Unzählige Auszeichnungen: Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore triumphiert mit mehreren internationalen und lokalen Auszeichnungen für Nachhaltigkeit

Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore kann auf ein außergewöhnliches Jahr mit einer Reihe von internationalen und lokalen Auszeichnungen für Nachhaltigkeit in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zurückblicken.

Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen würdigen das unermüdliche Engagement des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore für Spitzenleistungen, Innovation und nachhaltige Praktiken in der Hotelbranche.

Das Jahr begann mit einem Höhepunkt, als das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore bei den International Hotel Awards 2022 mit dem Preis „Sustainable Hotel (Asia Pacific) 2022-2023" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement des Hotels bei der Umsetzung nachhaltiger Praktiken in seinem gesamten Betrieb. Darüber hinaus gewann das Hotel bei den Luxury Lifestyle Awards 2023 die „International Sustainable Awards 2023".

Im Rahmen der Fortsetzung seines Nachhaltigkeitsprogramms wurde das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore von Visit Singapore 2023 in die Liste der „Top Six Green MICE Venues" aufgenommen. Diese Auszeichnung hebt das Engagement des Hotels für die Bereitstellung umweltfreundlicher Veranstaltungsräume hervor und unterstreicht somit seinen Einsatz für nachhaltige Praktiken in der Tagungs- und Veranstaltungsbranche. Das Hotel war außerdem Finalist in der Kategorie „Outstanding Achievement" (Hervorragende Leistung) im Bereich Nachhaltigkeit 2023 beim Singapore Tourism Award 2023, der vom Singapore Tourism Board, der Tourismusbehörde von Singapur, verliehen wird.

Mit der Aufnahme in die Green Collection 2023 von GHA DISCOVERY hat das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore seine Position als Champion in Sachen Nachhaltigkeit weiter gefestigt. Diese Anerkennung unterstreicht die Bemühungen des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, die besten ökologischen Praktiken in der Hotelbranche zu fördern und ein Beispiel für die Branche zu setzen.

Das Hotel stand bei den World Travel Awards 2023 im Mittelpunkt und wurde mit dem prestigeträchtigen Titel „Asia's Leading Green Hotel 2023" (Asiens führendes grünes Hotel 2023) ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Hotel bei den GOGREEN Awards 2023 von Bang Media mit dem angesehenen „2023 GOGREEN Sustainable Development Pioneer Award" ausgezeichnet und gewann somit zum ersten Mal einen Preis in China.

Die Erfolge des Jahres gingen damit weiter, dass sich das Hotel bei den Global NorthStar Stella Awards 2023 die Goldmedaille in der Kategorie „Best Sustainability Initiative 2023" (Beste Initiative für Nachhaltigkeit 2023) sicherte. Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore ist stolz darauf, der einzige Empfänger dieses angesehenen Preises in Südostasien zu sein, der von der in den USA ansässigen Northstar Meetings Group verliehen wird. „Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore ist führend in Sachen Nachhaltigkeit und wurde zu Recht mit der Goldmedaille des Stella Award in der wichtigen Kategorie Beste Initiative für Nachhaltigkeit weltweit ausgezeichnet", so David Blansfield, Executive Vice President der Northstar Meetings Group. „Die messbaren Erfolge des Hotels sprechen für sich, so wurden zum Beispiel über 51.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen vermieden und mehr als 360.000 Plastikflaschen eingespart, um nur einige Beispiele zu nennen. Durch innovative Maßnahmen wie Solaranlagen auf dem Dach, eine „Urban Farm" und andere umweltfreundliche Initiativen ist das Hotel ein inspirierendes Beispiel dafür, was eine umweltfreundliche Gastfreundschaft erreichen kann."

Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore schloss die ersten drei Quartale des Jahres ab, indem es seine Position als „Best Sustainable Hotel – Asia Pacific" (Bestes nachhaltiges Hotel – Asien-Pazifik) bei den Travel Weekly Readers' Choice Awards 2023 das zweite Jahr in Folge verteidigte und den „Singapore Hotel Sustainability Award 2023-2024" der Singapore Hotel Association gewann, eine Auszeichnung, die von der Building and Construction Authority, der National Environment Agency, der PUB (Singapurs nationaler Wasserbehörde) und dem Singapore Tourism Board, der Tourismusbehörde von Singapur, verliehen wird. Bei der umfassenden Beurteilung im Rahmen der Auszeichnung wurden die Leistungen des Hotels in den Bereichen Energie-, Wasser-, Plastik- und Abfallmanagement, gesellschaftliches Engagement sowie Schulung von Gästen und Mitarbeitern bewertet. Die Einreichung umfasste einen Nachweis über die Bemühungen des Hotels um Umweltfreundlichkeit sowie einen Nachweis über die Aufzeichnung und Verfolgung von Daten und Metriken.

Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore wurde zum ersten Mal im Jahr 2021 für Nachhaltigkeit ausgezeichnet, als es bei den World Responsible Tourism Awards 2021 in der Kategorie „Reducing Plastic Waste in the Environment" (Reduzierung von Plastikmüll in der Umwelt) mit Silber ausgezeichnet wurde. Das Hotel wurde außerdem als „Sustainable Hotel of the Year 2022" (Nachhaltiges Hotel des Jahres 2022) bei den ULTRAs und mit dem „Global Green Model Building 2022 Award" im Rahmen der Sustainable Cities and Human Settlements Awards ausgezeichnet, einem weltweiten Preis, der jährlich vom Global Forum on Human Settlements verliehen und vom United Nations Environment Programme, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, unterstützt wird.

Diese im Laufe des Jahres erhaltenen prestigeträchtigen Preise und Auszeichnungen spiegeln das unnachgiebige Engagement des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore für nachhaltige Praktiken, Innovation und Gästezufriedenheit wider. Im Hinblick auf die Zukunft ist das Hotel weiterhin bestrebt, neue Maßstäbe in der Hotelbranche zu setzen und unvergessliche Erlebnisse für seine Gäste zu schaffen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

Im PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore stehen umweltfreundliche Praktiken im Mittelpunkt der Hauptfunktionen des Hotels, einschließlich der Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelversorgung, des Energie- und Wasserverbrauchs, der Entsorgung von Plastik- und Lebensmittelabfällen sowie der Entsorgung allgemeiner Abfälle.

Das Hotel arbeitet auch daran, viele seiner bewährten Praktiken und umweltfreundlichen Innovationen weiterzugeben, um anderen dabei zu helfen, umweltbewusster zu werden. Das Hotel bietet Führungen durch das nachhaltige Hotelgebäude für die Öffentlichkeit an, um seine umweltfreundlichen Eigenschaften zu präsentieren und um zu zeigen, wie die Nachhaltigkeit im gesamten Hotelbetrieb umgesetzt wird. Auch für Schüler werden Führungen angeboten, um das Bewusstsein für die dringende Notwendigkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu schärfen und um die Idee der Nachhaltigkeit in den jungen Köpfen „zu verankern". Anstatt Nachhaltigkeit einfach nur zu erklären, bietet das Hotel ein lebendiges Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit nahtlos in den Betrieb eines Hotels integriert werden kann.

Während sich das Management und die Mitarbeiter des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore die Zeit nehmen, die ökologischen Errungenschaften des Hotels zu genießen, steht die Arbeit erst am Anfang. Eines der Leitprinzipien des Hotels ist es, ständig innovative Wege zu finden, um umweltfreundlicher und nachhaltiger zu werden, wie beispielsweise die bevorstehende Einführung der Initiative zur Regenwassernutzung Ende 2023, während man den Gästen gleichzeitig ein einzigartiges und inspirierendes Erlebnis von Weltklasse bietet.

Zusätzlich zu den Auszeichnungen für Nachhaltigkeit hat das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore verschiedene prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, die sein Engagement für ein außergewöhnliches Gästeerlebnis verdeutlichen. Insbesondere wurde das Hotel bei den TTG Asia Travel Awards 2023 als „Best City Hotel - Singapore 2023" (Bestes Stadthotel - Singapur 2023) ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht den außergewöhnlichen Service und das Engagement des Hotels, seinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus wurde das Hotel im Rahmen der Luxury Lifestyle Awards 2022 als eines der Top 100 Hotels & Resorts der Welt 2022 ausgezeichnet. Diese angesehene Auszeichnung verdeutlicht den Status des Hotels als erstklassiges Reiseziel, das seinen anspruchsvollen Gästen erstklassige Einrichtungen und unvergleichlichen Luxus bietet.

