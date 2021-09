Tag der Deutschen Einheit

Einheitsbotschafter für Mecklenburg-Vorpommern

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Jana David und Mathias Schilling sind die Einheitsbotschafter für Mecklenburg-Vorpommern. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/yLGBuL5lz-o

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Jana David stammt aus Ribnitz-Damgarten. Die ausgebildete Ergotherapeutin lebte und arbeitete schon in Süddeutschland und Hamburg, um dann aber schließlich nach Mecklenburg-Vorpommern zurückzukehren. Für immer, wie sie sagt. Inzwischen ist sie fast mit ihrem Medizinstudium an der Universität Rostock fertig. Jana David leitet die Uni-Initiative "Tommy nicht allein", die vor 6 Jahren gegründet wurde. Das Projekt wurde mit dem Deutschen Engagement-Preis 2020 ausgezeichnet. Die Klinik-Nannys kümmern sich 24 h/365 Tage um kranke Kinder in der Uni-Klinik, wenn diese nicht besucht werden können, weil die Eltern verhindert sind oder es keine Eltern gibt. Jana meint, mit Ihrer West-Ost-Familie der großen Politik ein bisschen vorgemacht zu haben, wie Einheit funktioniert.

Einheitsbotschafter Mathias Schilling ist in Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen. Seine familiären Wurzeln liegen jedoch seit über 700 Jahren auf der Öhe, einer winzigen Insel vor Rügen, wo er auf dem Erbe der Großeltern einen funktionierenden Familienbetrieb errichtete und so in der Region mehr als 50 Jobs schuf. Mathias Schilling beackert als Landwirt 500 Hektar auf Hiddensee und Rügen, führt fünf Restaurants, zwei Hofläden und eine Fischmanufaktur in Stralsund. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fühlt er sich als geborener "Wessi" mit familiären Wurzeln im Osten völlig akzeptiert und liebt seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern.

