Rheinland-Pfalz beim Tag der Deutschen Einheit neu erleben

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.

Gut Leben in bewegten Zeiten: Rheinland-Pfalz auf der EinheitsEXPO

Morgens die Welt verändern, abends die Beständigkeit in Geselligkeit genießen. Rheinland-Pfalz ist nicht nur ein beliebtes und attraktives Urlaubsziel für Reisende, in unserem Bundesland lässt es sich vor allem auch gut leben und arbeiten.

Nach den für uns alle besonderen Zeiten und der "neuen Normalität" sehnen wir uns alle nach Reisen, besonderer Atmosphäre und kulturellem Leben. In unserem liebens- und lebenswerten Bundesland erwartet Sie eine bunte Kultur- und Veranstaltungsszene mit wunderschönen Sehenswürdigkeiten und touristischen Attraktionen.

Mit seinen mittelständischen Wirtschaftsunternehmen, traditionell starken Branchen, der Digitalisierung und der Transformation der Wirtschafts- und Arbeitswelt sowie herausragender Forschung und Wissenschaft ist Rheinland-Pfalz vor allem ein innovativer Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort mit besten Zukunftschancen.

Gehen Sie auf Erkundungstour und entdecken Sie die Vielfalt und das Besondere von Rheinland-Pfalz.

Es grüßt die Ministerpräsidentin Malu Dreyer

"Sehr geehrte Herren und sehr geehrte Damen!

Der Tag der Deutschen Einheit ist ein ganz besonderer Feiertag, denn er gilt als Symbol des Zusammenhalts, der Freiheit und des demokratischen Willens. Die große Stärke Deutschlands liegt in seiner bunten Vielfalt. Deshalb freue ich mich sehr über die Entscheidung des Gastgeberlandes Sachsen-Anhalt, das Bürgerfest wieder als EinheitsEXPO zu veranstalten.

Dort haben die Besucher*innen für 16 Tage die wunderbare Gelegenheit, eine Reise quer durch die gesamte Bundesrepublik zu machen, ohne die Stadt Halle verlassen zu müssen.

Selbstverständlich wird auch eine Auswahl rheinland-pfälzischer Themen und Spezialitäten präsentiert. So können Sie, liebe Bürger und liebe Bürgerinnen, beispielsweise bei einem guten Glas Riesling mehr über die Geschichte sowie über aktuelle Forschungsinitiativen unseres schönen Bundeslandes erfahren. Getreu dem Motto "Gut leben in bewegten Zeiten. Morgens die Welt verändern, abends in Beständigkeit die Geselligkeit genießen" kommen Sie so der rheinland-pfälzischen Lebensart ein ganzes Stück näher.

Mittlerweile ist Deutschland seit über 30 Jahren wieder vereint. Der Fall der Berliner Mauer liegt nun schon länger zurück, als sie bestand. Seitdem haben wir zusammen viel erreicht. Das liegt vor allem am persönlichen Engagement unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Die Erfolge der Vergangenheit geben uns Kraft, um gemeinsam die Zukunft zu formen. Ich danke allen, die sich so entschlossen für die Werte unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stark machen. Vereint stehen wir zusammen im Kampf gegen Spalter und Menschen, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben wollen. Zusammenhalt und Vielfalt sind unsere Antworten auf Hass und Hetze.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag der Deutschen Einheit und spannende Einblicke beim Besuch der EinheitsEXPO."

