G-HOUSE MEDIA NETWORK: Jede Nachricht eine Headline, die große Chance für den Mittelstand

Der deutsche Mittelstand hat mit einem Imageproblem zu kämpfen. Laut einer Umfrage des Content Anbieters Territory nimmt nur noch jeder 15. Konsument im Markt Produkte aus dem Mittelstand als innovativ, kreativ oder hip war. Umso wichtiger ist es für KMUs, durch gezielte Werbemaßnahmen an ihrem Image zu arbeiten und potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Doch welche Marketingmaßnahme ist am effizientesten? Die Experten der internationalen Produktionsgesellschaft G-HOUSE MEDIA NETWORK kennen die Antwort und bieten KMUs professionelle Beratung und Unterstützung an.

Die Nachteile von teuren SEO-Agenturen und AdWords Kampagnen

Bevor Verbraucher heutzutage ein Produkt kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, recherchieren sie ausführlich im Netz. Für Unternehmen ist es deshalb von besonderer Bedeutung im Internet präsent zu sein und mit ihrer Website ein gutes Ranking in den Suchmaschinen zu erreichen. Denn die vorderen Suchergebnisse generieren am meisten Aufmerksamkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So setzen viele Unternehmen auf AdWords-Kampagnen und bezahlen viel Geld an SEO-Agenturen, um auf den vorderen Plätzen der Anzeigen zu erscheinen. Um beispielsweise mit dem Keyword "Rechtsanwalt Strafrecht München" zu ranken, ist eine jährliche Investition von rund 100.000 Euro erforderlich. Beim Klick auf die Anzeige gelangt der User auf die Website des Kunden, auf der die ausgezeichnete Qualität und der Top-Service hervorgehoben werden. Dies ist aus Sicht des Users jedoch nur wenig glaubwürdig, denn welches Unternehmen würde das nicht von sich behaupten? AdWords-Kampagnen sind somit nicht optimal, um potenzielle Kunden von der Qualität eines Unternehmens zu überzeugen und dessen Image aufzuwerten.

Warum Klicks allein nicht reichen

Dieser Meinung sind auch viele renommierte SEO-Agenturen: "Suchmaschinenwerbung (SEM/SEA) auf Portalen wie Google und Bing hat für Unternehmen und Unternehmer den Vorteil, dass speziell bei regionalem Kundentargeting die Vorteile überwiegen. Durch gezielte Werbemaßnahmen, schnell anpassbare Kampagnentexte und meist transparente, Klick-basierte Preise können Kunden in das Geschäft oder in das Unternehmen geführt werden. Hier sehe ich einen Vorteil für kleine Unternehmen mit einem oder wenigen Standorten, die Kunden vor Ort bedienen. Allerdings ist es schwer, durch Suchmaschinenwerbung ein positives Image oder Markenbewusstsein zu schaffen, da eine Werbeplatzierung unter den Top 3 jederzeit durch Werbebudget erzielt werden kann. Hier ist es für potenzielle Kunden schwer erkennbar, ob die Werbenden eine wirklich gute Dienstleistung oder das beste Produkt anbieten. Ein Auftritt in namhaften Portalen und Fachmagazinen bietet hingegen mit der Recherchearbeit und Vorauswahl ein qualitativ hochwertigeres Angebot, speziell in Sachen Qualität und Image-Aufwertung."

Statt viel Geld in Suchmaschinenwerbung zu investieren, sollten insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen deshalb eher auf sogenannte Advertorials setzen.

Warum Advertorials eine der effektivsten Online-Werbeformen sind

Bei Advertorials handelt es sich um eine Werbeform, die redaktionelle Inhalte mit dezenten Werbebotschaften verknüpft. Sie werden in der Regel im Umfeld eines renommierten Publishers veröffentlicht und passen sich nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch dem redaktionellen Angebot an. Somit sind Advertorials auf den ersten Blick nicht als Werbung erkennbar und werden deshalb auch als Native Advertising bezeichnet. Sie sind aber nicht mit Schleichwerbung gleichzusetzen, sondern werden meist oberhalb des Textes klar als Anzeige gekennzeichnet. Die positive Erfahrung der Nutzer mit dem jeweiligen Publisher überträgt sich auf den Inhalt des Advertorials. Attraktive Headlines laden zum Lesen ein.

