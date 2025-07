ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Den Sommer genießen: mit Tineco Nassreinigern und Prime Day-Deals sauber durchstarten

Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, freuen wir uns auf Eis, gemütliche Grillabende und gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie. Der Hausputz darf sich in der heißesten Zeit des Jahres daher gern hintenanstellen. Genau dafür hat Tineco smarte Lösungen entwickelt, die den Alltag spürbar erleichtern: Der FLOOR ONE STRETCH S6, der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra und der neue FLOOR ONE S9 Artist machen die Hausarbeit effizient und komfortabel. Pünktlich zum Amazon Prime Day darf man sich auf attraktive Überraschungspreise freuen.

FLOOR ONE STRETCH S6: Kompakt, stark, kompromisslos sauber

Der FLOOR ONE STRETCH S6 ist der ideale Einstiegsbegleiter für die tägliche Bodenpflege. Mit seiner kompakten Bauweise, automatischer Schmutzerkennung via iLoop-Sensor und Selbstreinigungsfunktion ist er der perfekte Partner für kleine bis mittelgroße Haushalte. Schnell aufgeladen, sofort einsatzbereit - so bleibt mehr Zeit für den Sommergenuss.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Der Alleskönner für anspruchsvolle Sauberkeit

Für alle, die mehr erwarten: Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra kombiniert leistungsstarke Saugleistung mit Wischfunktion, smarter Technologie und besonders hoher Reichweite. Die 3-in-1-Reinigung entfernt selbst hartnäckigen Schmutz gründlich und effizient. Die automatische Bürstenreinigung und Trocknung sorgen dabei für höchsten Hygienestandard - ganz ohne Aufwand.

FLOOR ONE S9 Artist: Reinigung trifft Design

Mit dem neuen FLOOR ONE S9 Artist wird Reinigung zum Lifestyle. leistungsstark, elegant und durchdacht bis ins Detail. Mit smarter iLoop-Sensorik, multifunktionaler Reinigungsleistung und einem hochwertigen LED-Display vereint er höchste Effizienz mit modernem Design. Die automatische Selbstreinigung und Trocknung sorgen für maximale Hygiene. Ideal für alle, die Wert auf Stil, Sauberkeit und echte Alltagserleichterung legen.

Exklusiv zum Prime Day sind alle drei Modelle zu limitierten Preisen erhältlich:

Der FLOOR ONE STRETCH S6 ist für 349EUR (UVP 599 EUR) erhältlich auf Amazon .

. Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra kostet 419EUR (UVP 699 EUR) und ist auf Amazon erhältlich.

Den FLOOR ONE S9 Artist gibt es für 599 EUR (UVP 899 EUR) ebenfalls auf Amazon.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

