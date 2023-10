Tineco

Tineco präsentiert den FLOOR ONE S7 Steam - das 3-in-1 Reinigungsgerät für den Haushalt

Neuss (ots)

Tineco, führender Anbieter von Bodenpflege- und innovativer Haushaltsgeräte, setzte mit dem FLOOR ONE S7 Steam neue Maßstäbe in Sachen Reinlichkeit. Der Wischsauger setzt einen neuen Standard für die Reinigung von Hartböden und bietet eine effiziente, zeitsparende und hygienische Lösung für den modernen Haushalt.

Der Tineco FLOOR ONE S7 Steam vereint die Kraft eines kabellosen Staubsaugers, Wischers und Dampfreinigers in einem Gerät. Die Zeiten mehrerer Schritte und komplizierter Routinen, um einen makellos sauberen Boden zu erreichen, sind damit also vorbei. Mit seinem einzigartigen Design ermöglicht dieser intelligente Dampfwischer, Hartböden gleichzeitig zu reinigen und zu desinfizieren und dabei effektiv die dafür benötigte Reinigungszeit zu halbieren. Verabschieden Sie sich von klebrigen Verschmutzungen und hartnäckigen Flecken, da der auf 140 Grad Celsius erhitzte Dampf mühelos selbst Fett und Schmutz vom Boden löst.

Effizientes Reinigen mit der MHCBS(TM)- Technologie und dem Pouch Cell Design

Dank der MHCBS(TM)-Technologie wird schmutziges Wasser effizient recycelt, während der integrierte Bürstenabstreifer für zusätzliche Reinigung sorgt. Gleichzeitig erfolgt kontinuierliches Waschen und Spülen mit frischem Wasser. Die Batterie-Revolution mit dem Pouch Cell Design bietet eine längere Lebensdauer und Sicherheit. Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien bietet die Pouch Cell das Dreifache der Lebensdauer des Wischsaugers und setzt damit einen neuen Industriestandard. Die Pouch-Zelle gewährleistet zusätzlich eine konstante, zuverlässige Leistung und hält die Temperaturen niedrig, was schlussendlich weniger Abfall bedeutet und die Sicherheit erhöht.

Mehrere Selbstreinigungssysteme für hygienische Wartung

Der FLOOR ONE S7 Steam integriert mehrere Selbstreinigungssysteme, die frisches Wasser und erhitzten Dampf nutzen, um die Bürstenwalze und die Schläuche gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Die Zentrifugaltrocknungsfunktion entfernt überschüssiges Wasser effektiv und verhindert eine erneute Kontamination, um eine gründliche Reinigung bei jeder Anwendung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale des FLOOR ONE S7 Steam:

3-in-1 Funktion: Saugen, Wischen und Dampfreinigen in einem Schritt für einen makellosen Boden.

HyperSteam-Technologie: Kraftvoller Dampf bei 140°C entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen.

Selbstreinigung: Kontinuierliche Reinigung von Bürstenwalze und Schläuchen für eine hygienische Anwendung dank der MHCBS(TM) -Technologie.

Lebensdauer: Langlebiger Akku mit dem Pouch Cell Design für eine konstant zuverlässige Leistung und verbesserte Sicherheit.

Kabellos und Selbstbewegend: Kabellos und leicht für maximale Bewegungsfreiheit ohne Einschränkungen.

Den FLOOR ONE S7 Steam wird ab dem 31. Oktober auf Amazon und der offiziellen Tineco Webseite für 699 EUR erhältlich sein.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://de-store.tineco.com/

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell