XXXLutz Deutschland

Jetzt Tickets für das Doppeljubiläum von XXXLutz sichern!

Peter Maffay und Band spielen am 7. Juli ein Benefizkonzert im Weingut am Stein

Würzburg (ots)

Zum 80. Geburtstag der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl gibt's auch die 80. gemeinsame Charity-Veranstaltung mit Peter Maffay

Für XXXLutz ist es ein ganz besonderes Jubiläumsjahr, gleiches gilt für die Partnerschaft zwischen der Peter Maffay Stiftung und den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl: Während XXXLutz seinen 80. Geburtstag feiert, kommt es mittlerweile zur 80. gemeinsamen Charity-Veranstaltung mit Deutschlands erfolgreichstem Musiker zugunsten von Kindern in Not. Am Montag, 7. Juli 2025, steigt das XXXLutz Benefizkonzert mit Peter Maffay auf dem Weingut am Stein Würzburg - Tickets für die XXXL-Party inmitten der Weinberge gibt es ab sofort ab 49 Euro online unter events.xxxlutz.de oder direkt über Eventim.

Sämtliche Einnahmen werden auch jetzt wieder von XXXLutz gespendet. So geht die Hälfte an die Peter Maffay Stiftung, die XXXLutz bereits seit über 25 Jahren unterstützt und dabei Spendensummen im siebenstelligen Bereich zusammengekommen sind. Die andere Hälfte kommt der Würzburger Elterninitiative Regenbogen zugute. "XXXLutz wird 80 und unsere Partnerschaft mit Peter Maffay steht vor der 80. gemeinsamen Veranstaltung, dazu feiert auch das WEIN AM STEIN Festival seinen 40. Geburtstag", sagt Helmuth Götz, Mitglied der Geschäftsführung bei XXXLutz und Initiator der Zusammenarbeit mit Peter Maffay und dessen Kinderstiftung: "Diese Jubiläen feiern wir mit einer besonderen XXXL-Party inmitten der Weinberge des Würzburger Steins. Wir freuen uns auf dieses Event mit Peter und seiner Band, für die es auch nach so langer Zeit eine echte Premiere wird: Ein Konzert auf einem Weingut haben auch sie noch nicht gespielt. Wir bedanken uns herzlich dafür, dass die Familie Knoll als Besitzer des Weingutes, mit der wir eng verbunden sind und mit der wir die Idee geboren haben sowie die Stadt Würzburg dieses XXXL-Event möglich machen."

Veranstaltungsbeginn im Rahmen des "Wein & Musik Festivals WEIN AM STEIN" (Mittlerer Steinbergweg 5, 97080 Würzburg) ist am Montag, 7. Juli 2025. Einlass erfolgt ab 17 Uhr. Das Konzert startet um 20:15 Uhr. Auf dem Weingut warten eine Vielzahl an kulinarischen Highlights: So gibt es mehrere Food-Stationen und das Pop-Up-Restaurant Imperial von TV-Koch Alexander Herrmann sowie Michi Seitz. Zudem verköstigen die Würzburger Gastronomien "Backöfele" und "Pasta e Olio" die Konzertgäste. Gutseigene Weine und Winzersekte kredenzt das Weingut am Stein.

Im Vorverkauf gibt es Tickets in drei Kategorien:

Kategorie 3 zum Preis von 49 Euro je Person: Das Ticket umfasst einen Steh- oder Sitzplatz im Weinberg mit Blick auf eine große LED-Wall, auf die das Live-Konzert übertragen wird. (Getränke und Verpflegung exklusive)

Kategorie 2 zum Preis von 99 Euro je Person: Das Ticket umfasst einen Stehplatz für das Konzert im Innenhof des Weinguts mit Blick auf die Bühne. (Getränke und Verpflegung exklusive)

Kategorie 1 zum Preis von 199 Euro je Person: Das VIP-Ticket umfasst einen Sitzplatz auf der Restaurant-Terrasse inklusive des einzigartigen 4-Gang-Menüs des Pop-Up Restaurants Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz (inkl. Aperitif und Mineralwasser). Zudem beinhaltet der Preis einen Stehplatz fürs Konzert im Innenhof mit Blick auf die Bühne. Besonderes Highlight ist ein Meet & Greet mit Peter Maffay.

Ticktes aller Kategorien können online (events.xxxlutz.de) oder über die Tickethotline von Eventim (01806-570070, 0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt aus allen dt. Netzen) telefonisch gebucht werden.

