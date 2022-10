G-House Media Network by Marcus Giers GmbH

G-House Media Network - Tausende Unternehmer haben dieses unbezahlbare Geschenk - Aber entdecken es nie!

Berlin (ots)

"Das wäre wie Gelddrucken" - Marcus Giers, CEO von G-House Media Network, hat eine "rettende" Geschäftsidee für Unternehmer, Freiberufler und Gründer

Marcus Giers hat bei einer Präsentation am vergangenen Montag auf der Insel Mallorca eine "rettende" Idee für Unternehmer, Freiberufler und Gründer bekannt gegeben.

Sie sollten die neue KI gestützte Förderabteilung von G-House Media Network nutzen, ihnen wären damit Fördermittel von durchschnittlich 6-stelligen Summen p.a., auch noch für 2022, sicher.

Giers Tipp ist nicht ohne Eigennutz: Ein großer Engpass, sowohl der Freiberufler als auch des Mittelstandes, der Großindustrie und der Wirtschaft liegt unter anderem bei den massiv gestiegenen Energie- und hohen Personalkosten, was die Budgets für Werbung & Marktkommunikation auf ein Minimum schrumpfen lässt und die (Weiter-) Entwicklung von Produkten massiv bremst.

Durch die Förderabteilung von G-House Media werden beträchtliche Finanzspritzen erzielt, die für den weiteren Geschäftserfolg der Kunden notwendige kommunikative Aktivitäten zu einem guten Teil finanzieren - schnell, einfach und beeindruckend.

Auf einer Kundenveranstaltung von G-House Media Network am letzten Montag auf Mallorca, die für Marcus Giers zu einem Triumph gerät, präsentierte der CEO von G-House Media Network nicht nur die neuen strategischen Partner des Unternehmens, Stephan Raif und Hermann Wala, sondern auch die neue bereits Anfang 2022 ins Leben gerufene Förderabteilung des Unternehmens, die in Kooperation mit einem Mülheimer Unternehmen gegründet wurde und bereits jetzt als unvergleichlich und zusätzlich wohl als eine der besten & erfolgreichsten KI gestützten Förderabteilungen in der gesamten DACH-Region gilt.

Das neue strategische Führungstrio von G-House Media Network, Giers, Raif und Wala nahmen sich Zeit für die Unternehmer, Freiberufler & Startups, um sie mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen und den Chancen der Bundesregierung im Rahmen der Fördermittel & Zuschüsse vertraut zu machen. Stephan Raif, einer der gefragtesten Personal-Branding Experten in der Spitzen-Industrie & Wirtschaft fügte hinzu; "mit den Möglichkeiten der Fördergestaltung in Euren Branchen und Standorten trotzt Ihr zu einem gehörigen Teil den wirtschaftlichen Herausforderungen durch die gestiegenen Kosten in sämtlichen Bereichen und sichert Euch enorme Förderzuschüsse. Das ist eine besondere und nachhaltige finanzielle Hilfe in schwierigen Zeiten, einfach schnell und erfolgreich". Und weiter führte er aus; "Da bspw. die steueroptimierten Förderungen auch rückwirkend bis 2020 wirken, konnte sich gerade am heutigen Tag einer unserer Mandanten über die Nachricht freuen, knapp 1 Million EUR an nicht rückzahlbaren Fördergeldzuschüssen in Kürze zu erhalten".

"Neu Denken und neu Handeln heißt, dass Du, als Freiberufler oder als Vertreter eines mittelständischen Unternehmens in Deutschland oder Österreich, aufgrund von unseren Förderprogrammen jährlich von zusätzlichen außergewöhnlichen Erträgen bis durchschnittlich 6-stellige Höhe profitieren kannst", ergänzt Marcus Giers energisch.

Viele Unternehmer können auf ein echtes "Entlastungspaket" zurück greifen, wenn sie die Chancen für sich entdecken.

