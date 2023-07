ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 28/23

Mainz (ots)

Woche 28/23 Di., 11.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 ZDFzeit (HD/UT) Putins Abgrund Diktatoren-Dämmerung in Russland? Film von Shahida Tulaganova Deutschland 2023 ("ZDFzeit: Mensch Millionär!" verschiebt sich auf Di.,18.7.2023, 20.15 Uhr) Mi., 12.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Immo-Fakes Abgezockt auf Wohnungssuche Film von Axel Baur und Frederik Fleig Kamera: Ben Böhm, Dennis Drechsler, Daniel Hoffmann, Laura Will Deutschland 2023 _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.30 ZDFzeit (HD/UT) Putins Abgrund Diktatoren-Dämmerung in Russland? Film von Shahida Tulaganova (vom Vortag) Deutschland 2023 (Die Wiederholung "ZDFzeit: Mensch Millionär!" verschiebt sich auf Mi.,19.7.2023, 1.30 Uhr) _____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 Die Spur (HD/UT) Immo-Fakes Abgezockt auf Wohnungssuche Film von Axel Baur und Frederik Fleig (von 22.45 Uhr) Kamera: Ben Böhm, Dennis Drechsler, Daniel Hoffmann, Laura Will Deutschland 2023 Woche 29/23 Di., 18.7. Bitte Änderung beachten: 20.15 ZDFzeit Mensch Millionär! (Text und weitere Angaben s. Di., 11.7.2023, 20.15 Uhr) ("ZDFzeit: Die OTTO-Story" entfällt.) Mi., 19.7. Bitte Änderung beachten: 1.30 ZDFzeit Mensch Millionär! (vom Vortag) (Text und weitere Angaben s. Mi., 12.7.2023, 1.30 Uhr) (Die Wiederholung "ZDFzeit: Die OTTO-Story" entfällt.) Woche 33/23 Di., 15.8. 22.45 Das kleine Fernsehspiel Berlin Alexanderplatz Bitte Korrektur beachten: In der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten" Bitte streichen: Junges neues Kino im Zweiten

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell