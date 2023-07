ZDFzeit: Putins Abgrund – Diktatoren-Dämmerung in Russland?

ZDF

Die dramatischen Ereignisse in Russland vor gut zwei Wochen greift die "ZDFzeit"-Doku "Putins Abgrund – Diktatoren-Dämmerung in Russland?" auf, die aus Aktualitätsgründen am Dienstag, 11. Juli 2023, 20.15 Uhr im ZDF, zu sehen ist. Der Film von Shahida Tulaganova steht zum Sendetermin in der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Welt blickte gebannt nach Russland, als am 24. Juni 2023 Einheiten des Söldnerführers Prigoschin auf Moskau vorrückten. Dann endete der Marsch auf die Hauptstadt ebenso rasch, wie er begonnen hatte. Eine Episode, die das Bild der Ära Putin nachhaltig verändert hat. Wie angeschlagen ist der Präsident? Ausgehend von den Ereignissen des 24. Juni analysiert die Dokumentation die wichtigsten Pfeiler von Putins Herrschaft. Warum blieben die bewaffneten Kräfte so lange untätig? Welche Mechanismen und persönlichen Fehden führten zur Revolte der Wagner-Gruppe? Und warum brach Prigoschin seinen Vormarsch plötzlich wieder ab? Und was bedeutet die aktuelle Nachricht, dass Putin sich nur wenige Tage nach dem Aufstand mit Prigoschin getroffen haben soll? Die russische Investigativjournalistin Olga Romanova sagt in der "ZDFzeit"-Doku: "Ich habe an diesem Tag die Aktionen der Geheimdienste in St. Petersburg beobachtet. Berichten zufolge wurde das Hauptquartier von Prigoschin durchsucht. Aber sie besuchten auch seine Familie." Hat Putin Prigoschins Familie als Geisel nehmen lassen und so das Ende des Aufstands erpresst? Sicher ist: Es gibt einen klaren zeitlichen Zusammenhang zwischen der Geheimdienstoperation und Prigoschins Kehrtwende. Kontakt Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "ZDFzeit" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie "ZDFzeit" in der ZDFmediathek.

