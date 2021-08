FITBOOK startet Alexa Skill "Fit in 10 Tagen"

FITBOOK

Als erstes deutsches Online-Fitness- und Gesundheitsmagazin hat FITBOOK.de einen Alexa Skill veröffentlicht. Mit der Challenge "Fit in 10 Tagen" können Sportbegeisterte täglich per Audio-Coaching an ihrer Form arbeiten und alle Muskelgruppen stärken: Bauch, Rücken, Arme, Schultern, Brust, Beine und Po. Der Alexa Skill von FITBOOK lässt sich komplett per Sprachbefehl steuern.

Durch die 10-minütigen intensiven Workouts führt Crossfit-Athlet und Personal Trainer Shagel Butt aus Hamburg, der auch das Programm "Fit in 10 Tagen" für FITBOOK entwickelt hat.

Der FITBOOK-Skill ist ab sofort kostenlos für Alexa-Geräte (z. B. Echo Dot oder Echo Show) sowie über die Alexa-App (z. B. Smartphone oder Tablet) verfügbar. Ist er installiert, lässt sich ganz einfach über den Sprachbefehl "Alexa, öffne FITBOOK" starten.

Die Vorteile des Alexa Skills von FITBOOK im Überblick

täglich ein neues Workout über einen Zeitraum von 10 Tagen, angeleitet durch Personal Trainer und Crossfit-Athlet Shagel Butt

kurze, aber dennoch intensive Trainingseinheiten von 10 Minuten

Übungen für mehr Kraft, Ausdauer und Fettverbrennung

tägliche Erinnerung an das Training

Training überall und jederzeit - Ausrüstung wird nicht benötigt

die Workouts sind für jedes Fitness-Level geeignet

nach Abschluss des Programms "Fit in 10 Tagen" können die einzelnen Workouts jederzeit wiederholt oder das Programm neu gestartet werden

Mehr zum Alexa Skill von FITBOOK erfahren Sie hier: www.fitbook.de/alexa

