesellschaften, sowie mit seinem globalen Netzwerk von rund 1.700 Konzernunternehmen, Geschäfte entwickelt und betreibt.

MC verfügt über 10 Geschäftsgruppen, die in nahezu jeder Branche tätig sind: Erdgas, Industriematerialien, chemische Lösungen, Mineralressourcen, industrielle Infrastruktur, Automobilindustrie & Mobilität, Lebensmittelindustrie, Verbrauchsgüterindustrie, Energielösungen und Stadtentwicklung. Durch diese 10 Unternehmensgruppen, sowie das Hinzufügen seiner Industry Digital Transformation Group und der Next-Generation Energy Business Group, haben sich die aktuellen Aktivitäten von MC weit über die traditionellen Handelsaktivitäten hinaus ausgeweitet. Sie umfassen nun auch den Projektentwicklungs-, Produktions- und Fertigungsbetrieb in Zusammenarbeit mit unseren zuverlässigen Partnern auf der ganzen Welt.

Mit dem beharrlichen Engagement, Geschäfte mit Integrität und Fairness zu führen, engagiert sich MC weiterhin voll und ganz für das Wachstum seiner Geschäfte und trägt gleichzeitig zu einer wohlhabenden Gesellschaft bei.

