Tag der Deutschen Einheit

Ländertag auf der #EinheitsEXPO 2021 in Halle (Saale)

Halle (S.) (ots)

So war der Ländertag am letzten Wochenende der #EinheitsEXPO. Mit Übergabe des Staffelstabs zur Bundesratspräsidentschaft wechselt auch das Gastgeberland. Nach Sachsen-Anhalt wird in 2022 Thüringen den Tag der Deutschen Einheit ausrichten.

Video: https://youtu.be/V5pxxCrrKBM

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell