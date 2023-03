XXXLutz Deutschland

Der Frühling lässt grüßen: XXXLutz präsentiert die Home & Living Trends für Frühjahr und Ostern

Würzburg (ots)

Natural-Vibes und Landhaus-Feeling auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt 2023

Die sonnige Jahreszeit steht vor der Tür! Pünktlich zum Frühlingsanfang laden die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl traditionell zum Frühlingsmarkt ein. Besucherinnen und Besucher haben ab sofort die Gelegenheit, nach Herzenslust in dem umfangreichen Sortiment an Wohn-Highlights und Accessoires für drinnen und draußen zu stöbern.

Einladend gemütliche Garten-Trends, stimmungsvolle Deko-Ideen und alles für einen natürlich schönen Outdoor-Bereich - das und mehr erwartet Kundinnen und Kunden auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt 2023. Auf den liebevoll dekorierten Ausstellungsflächen gibt es echte Frühlings-Klassiker sowie aktuelle Must-haves zu attraktiven Preisen zu entdecken. Die freundlichen Wohlfühlfarben des diesjährigen Sortiments sorgen nicht nur in den XXXLutz Einrichtungshäusern, sondern auch in den eigenen vier Wänden für echte Frühlingsgefühle!

Happy Easter! Alles für ein unvergessliches Osterfest

Die Wohn-Highlights auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt lassen auch in diesem Jahr die Herzen von Einrichtungs-Fans höher schlagen. Im Mittelpunkt des vielfältigen Angebots stehen Accessoires und Living-Trends für wunderbar gemütliche und gesellige Osterfeiertage. Ob Modern Easter, Natural Easter oder Black & White Easter - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Mit bemalten Ostereiern und Hasenfiguren in klassischen Grün- und Gelbtönen bringt der Frühling frische Farben in die Wohnräume. Die Natur in all ihrer Vielfalt kommt in diesem Jahr beim Osterbrunch besonders groß raus: Denn die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl halten Teller, Tassen, Servietten, Accessoires und Co. für ein natürlich schönes Ambiente bei Tisch bereit. Zarte Grüntöne, sonniges Gelb und die Trendfarbe Rosé ergeben ein harmonisches Ambiente, das Groß und Klein sofort in Begeisterung versetzt!

Garden Friends: Wohnen im natürlichen Landhausstil

Das Frühlingserwachen bei XXXLutz begeistert mit angesagter Indoor- und Outdoorausstattung im naturnahen Look. Wunderbar florale Muster auf Kissen, Decken oder Tischläufern verbreiten in Kombination mit buntem Geschirr ein überraschendes und frisches Feeling. Wohlfühl-Ecken mit Hängesesseln und natürlichen Outdoorteppichen für Terrasse oder Balkon laden zum Relaxen unter freiem Himmel ein. Die ländlich inspirierte Atmosphäre wird durch Eyecatcher wie Hochbeete, Blumenkübel aus recycelten Materialien oder Vogelhäuser und Bienenhotels zum absoluten Naturparadies. Sowohl die Möbel als auch die Accessoires auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt sind ideal für alle Garden Friends, die Wert auf ein natürlich schönes Flair in dezenten Farbnuancen wie Beige, Creme oder Grün legen.

Jardin de Luxe: Romantik-Feeling lädt zum Träumen ein

Wer die Liebe zur Natur gerne mit einem Hauch von Luxus verbindet, liegt mit dem Frühlingstrend "Jardin de Luxe" genau richtig. Das Sortiment auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt interpretiert den beliebten Landhausstil neu und verleiht dem eigenen Garten damit den Eindruck eines romantisch verspielten Herrenhauses. Fein geschwungene, dekorative Geländer bieten beispielsweise prächtigen Rosengewächsen Platz, sich zu entfalten, während opulent geformte Vasen auf der Terrasse zum Blickfang werden. Kunstvoll gestaltete Kissenbezüge mit verspielter Optik machen die Gartenbank aus Gusseisen oder Holz zum perfekten Rückzugsort. Wie ein Blütenmeer verbreitet der kräftige Farbmix aus Burgunder- und Rostrot, Creme, Pistaziengrün und Pink eine atemberaubend schöne Magie im Garten.

Von romantisch und verspielt über naturnah und puristisch bis hin zu klassisch schönen Frühlingstrends - das hochwertige Wohn & Living Sortiment bei XXXLutz verwandelt jedes Zuhause in ein stilvolles Wohlfühl-Paradies. Die Frühlingstrends 2023 sind ab sofort in allen Filialen zu entdecken. Auch der Onlineshop - www.xxxlutz.de - präsentiert die aktuellsten Wohn- und Deko-Highlights für die Frühlingssaison.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

