Das Bewegungssystem: Fundament für ein gesundes Leben

Berlin (ots) - Am heutigen Freitag hat der Änderungsantrag zum § 115f die parlamentarischen Hürden genommen. "Das geht schon in die richtige Richtung: Ambulantisierung und Strukturwandel, aber es braucht noch erhebliche Nacharbeit zum 01.04.2023 und einen großen Sprung in den nächsten zwei Jahren", kommentiert ...

mehr