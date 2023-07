Trendyol

Trendyol wird Namenssponsor der türkischen Süper Lig und der zweiten Liga für die Saison 2023/2024

Trendyol, die führende E-Commerce-Plattform in der Türkei und eine der führenden in Europa, wird Titelsponsor der Süper Lig und der 1. Lig des Türkischen Fußballverbandes für die Saison 2023/2024.

Als Bestandteil der mit dem Türkischen Fußballverband (TFF) unterzeichneten Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 24 Millionen Euro (700 Millionen Türkische Lira) wird die diesjährige Saison der Süper Lig unter dem Namen "Trendyol Süper Lig" und die 1. Lig des TFF unter dem Namen "Trendyol 1. Lig" laufen.

In der Trendyol Süper Lig 2023/2024 messen sich 20 Mannschaften. Auch diejenigen, die sich aufgrund der Erdbebenkatastrophe im Februar aus der Süper Lig zurückziehen mussten, können wieder antreten. Trendyol wird alle in der Süper Lig spielenden Vereine unterstützen und auch die europäische Reise der qualifizierten türkischen Vereine fördern. Zusätzlich wird Trendyol mit seinem Sponsoring der 1. Lig 19 Mannschaften unterstützen, die in 15 Städten in der gesamten Türkei antreten.

Mehmet Büyükeksi, Präsident des Türkischen Fußballverbands, erklärte: "Wir geben die größte Sponsorenvereinbarung in der Geschichte unserer beiden Ligen mit Trendyol bekannt - einer der am schnellsten wachsenden Marken in unserem Land und nun Titelsponsor sowohl der Süper Lig als auch der 1. Lig. Ohne Zweifel hat der türkische Fußball durch Trendyol an Stärke gewonnen."

Der Präsident der Trendyol-Gruppe, Caglayan Cetin, betonte: "Wir heben unsere Unterstützung für den türkischen Fußball und unsere Zusammenarbeit mit dem Türkischen Fußballverband auf eine ganz neue Ebene. Und es erfüllt uns mit großem Stolz, dass die Süper Lig und die 1. Lig in der kommenden Saison 2023/2024 ihren Weg als "Trendyol Süper Lig" und "Trendyol 1. Lig" fortsetzen werden. Dies ist nicht nur unser Sponsoring, sondern auch das unserer 300.000 Verkäufer, unserer 500 Produzenten und mehr als 30 Millionen Käufern auf der ganzen Welt."

Der Vizepräsident der Vereinigung der Süper Lig-Mannschaften, Süleyman Hurma, versicherte: "Die Unterstützung durch Trendyol ist extrem wichtig und wertvoll für die Vereine der türkischen Süper Lig. Die türkische Fußballfamilie wird die Unterstützung von Trendyol - die in einer sehr schwierigen Zeit kommt - nie vergessen. Ich möchte unserem Präsidenten, der seit seinem Amtsantritt außerordentliche Anstrengungen zur Unterstützung der Fußballwirtschaft unternommen hat, sowie den TFF-Funktionären danken. Ich hoffe, dass der türkische Fußball dank dieser wichtigen Schritte in der Lage sein wird, die Spirale der wirtschaftlichen Probleme zu durchbrechen."

Murat Özkaya, Präsident der Vereinigung der 1. Lig-Mannschaften: "Ich möchte Trendyol und dem Verband danken. Ich sehe den Weg, den Trendyol für uns eröffnet hat, als den neuen Weg des Fußballs. Der heutige Tag ist ein Meilenstein und wir sind stolz und geehrt, diese Vereinbarung zu unterzeichnen."

Zusätzlich zur Bekanntgabe der Partnerschaft mit beiden obersten türkischen Fußballligen kündigte Trendyol Yemek, der Essenslieferdienst der E-Commerce-Plattform, ein weiteres Sponsoring an. So wird das Unternehmen in der kommenden Saison den Gaziantep F.K. unterstützen. Dieser Sponsoringvertrag folgte auf die Ankündigung von Trendyol Yemek in der vergangenen Woche, Trikotsponsor von Atakas Hatayspor zu werden. Der Verein musste sich nach dem Erdbeben in seiner Heimatstadt Hatay im Februar aus der Süper Lig zurückziehen. Trendyol ist ebenfalls Sponsor der türkischen Fußballnationalmannschaften der Männer und Frauen, des Türkischen Olympischen Komitees und der türkischen Volleyballnationalmannschaft.

Über Trendyol

Trendyol wurde 2010 gegründet und ist die führende E-Commerce-Plattform in der Türkei und eines der größten Technologieunternehmen in Europa. Trendyol, das erste Decacorn der Türkei, schafft weiterhin Werte, indem es mit Trendyol Tech eines der bahnbrechenden F&E-Zentren unterhält und unter Trendyol Express das am schnellsten wachsende Logistiknetzwerk der Türkei aufbaut. Außerdem führt das Unternehmen auch den Sofortlieferdienst für Lebensmittel und Mahlzeiten Trendyol Go, zu dem Trendyol Yemek gehört, sowie die größte Plattform für Secondhand-Waren in der Türkei, Dolap. Trendyol erreicht außerdem Kunden in 27 europäischen Ländern über trendyol.com/en und der deutschen Präsenz auf trendyol.de. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Aserbaidschan mit trendyol.az und in mehr als 90 Ländern über Großhandelspartnerplattformen vertreten.

