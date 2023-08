Fero Labs

Digital Demo Day 2023 rückt konkrete Anwendungen von Künstlicher Intelligenz für die industrielle Transformation in den Fokus

Düsseldorf (ots)

Fokusthema "GreenTech": Niedrigschwellige KI-Ansätze können in laufenden Industrieanlagen CO2-Emmissionen messbar verringern und mehr Klimaschutz zu leisten.

"KI für den Mittelstand": Hauptsponsor Fero Labs präsentiert bei einer Guided Tour für mittelständische Unternehmen das leistungsstarke KI- Innovationsökosystem am Standort Düsseldorf und zeigt konkrete Vorteile von KI-Lösungen auf.

Mehr als 100 Start-ups präsentieren auf dem "Digital Demo Day" Innovationen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning.

Immer mehr Unternehmen in Deutschland beschäftigen sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und der Implementierung von Machine Learning in laufenden industriellen Prozessen. Das Zukunftspotenzial für Unternehmen ist enorm. Gleichzeitig greift die aktuelle Diskussion über KI als Zukunftstechnologie oftmals zu kurz: Wer KI vielmehr als Gegenwarts-Technologie versteht und schon heute niedrigschwellige KI-Ansätze in den Fokus nimmt, hat entscheidende Wettbewerbsvorteile - und kann in laufenden Anlagen für mehr Klimaschutz Sorge tragen.

Der Digital Demo Day (DDD), Deutschlands größte B2B-Start-up-Expo und -Konferenz, greift diese Überlegung auf und rückt heute bestehende Nutzenpotenziale von KI für Unternehmen in den Fokus. Der Digital Demo Day findet am 17. August 2023 in Düsseldorf statt. Mehr als 130 der insgesamt 285 Ausstellenden in diesem Jahr stellen entsprechende Ansätze aus dem KI-Sektor vor. Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher im Rahmen des "European AI Summit 2023", der auf dem Digital Demo Day stattfindet, zahlreiche Keynotes von renommierten KI-Expertinnen und -Experten. Mit rund 4.500 Besucherinnen und Besuchern zählt der DDD zu den wichtigsten Plattformen für GreenTech, HealthTech, DeepTech und KI in Deutschland.

Da sich inzwischen auch mittelständische Unternehmen im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung und notwendiger Klimaschutzinvestitionen mit der Transformation der industriellen Produktion befassen, bietet Fero Labs als Hauptsponsor des Digital Demo Days spezielle Angebote für mittelständische Unternehmen an, unter anderem eine geführte Tour durch die Ausstellung, um das KI-Innovationsökosystem am Standort Düsseldorf vorzustellen.

Fero Labs selbst stellt beim Digital Demo Day eigene Softwarelösungen und messbare Erfolge beim Einsatz von "Machine Learning" in der Stahl-, Chemie- und Zement-Industrie sowie in der Nahrungsmittel- und FMCG-Branche vor. In einer Keynote befasst sich Tim Eschert, als Geschäftsführer verantwortlich für das operative Geschäft von Fero Labs in Europa, mit KI-Software, die messbar beim Kampf gegen den Klimawandel hilft. Zum Kundenkreis von Fero Labs zählen internationale Konzerne wie Henkel, Volvo Trucks, Gerdau, Evonik oder Covestro. Die Kundenprojekte machen deutlich: Die Reduktion von Emissionen im Produktionsprozess und Einsparungen bei den Produktionskosten sind direkt miteinander verbunden.

Peter Hornik, Geschäftsführer des digihub Düsseldorf / Rheinland: "Die Anwendungsbeispiele für künstliche Intelligenz sind vielfältig. Bei allen Schwerpunktthemen der Veranstaltung HealthTech, GreenTech und DeepTech NRW lassen sich Start-ups finden, die die KI-Technologie für sich nutzen. Als Klima- und Digitalisierungsinvestition sichert KI speziell im Mittelstand Wachstumschancen und eine stabile Beschäftigung ab. Fero Labs ist das perfekte Beispiel für eine fortschrittliche KI-Lösung für den Mittelstand. 2018 angefangen als junges Start-up mit ersten Kunden in der Digital Demo Day Expo, hat sich das Unternehmen zu einem stetig wachsenden Hightech-Unternehmen entwickelt und nimmt seither regelmäßig als Aussteller am Digital Demo Day teil - nun bereits zum dritten Mal als einer der Hauptsponsoren. Das ist eine wunderbare Entwicklung."

Tim Eschert, Fero Labs: "Künstliche Intelligenz und Machine Learning spielen eine maßgebliche Rolle bei der industriellen Transformation. Durch den Einsatz von KI lassen sich Kosten sparen, gleichzeitig wirkt KI als 'Booster' für den Klimaschutz. Und das nicht erst übermorgen, sondern bereits heute. Wir freuen uns, den Digital Demo Day in diesem Jahr als Hauptsponsor zu unterstützen. Dabei möchten wir die Konferenz insbesondere auch als Plattform nutzen, um niedrigschwellige KI-Ansätze in den Fokus des Mittelstandes zu rücken und eventuelle Berührungsängste abzubauen. Auch im Mittelstand gilt: Jeder Tag, an dem produzierende Unternehmen nicht mit KI-basierter Prozessoptimierung und White-Box-Machine Learning starten, ist unnötig teuer und schmutzig. Mittelständische Unternehmen, die beim Klimaschutz vorangehen, haben vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von klimaneutralen, digitalisierten Produktionsprozessen langfristig Wettbewerbsvorteile."Der Digital Demo Day 2023 in Düsseldorf findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Mehr als 285 nationale und internationale Tech-Start-ups präsentieren digitale Lösungen und KI-Innovationen. Mehr Informationen zum Digital Demo Day unter https://www.digitaldemoday.com/

Über den Digital Demo Day (DDD):

Der Digital Demo Day ist eine etablierte Plattform für Tech-Start-ups, Unternehmen und Investoren, die die Zukunft der Technologie gestalten wollen. Als Deutschlands führende B2B-Start-up-Expo und Konferenz hat sich der DDD als wichtiger Treffpunkt für Innovationen und Networking in der Technologiebranche im Rheinland und darüber hinaus etabliert.

Über Fero Labs:

Das Hightech-Unternehmen Fero Labs mit Sitz in New York und Düsseldorf wurde 2015 gegründet und unterstützt Industrieunternehmen unterschiedlichster Branchen mit KI-basierter Software, die Nutzen- und Effizienzpotenzial von "Machine Learning" in der Prozesstechnik aufzeigt. Mit dem Einsatz von Fero Software und "explainable KI" können produzierende Unternehmen in der Fertigung Qualität sichern und skalieren, ihre Effizienz steigern sowie ihren Rohstoffverbrauch reduzieren und Emissionen minimieren. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.ferolabs.com/de

Original-Content von: Fero Labs, übermittelt durch news aktuell