Sie gaben ihnen einen gut gemeinten Rat: "Tausende Unternehmer haben dieses unbezahlbare Geschenk, auch ihr - aber entdecken es nie! Nutzt die 360 Grad Rundumbetreuung von G-House Media Network und sichert euch damit nicht nur die besten Möglichkeiten & Chancen für eine dauerhafte Präsenz in den führenden Leitmedien von Deutschland, Europa und der Welt, sondern sichert euch damit auch gleichzeitig die durchschnittlich sechsstelligen Fördermittel/Zuschüsse auch noch für 2022, auf die tausende Unternehmen, und wahrscheinlich auch Ihr, aus Unwissenheit und falschen Annahmen bisher verzichtet haben". Giers betonte nachdrücklich, "Ja, es ist wahr. diese Fördermittel, Fördergelder und Subventionen sind wirklich geschenktes Geld, das Eure Firma, Euer Geschäft oder Eure Unternehmung auch - oder sogar insbesondere in dieser aktuellen Zeit sehr schnell aufs nächste Level bringen kann, vorausgesetzt es wird investiert.

Hermann Wala, Bestseller Autor und einer der führenden Marketingstrategen des Landes (Anm.d.R. zu dessen Mandanten u.a. Unternehmen wie PRO7Sat1, Kabel Deutschland, BayWa AG, Gore-Tex oder Gruner + Jahr zählen) sagte im Rahmen der Präsentation; "Die deutsche, europäischen und weltweite Wirtschaft stehen an einer Wegscheide. Es geht uns aktuell schlechter als letztes Jahr, aber besser als nächstes Jahr. Aber diese Aussicht darf uns nicht in eine Depression verfallen lassen, sondern sollte uns zum "Neu Denken" und vor allem zum "Neu Handeln" inspirieren. Die deutsche Politik gibt sich alle Mühe, unser Leben und unser modernes Arbeiten in Zeiten wie diesen zu erleichtern".

Was sind die aktuellen Chancen & Rezepte für Freiberufler, Unternehmen & Startups in Deutschland und Europa?

Giers fragt, "wie viele Unternehmer, Selbstständige & Startups träumen wohl aktuell davon, einmal Millionen mit der eigenen Geschäftsidee zu verdienen". Er stellt dann fest, dass für die wenigsten dieser Traum in Erfüllung gehen wird. Tatsächlich hat der Mittelstand, so der Personal Branding Experte Stephan Raif, sogar mit einem massiven Imageproblem zu kämpfen. Laut einer Studie des Content Anbieters Territory nimmt nur noch jeder 15. Konsument im Markt Produkte aus dem Mittelstand als innovativ, kreativ oder hip war. Dieses Problem potenziert sich unweigerlich in Zeiten schwerer Krisen, wie in der aktuell anhaltenden Krise und führt zigtausende deutsche Unternehmer geradewegs in den wirtschaftlichen Ruin.

Doch dieses Szenario ist leichter zu verhindern, als man glaubt, sagt der international renommierte Medienexperte & CEO von G-House Media Network, Marcus Giers.

Für Freiberufler, Selbstständige und KMUs ist es jetzt in der Zeit der Krise besonders wichtig, durch gezielte Werbemaßnahmen in den führenden regionalen und oder überregionalen Leitmedien an ihrem Image zu arbeiten, um potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen.

Doch die Hürden, um einmal oder gar regelmäßig in den führenden (Leit-)Medien zu erscheinen, sind für Freiberufler, Selbständige oder KMU schlichtweg nicht zu überwinden. Doch besondere Zeiten bringen auch besondere Chancen, Möglichkeiten und neue Medienformate hervor.

