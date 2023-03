XXXLutz Deutschland

"Auf dem Sofa" Staffel 2 - der Interior-Podcast powered by XXXLutz startet als "Vodcast" in eine neue Runde!

Würzburg

Das in der Einrichtungsbranche einzigartige Podcast-Format "Auf dem Sofa" geht in die 2. Staffel - XXXLutz ist weiterhin exklusiver Partner

Jetzt neu: "Auf dem Sofa" gibt es ab dem 15.03.2023 auch als Video-Podcast bei Spotify und YouTube zu streamen

"Innovation ist der Schlüssel, um die Zielgruppe zu binden und ihr Interesse langfristig zu bewahren. Genau deshalb setzt "Auf dem Sofa" ab sofort auch auf audiovisuellen Content!" - sagt Konrad Nill, Marketingleiter bei XXXLutz

Sobald am 15.03.2023 die 1. Folge der neuen Staffel "Auf dem Sofa" online geht, sitzt XXXLutz wieder mit auf der Couch! Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl sind weiterhin exklusiver Partner des in der Branche einzigartigen Podcast-Formats. Für die 2. Staffel sind 6 Folgen in Planung, die alle 14 Tage veröffentlicht werden und spannendes Insiderwissen rund um das Thema Einrichtung bieten. Jede neue Folge überrascht mit einem anderen Gast, der als Designer*in, Branchenexpert*in oder Prominente*r wertvolle Tipps und Einblicke hinter die Kulissen der Branche mitbringt. "Nicht nur unsere Hörerschaft, auch wir als Unternehmen profitieren davon, wenn Expert*innen aus der Branche ihr Wissen hörbar und erlebbar machen", so XXXLutz Marketingleiter Konrad Nill.

Um das abwechslungsreiche Format einer noch breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, werden die einzelnen Folgen "Auf dem Sofa" erstmals nicht nur als klassischer Podcast, sondern auch als Video-Podcast, kurz: Vodcast, produziert. Damit gehen die XXXLutz Möbelhäuser als exklusiver Partner einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft: "Innovation ist der Schlüssel, um die Zielgruppe zu binden und ihr Interesse langfristig zu bewahren. Genau deshalb setzt "Auf dem Sofa" ab sofort auch auf audiovisuellen Content", erklärt Konrad Nill. Der Branchen-Primus wird das Format auch auf seinen reichweitenstarken Kanälen wie der Website - www.xxxlutz.de - spielen. Zusätzlich ist "Auf dem Sofa" künftig nicht nur auf bekannten Podcast-Plattformen, sondern als Vodcast auch auf YouTube sowie in Ausschnitten auf TikTok, Instagram und Pinterest zu sehen.

Fans des Podcasts werden trotz all der Neuerungen natürlich auch das ein oder andere Element wiedererkennen: Das strukturierte Episodendesign mit dem Einspieler von Matthias Schweighöfer lockt Zuhörer*innen wortwörtlich auf die Couch. Natürlich hat "Auf dem Sofa" Staffel 2 auch jede Menge Tipps und Insiderwissen rund um Einrichtung und Design in Petto: Wie entstehen eigentlich Designermöbel? Welche Must-haves erwarten uns diese Saison? Und wie wird das eigene Zuhause nachhaltig gemütlich? Diese und weitere spannende Fragen erörtert Moderatorin Lena Semrok - die ihre Zuhörer*innen bereits in Staffel 1 durch ihre sympathische Art in den Bann gezogen hat - in den nächsten Folgen mit ihren hochkarätigen Gästen. Am Ende jeder Episode empfiehlt sie wieder exklusiv ein "Interior-Piece des Tages", was die Positionierung von XXXLutz als Experte für Home & Living bei der Interessengruppe weiter stärkt.

"Auf dem Sofa", der beliebte Interior-Podcast powered by XXXLutz, macht Expert*innenwissen rund um Wohnen und Einrichten ab dem 15.03. wieder für alle hörbar - und jetzt auch sehbar! Und das ganz gemütlich - auf der Couch. Die 2. Staffel geht alle 14 Tage auf Sendung - zu hören auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer und unter www.xxxlutz.de - und zu sehen als Vodcast auf YouTube!

Themen und Gästeliste der zweiten Staffel im Überblick:

Folge 1: "Gemeinsam Sache machen: über erfolgreiche Premium-Kooperationen" mit Bettina Zimmermann und Helmut Salz, Gesamtvertriebsleitung Musterring

Folge 2: "Investition in Design: wie Traditionsbetriebe im internationalen Wettbewerb mithalten können" mit Willo Blome, Geschäftsführer blomus

Folge 3: "Neue Vertriebswege im Möbelhandel und warum dabei das Zuhause der Kunden eine zentrale Rolle spielt" mit Michael Stenzel, Head of Küchenheimberatung XXXLutz

Folge 4: "Personalisierung, Kuration, Inspiration - die Omnichannel-Challenges des Möbelhandels" mit Arne Stock, CEO moebel.de

Folge 5: "Mut zu Neuem: wie ein unkonventionelles Möbelunternehmen die Branche aufmischt" mit Peter Schönhofen, Geschäftsführer KARE

Folge 6: "Erfolgreich eine internationale Lifestylemarke im Home & Living etablieren" mit Kristian Markus, Geschäftsführer und Nana Hake, PR und Social Media JOOP! Living

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