Advertorials sorgen nachweislich für viel Aufmerksamkeit

Im Gegensatz zu klassischen Online-Werbeformen wie Bannern oder AdWords-Anzeigen bieten Advertorials dem Leser einen Mehrwert und stören nicht den Lesefluss. Zusätzlich können redaktionelle Anzeigen mit Fotos und Videos angereichert werden. All diese Faktoren sorgen dafür, dass Advertorials von Nutzern deutlich länger betrachtet werden als beispielsweise eine Pop-up-Anzeige und auch nur selten als nervend empfunden werden, wie eine Studie der Universität Antwerpen im Jahr 2016 ermittelte. Zudem hat ein Advertorial positive Effekte auf das Image eines Unternehmens, weil dessen Vorzüge und USPs auf professionelle & journalistische Art und Weise hervorgehoben und in einem seriösen Umfeld veröffentlicht werden.

Ein Advertorial wird anhand des vom Kunden gewünschten und pro Publisher nur einmal vergebenen Keywords erstellt. Zusammen mit dem Renommee der Publisher bestehen somit gute Voraussetzungen, eine vordere Platzierung in den Suchmaschinen zu erreichen. Zudem kann ein Advertorial mit Links angereichert werden, die den Leser auf die Website des Unternehmens führen und damit den Traffic und im besten Fall den Umsatz erhöhen. Wichtig ist aber, dass alle Links auf "nofollow" gesetzt werden, da dies die Google-Webmaster-Richtlinien für Paid Content vorschreiben.

Eine Studie von BurdaForward, der Digital-Tochter von Hubert Burda Medien, die die Wirkung von Native Advertising untersuchte, bestätigt die Effektivität dieser Werbeform. Insbesondere die Tatsache, dass ein Advertorial die für die Zielgruppe relevanten Informationen gleich mitliefert, ist ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Anzeigen und Bannern und macht Advertorials zu einem optimalen Werbeformat für Content-Marketing. Advertorials bieten zudem im Vergleich zu klassischem SEO oder AdWords-Kampagnen ein ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis und eignen sich deshalb ideal für KMUs.

G-HOUSE MEDIA NETWORK entwickelt individuelle Medien-Strategien

Wer mit Advertorials im Internet erfolgreich werben möchte, ist bei der internationalen Medienproduktionsgesellschaft G-House Media Network in den besten Händen. Die Medien-Experten sind in Deutschland, Asien sowie in den USA bestens vernetzt und bieten ihren Kunden unter anderem die Möglichkeit, Advertorials in den führenden Leitmedien Deutschlands, von "FOCUS", "Stern" oder "Handelsblatt" über die "Welt", der "FAZ" bis hin zu "Bild","n-tv" und vielen anderen mehr zu veröffentlichen. Diese werden von erfahrenen Redakteuren & Fachjournalisten verfasst, die sich mit der jeweiligen Branche gut auskennen und damit besonders hochwertige Inhalte bieten. Selbstverständlich werden bei der Texterstellung auch individuelle Wünsche des Kunden berücksichtigt und professionell umgesetzt.

Im Vergleich zu groß angelegten AdWords-Kampagnen können Unternehmen bei der internationalen Medienproduktionsgesellschaft G-HOUSE MEDIA NETWORK bis zu 90 Prozent ihrer Kosten sparen und profitieren dabei neben Advertorials von weiteren Leistungen wie beispielsweise der Website-Erstellung, Social Media Management oder garantierten Auftritten in verschiedenen TV- & Radio Formaten. Alle Marketing-Maßnahmen werden optimal aufeinander abgestimmt und folgen einer Strategie, die auf die individuellen Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist.

G-HOUSE MEDIA NETWORK bietet Unternehmen mit der Schaltung von Advertorials bei renommierten Publishern die Möglichkeit, den Traffic auf ihrer Website und ihren Umsatz zu steigern sowie zugleich ihr Image zu verbessern. Eine redaktionelle Anzeige ist dabei deutlich effizienter als klassische Online-Werbeformen.

