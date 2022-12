FAIRTIQ AG

Erfolgreiches erstes Jahr für Check-in/Check-out Ticket in NRW

FAIRTIQ & NRW eezy Luftlinientarif feiern Einjähriges

Köln/Bern (ots)

Seit einem Jahr profitieren Reisende in ganz Nordrhein-Westfalen vom neuen Check-in/Check-out-System von FAIRTIQ, das die Nutzung des ÖPNV zusammen mit den NRW eezy Luftlinientarifen erheblich erleichtert. Gut 350.000 Mal haben Fahrgäste im ersten Jahr die attraktiven eTicket-Apps von FAIRTIQ bzw. die VRS eezy.nrw App für Einzelfahrten genutzt. Besonders begeistert zeigen sich viele von der kinderleichten Handhabung des Services, der den Ticketkauf für Fahrten mit Bus und Bahn mit einem einfachen Wisch auf dem Smartphone startet und beendet.

Komplizierte Tarifabfragen - auch über mehrere Tarifzonen hinweg - in NRW jetzt Geschichte

Im bevölkerungsreichsten Bundesland reisen pro Jahr die meisten Fahrgäste in ganz Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem vereinfachten Ticketing ist der ÖPNV - ganz im Sinne der FAIRTIQ-Philosophie - noch einmal deutlich attraktiver geworden: "Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll vor allem Spaß machen und stressfrei ablaufen - egal, wo man gerade unterwegs ist", so Gian-Mattia Schucan, FAIRTIQ-CEO. Er zieht nach dem ersten Jahr eine positive Bilanz - trotz pandemiebedingt schwieriger Phasen im ÖPNV. "Das bargeldlose und kontaktfreie Zahlungssystem via Smartphone ist bei den Reisenden sehr gut angekommen - und auch für das 9-Euro-Ticket konnten wir für unsere Nutzerinnen und Nutzer eine gute Lösung finden", sagt er. Der Erfolg gibt ihm recht: Über das Jahr hat sich die Nutzung der App kontinuierlich gesteigert.

Insbesondere, dass Tickets mit einem Handgriff über alle Tarifzonen hinweg gelöst werden können, begeistert die Menschen in NRW: "Das einfache Einchecken per Wisch auf dem Smartphone ist super," freut sich eine Kundin. "Ich kann einfach einsteigen und losfahren - ohne mich weiter um das Ticket zu kümmern. Mit der Smart-Stop-Funktion werde ich ausgecheckt, sobald die App erkennt, dass ich die Haltestelle verlasse."

Auch die FAIRTIQ-Partner ziehen positive Bilanz

"Die Apps funktionieren reibungslos und werden von unseren Fahrgästen sehr gut angenommen. Wir freuen uns, damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des ÖPNV in der Region und der dringend nötigen Verkehrswende in NRW zu leisten", so Stefanie Haaks, Vorstandsvorsitzende der KVB.

Die von FAIRTIQ entwickelte und betriebene, gebührenfreie und nach strengen Qualitätskriterien akkreditierte Ticketing-Technologie kann bereits für den gesamten öffentlichen Verkehr in der Schweiz und in Liechtenstein sowie in Teilen Deutschlands, Österreichs und Frankreich genutzt werden. In Belgien und Dänemark laufen Pilotbetriebe. Mit über 80 Millionen Fahrten insgesamt ist FAIRTIQ die weltweit erfolgreichste Check-in/Check-out-Lösung für iPhone und Android.

Original-Content von: FAIRTIQ AG, übermittelt durch news aktuell