Eines dieser neuen Medienformate in den deutschen Leitmedien, ist das von G-House Media Network mitdesignte Medienformat >>360 Grad<< in Verbindung mit den unglaublichen Fördermöglichkeiten. "Wir verfügen über die beste und wohl erfolgreichste KI gestützte Software für Förderprogramme in Deutschland und sind wahrscheinlich Deutschlands effektivster und reichweitenstärkster Kommunikationskanal für Unternehmer, Experten und solche, die es werden wollen mit hohem Nutzwert, Emotionen im Mobile- & Social-Media Zeitalter". In einer Fragerunde mit den Teilnehmern bestätigen aktuelle Kunden die Aussagen der Unternehmenssprecher. Udo Kienast, ein Experte aus der Pharmaindustrie sagt: "Ich habe es kaum für möglich gehalten und trotzdem ausprobiert. Gott sei Dank, die Bewilligung kam schnell und die Beantragung war Dank der Förderabteilung für mich ein Selbstläufer. Auch ein weiterer Teilnehmer (innen), darunter die Unternehmerin & Kundin, Frau Cornelia Borisch, eine international gefragte Beraterin bestätigt ebenfalls diese Erfahrungen, "hoch kompetent, schnell und unkompliziert, dass muss ich einfach sagen. Unglaublich welche Chancen & Möglichkeiten da für den Mittelstand geschaffen wurden."

Marcus Giers:

zählt nicht nur zu den Besten seiner Branche (Advoice: Berliner Tagesspiegel), sondern er ist auch ein begnadeter Medienexperte und ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn es um Medienstrategien, Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung durch die Macht der Medien geht. Giers ist in wenigen Jahren zu den erfolgreichsten Medien-Experten & Rednern zum Thema Blockbuster Storytelling - made in Hollywood aufgestiegen. Als bisher einziger Deutscher wurde Giers 2016 vom US World Film Institute & Family Film Awards ausgezeichnet, eine Ehre, die der Medienexperte Marcus Giers mit Hollywoodstars u.a. wie Tom Hanks, Ben Stiller oder Sandra Bullock gemein hat. 2019 sprach Giers auf besondere Einladung zu den Staats- & Regierungsvertretern im Hauptquartier der Vereinten Nationen und war bereits mehrere Male im Forbes Magazine.

Hermann Wala:

Ist internationaler Bestsellerautor einer der gefragtesten Marketingstrategen des Landes und war lange Zeit für das Konzernmarketing von Hubert Burda verantwortlich. Bekannte Konzerne wie Gruner + Jahr, BayWa AG, Vodafone, Pro7Sat1 und Sky vertrauen auf seine Marken- & Marketingexpertise. Früher war er in leitenden Funktionen im Marketing bei führenden Werbeagenturen wie Ogilvy & Mather und Saatchi & Saatchi tätig.

Stephan Raif:

erschafft aus Persönlichkeiten Marken und unterstützt Unternehmer in ihrer medialen Selbstvermarktung. Er balanciert mit seinen Kunden virtuos auf dem schmalen Grad der werteorientierten Kommunikation, die sich wohltuend von jeglicher unangenehmen Selbstdarstellung absetzt. Raif ist dabei kein Newcomer. Er arbeitet bereits mehrere Jahrzehnte in diesem Sektor. Er kreierte, pflegte und relanuchte Unternehmens- Produkt und Dienstleistungsmarken - die meiste Zeit davon als Geschäftsführer bzw. Vorstand erfolgreicher mittelständischer Marketingagenturen. Seit gut 10 Jahren hat er sich auf Personal Branding spezialisiert, weil Menschen immer von Menschen kaufen und nicht von anonymen Unternehmen. Außerdem bringt Stephan Raif seine Expertise als Dale Carnegie Coach ins Unternehmen mit ein und führt regelmäßig in namhaften Einrichtungen Personal Branding Seminare durch.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Trailer G-House Media Network

https://www.youtube.com/watch?v=ob9qnq1QkKI&t=22s

Website G-House Media Network

https://ghouse-media.com/

Original-Content von: G-House Media Network by Marcus Giers GmbH, übermittelt durch news aktuell